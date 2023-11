Cette acquisition renforce le rôle de CIMA+ dans le développement et la gestion des ressources en eau en Ontario et dans l'ensemble du Canada.

TORONTO, le 6 nov. 2023 /CNW/ - Depuis le 1er octobre 2023, C3 Water inc. (« C3 Water ») s'est jointe à CIMA+, l'une des plus grandes sociétés privées de génie-conseil au Canada.

« Cette acquisition s'inscrit dans la stratégie de croissance de CIMA+ au Canada, avec un intérêt marqué pour l'ingénierie durable et les besoins de l'Ontario », a déclaré Steeve Fiset, chef de la direction stratégique, CIMA+.

Établie en 2013, C3 Water est une firme d'ingénierie située dans la région de Waterloo qui offre des services à l'industrie municipale de l'eau et des eaux usées. Leur équipe est composée de leaders dans la planification, la conception, la mise en œuvre, le renouvellement et l'optimisation des systèmes d'approvisionnement, de traitement et de distribution de l'eau. En ajoutant C3 Water à l'équipe, CIMA+ élargit son portefeuille avec une expertise supplémentaire dans les plateformes de modélisation de gestions des eaux, ce qui inclut le développement de jumeaux numériques pour les systèmes d'eau.

« Avec l'ajout de cette équipe de spécialistes émérites chez C3 Water, CIMA+ élargira son offre de services en modélisation hydraulique et en ingénierie des ressources en eau potable », explique Brian Sudic, vice-président Infrastructures, Ontario, CIMA+. « L'eau potable est une ressource importante pour nos communautés qui nécessite une planification minutieuse pour assurer sa pérennité. Avec nos équipes combinées, nous fournirons à nos clients des services d'ingénierie de l'eau plus complets, couvrant tous les aspects de l'infrastructure de l'eau, de la source jusqu'à l'eau courante. »

« Conformément à l'objectif de l'Ontario d'améliorer les infrastructures à travers la province, l'ajout de C3 Water sera favorable aux clients de CIMA+ », a déclaré Tom Montgomery, premier vice-président régional, Ontario, CIMA+. « L'ajout de C3 Water complète grandement l'équipe d'infrastructure de CIMA+ et permet à nos clients d'avoir accès à un plus grand bassin de ressources et à une vaste gamme d'expertise et de services, grâce à une équipe combinée de plus de 500 employés en Ontario. »

« Les capacités avancées de modélisation hydraulique de C3 Water, y compris la technologie des jumeaux numériques, amélioreront les services offerts par CIMA+ à ses clients », a déclaré Samuel Ziemann, président de C3 Water inc. « En unissant leurs forces, C3 Water et CIMA+ mettent à profit leurs compétences pour créer une plus grande présence dans leur domaine, ce qui nous permettra de poursuivre notre croissance et d'en faire bénéficier nos clients ».

À propos de CIMA+

CIMA+ fournit une variété de services de génie-conseil, notamment dans les domaines du bâtiment, des infrastructures, des transports, de l'énergie et des ressources, de même qu'en gestion de projet, en systèmes de communication et en environnement. La recherche de l'excellence fait partie de notre ADN depuis notre fondation en 1990 et nos équipes s'appuient sur des décennies d'expérience acquise partout au Canada pour livrer des projets de qualité à la hauteur des attentes de nos clients. Cet engagement a permis à CIMA+ de se hisser au rang des plus grandes firmes privées de génie-conseil au pays. Aujourd'hui, avec au-delà de 30 bureaux à travers le Canada, CIMA+ emploie plus de 3 000 personnes, dont la majorité sont actionnaires de l'entreprise.

Chez CIMA+, nous croyons que notre travail vise à améliorer la vie des gens qui nous entourent. Les solutions durables inspirées de l'ingénierie permettent de relever les nombreux défis d'aujourd'hui et de demain. Parce que lorsque vous concevez pour les gens, vous créez également un monde meilleur.

Pour plus d'information, visitez : www.cima.ca

À propos de C3 Water inc.

C3 Water inc. est une petite entreprise canadienne qui se spécialise dans les services d'ingénierie des systèmes d'eau et d'eaux usées. Basée dans la région de Waterloo, son équipe dévouée et expérimentée s'engage à fournir des solutions efficaces et novatrices pour répondre aux objectifs des clients.

En tant qu'experts en planification, conception, mise en œuvre, renouvellement et optimisation des systèmes de traitement de l'eau, ils sont passionnés par la gestion durable des ressources en eau et contribuent au bien-être des communautés grâce à leur travail.

C3 Water inc. est un partenaire qui contribue à façonner un avenir plus brillant et plus efficace pour les systèmes de traitement de l'eau.

SOURCE CIMA+

Renseignements: Andréanne St-Pierre, Directrice, marketing et communications, Téléphone : 514 348-0891, [email protected]