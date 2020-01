C.S.T. Spark Inc. annonce le rendement des placements pour 2019 aux clients de son Plan Futé CST

« Nous sommes satisfaits du rendement des placements de notre Régime », a affirmé Brad Norris, vice-président, Placements chez C.S.T. Spark Inc. « En 2019, le rendement a été attribuable aux excellents résultats enregistrés par les actions et les titres à revenu fixe. Les caractéristiques qui sont uniques au Plan Futé CST sont sa vaste diversification de fonds et le rééquilibrage en fonction de l'âge, qui permet d'offrir à nos clients d'autres avantages liés à la gestion des risques tout en protégeant le capital et en procurant un rendement exceptionnel. Nous sommes confiants que 2020 sera une autre année prospère pour les détenteurs du Plan Futé! »

D'autres renseignements sur le rendement sont disponibles dans le rapport de la direction sur le rendement du fonds (RDRF) du Plan Futé CST.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur le Plan Futé CST, visitez le site www.cstspark.ca

À propos de C.S.T. Spark Inc.

Lancée en 2018, C.S.T. Spark Inc. est une société d'épargne-études sur plateforme numérique qui se consacre à rendre les études postsecondaires possibles pour les familles canadiennes. Grâce à CST Spark, rien de plus facile que d'épargner pour pouvoir offrir à votre enfant un brillant avenir. CST Spark a été créée pour étendre la vision de CST et mener à bien sa mission. CST Spark est le distributeur et le gestionnaire des fonds de placement du Plan Futé CST.

Pour obtenir de plus amples renseignements, allez à cstspark.ca.

À propos de la Fondation fiduciaire canadienne de bourses d'études

Fondée en 1960, la Fondation fiduciaire canadienne de bourses d'études est un organisme à but non lucratif qui se dévoue à aider des familles canadiennes à épargner en vue des études postsecondaires de leurs enfants. Outre l'épargne-études, la Fondation récompense les étudiants canadiens travailleurs et actifs dans la collectivité par des bourses et des prix; plus de 2 millions de dollars ont été décernés depuis la création de CST. Par l'entremise de l'innovation, de la promotion et du parrainage des régimes du Plan fiduciaire canadien de bourses d'études que les familles utilisent pour épargner en prévision des études postsecondaires de leurs enfants, CST continue de remplir sa mission. Elle a aidé près de 800 000 bénéficiaires à réaliser leurs rêves en matière d'études postsecondaires et gère des actifs de plus de 5,2 milliards de dollars.

La Fondation fiduciaire canadienne de bourses d'études et ses filiales exercent leurs activités sous la marque principale « CST ».

Pour obtenir de plus amples renseignements, allez à foundation.cst.org.

SOURCE Canadian Scholarship Trust Foundation

Renseignements: Pour tout autre renseignement, veuillez communiquer avec : Alexa Ciufo, Chef des relations publiques et de la marque | [email protected]

Liens connexes

https://www.cst.org/en