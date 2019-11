C'était il y a 20 ans aujourd'hui : le concours des 100 meilleurs employeurs au Canada entame sa troisième décennie

TORONTO, le 22 nov. 2019 /CNW/ - Il a fallu 20 ans pour en arriver là, mais il n'y a jamais eu de meilleur moment pour trouver un employeur exceptionnel au Canada - voilà le message qui ressort du concours des 100 meilleurs employeurs au Canada, dont les lauréats de 2020 ont été dévoilés ce matin par Mediacorp Canada Inc.

« Lorsque je repense à notre première liste de lauréats il y a deux décennies de cela », déclare Richard Yerema, rédacteur en chef du projet des 100 meilleurs employeurs au Canada à Mediacorp, « il est difficile de croire que les avantages et les programmes dont nous avons parlé à l'époque seraient aujourd'hui suffisants pour qu'un employeur franchisse notre première étape de sélection, et encore moins pour lui assurer une place sur la liste actuelle. Grâce à ce projet, on peut voir quelles sont les meilleures politiques en matière de vacances, quelles sont les meilleures politiques en matière de congé parental et comment celles-ci évoluent. Nous avons vu des employeurs découvrir où ils pouvaient s'améliorer, apporter des changements et figurer ensuite sur la liste. »

Le concours 2020 a enregistré le plus grand nombre d'employeurs qui ont participé au processus de sélection à ce jour, processus amorcé au printemps chaque année. Les rédacteurs de Mediacorp ont commencé par examiner l'historique de recrutement de près de 100 000 employeurs, information dont ils font le suivi aux fins d'Eluta.ca, leur populaire moteur de recherche d'emploi. À partir de ce groupe, la société Mediacorp a invité 10 000 employeurs à présenter des demandes détaillées, y compris un examen approfondi de leurs activités et de leurs pratiques de RH ainsi que l'établissement de comparaisons avec d'autres employeurs du même secteur et de la même région. Les employeurs qui souhaitent prendre part au concours de l'an prochain peuvent également faire une demande en ligne.

« L'attrait permanent du projet est attribuable en grande partie aux changements spectaculaires qui façonnent la société canadienne et notre place dans le monde », déclare Anthony Meehan, éditeur à Mediacorp. « La technologie et la mondialisation ont changé la nature de l'emploi et ont accéléré le rythme auquel les organisations se développent et s'effondrent - vous avez plus que jamais besoin d'employés talentueux pour vous assurer que votre organisation est la seule source de changement, et non celle qui est décimée par de nouveaux concurrents. Si l'on ajoute à cela le vieillissement de la main-d'œuvre au Canada et la diminution du nombre de jeunes qui entrent sur le marché du travail, le résultat est une tempête parfaite pour les employeurs qui essaient de demeurer au sommet. »

Le concours des 100 meilleurs employeurs au Canada, qui célèbre son 20e anniversaire aujourd'hui, est un projet rédactionnel qui reconnaît les employeurs qui ont des programmes de ressources humaines exceptionnels et des politiques de travail avant-gardistes. L'équipe de rédaction de Mediacorp évalue les employeurs en fonction de huit critères, qui sont demeurés constants depuis le début du projet (1) Lieu de travail physique; (2) Climat professionnel et social; (3) Avantages sociaux (santé, famille) et financiers; (4) Vacances et congés; (5) Communications avec les employés; (6) Gestion du rendement; (7) Formation et perfectionnement des compétences; et (8) Engagement au sein de la communauté. Les rédacteurs publient des raisons détaillées à l'appui de leur choix et des notes pour chacun de ces critères, ce qui contribue à la transparence de la sélection des lauréats et fournit un catalogue des meilleures pratiques pour les employeurs et les chercheurs d'emploi.

Fondée en 1992, Mediacorp Canada Inc. est le plus important éditeur de périodiques liés à l'emploi au pays. Depuis 1999, cette maison d'édition établie à Toronto gère le projet des 100 meilleurs employeurs au Canada, qui comprend 18 concours médiatiques régionaux et spécialisés s'adressant à plus de 15 millions de Canadiens chaque année par l'entremise de divers magazines et journaux partenaires, dont le Globe and Mail. La société Mediacorp exploite également Eluta.ca, l'un des plus grands moteurs de recherche d'emploi au Canada, qui compte 7,4 millions de visiteurs uniques chaque année et présente des commentaires des rédacteurs issus du projet des 100 meilleurs employeurs au Canada. La société Mediacorp organise aussi le Sommet des meilleurs employeurs, la conférence la plus importante au Canada pour les cadres supérieurs en ressources humaines. Cette année, la conférence aura lieu à l'hôtel Four Seasons de Toronto les 25 et 26 novembre 2019 et comprendra une prestation spéciale de Cœur de Pirate, l'une des chanteuses les plus connues du monde francophone.

La liste complète des lauréats de cette année a été annoncée dans un magazine spécial publié ce matin dans le Globe and Mail. La liste des lauréats et les raisons détaillées du choix des rédacteurs ont également été publiées aujourd'hui sur la page d'accueil du concours.

Renseignements: Kristina Leung, rédactrice principale, Tél. 416-964-6069, poste 1464

