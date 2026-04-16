- Remise de cartes-cadeaux de 10 $ pour les 65 premiers clients de chaque magasin Tigre Géant les 2 et 3 mai -

- Les membres VIP TGMD peuvent partager pourquoi ils aiment Tigre Géant pour courir la chance de gagner l'une des quatre cartes-cadeaux de 1 000 $ et un ensemble de prix Giant Value (du 22 avril au 5 mai) -

- Tigre Géant investit 93 000 $ dans les collectivités partout au Canada grâce à des dons choisis par les magasins locaux. -

OTTAWA, ON, le 16 avril 2026 /CNW/ - Giant Tiger Stores Limited célèbre ses 65 ans d'existence en tant que fier détaillant canadien avec un événement anniversaire national dédié aux clients et aux collectivités qui ont rendu chaque année possible. Les célébrations débuteront le 22 avril avec des aubaines sur des articles essentiels de qualité en magasin et en ligne, ainsi qu'un concours national VIP TGMD, et se poursuivront à l'occasion d'un événement anniversaire national les 2 et 3 mai dans plus de 260 magasins locaux et en ligne sur le site Tigregeant.com.

Fondée en 1961 en tant que magasin unique d’Ottawa avec la promesse simple d’offrir des bas prix, de soutenir les propriétaires locaux et de gagner la confiance des clients, Tigre Géant a pris de l’expansion pour devenir un réseau national de plus de 260 magasins exploités par des propriétaires locaux partout au Canada. (Groupe CNW/Giant Tiger Stores Limited)

Pendant l'événement, les Canadiennes et les Canadiens peuvent s'attendre à profiter de bas prix et de belles surprises dans leur magasin local, à une remise de cartes-cadeaux de 10 $ aux 65 premiers clients et à des initiatives significatives qui redonnent aux collectivités partout au pays.

Fondée en 1961 en tant que magasin unique d'Ottawa avec la promesse simple d'offrir des bas prix, de soutenir les propriétaires locaux et de gagner la confiance des clients, Tigre Géant a pris de l'expansion pour devenir un réseau national de plus de 260 magasins exploités par des propriétaires locaux partout au Canada.

« Notre fondateur, Gordon Reid, a bâti cette entreprise sur des valeurs qui nous guident encore aujourd'hui, à savoir les bas prix, la propriété locale et l'obtention de la confiance des clients chaque jour », a déclaré Gino DiGioacchino, président et directeur général de Giant Tiger Stores Limited. « Cette fondation prend vie d'une façon simple, mais puissante : un client, un magasin, un propriétaire local et une équipe qui travaillent ensemble pour gagner la confiance des Canadiennes et des Canadiens et les faire économiser davantage. Ce lien avec nos clientèles et nos collectivités a soutenu l'entreprise pendant 65 ans et continuera de le faire pour de nombreuses années. »

Dans le cadre des célébrations, du 22 avril au 5 mai 2026, les membres VIP TGMD peuvent se joindre aux festivités en expliquant pourquoi ils et elles aiment Tigre Géant pour courir la chance de gagner l'une des quatre cartes-cadeaux de 1 000 $ et un ensemble de prix Giant Value. VIP TGMD donne aux membres accès à des offres exclusives, à des aubaines personnalisées et à des promotions précoces, ce qui aide les Canadiennes et les Canadiens à économiser davantage chaque fois qu'ils et elles magasinent. Vous n'êtes pas encore membre? Inscrivez-vous gratuitement à https://gianttiger.com/fr/pages/about-gtvip.

Tigre Géant s'engage à soutenir les collectivités locales et à défendre les causes qui tiennent le plus à cœur à sa clientèle. Dans le cadre des célébrations de son 65e anniversaire, Tigre Géant concrétise cet engagement au moyen d'une série d'initiatives nationales axées sur la générosité.

Afin de soutenir les collectivités partout au pays, Tigre Géant investit 93 000 $ par le biais de dons de 1 000 $ accordés à des magasins locaux. Chaque don est versé à un organisme de bienfaisance choisi localement, qui finance des initiatives qui aident à nourrir les familles, à promouvoir la santé physique et mentale et à renforcer le bien-être des jeunes, ce qui donne aux propriétaires de magasins les moyens de redonner de façon à répondre aux besoins des collectivités qu'ils et elles servent.

Pour l'occasion, Tigre Géant ramène un favori des clients avec le retour de Friendly, le Tigre Géant, une peluche en édition limitée. 100 % des profits seront versés à BGC Canada (Clubs Garçons et Filles du Canada), afin de soutenir des programmes destinés aux jeunes partout au pays, et au Québec, à Enfant Soleil, pour soutenir les soins pédiatriques et accompagner les enfants tout au long de leur parcours de guérison. Friendly le Tigre Géant est offert pour une durée limitée dans certains magasins et sur Tigregeant.com, jusqu'à épuisement des stocks.

« BGC Canada est fière de s'associer à Tigre Géant pour célébrer ses incroyables 65 ans d'impact sur les collectivités. Grâce à sa campagne de peluche en série limitée de Friendly, le Tigre Géant, l'entreprise contribue à créer des changements positifs et significatifs pour plus de 160 000 enfants et jeunes partout au Canada », a expliqué Brooke Duval, directrice principale, partenariats et philanthropie chez BGC Canada.

« Enfant Soleil est fière de célébrer le 65e anniversaire de Tigre Géant et l'impact positif que l'entreprise continue d'avoir sur les enfants et les familles partout au Canada. Des partenaires comme Tigre Géant sont essentiels à notre mission; ils soutiennent des soins pédiatriques adaptés aux besoins des enfants, des soins proches des familles et offerts dans des environnements réconfortants conçus pour favoriser la guérison », a déclaré Catherine B.-Montminy, conseillère partenariat chez Enfant Soleil. « Merci à Tigre Géant de contribuer à offrir aux enfants un accès aux meilleurs soins possibles, à de l'équipement spécialisé ainsi qu'à des espaces accueillants où ils et elles peuvent guérir, entourés de leurs proches. »

Misant sur son soutien de longue date aux banques alimentaires locales, Tigre Géant lance une nouvelle campagne de sacs bruns sur le thème de l'anniversaire. Offerts dans les magasins participants, les clients peuvent acheter des sacs de dons préemballés remplis d'articles essentiels de gâteau d'anniversaire qui seront donnés à leur banque alimentaire locale, ce qui aide à faire en sorte que plus de familles puissent célébrer les anniversaires avec un gâteau. Plaisir garanti! Pour en savoir plus, visitez votre magasin local.

« Depuis 65 ans, notre succès repose sur la force de nos collectivités », a déclaré Alison Scarlett, cheffe des relations publiques, des communications et de la responsabilité sociale de l'entreprise, Giant Tiger Stores Limited. « Cette étape marquante est plus qu'un anniversaire; c'est une célébration nationale des clients, des équipes des magasins et des partenaires locaux qui nous ont appuyés en cours de route. De plus, elle renforce notre engagement à offrir des bas prix tout en continuant de se montrer utiles pour nos collectivités. »

Bien que le paysage de la vente au détail ait évolué, l'objectif de Tigre Géant est demeuré clair : rester près des clients, rester enracinée dans les collectivités et offrir des bas prix sur des articles essentiels de première qualité auxquels les Canadiennes et les Canadiens font confiance. Cette clarté, établie par M. Reid et appliquée par les propriétaires de franchises locales partout au pays, continue de définir l'entreprise aujourd'hui. Alors que Tigre Géant se tourne vers l'avenir, elle demeure déterminée à aider les Canadiennes et les Canadiens à économiser, tout en renforçant les collectivités où elle est établie.

Pour en savoir plus sur Tigre Géant, visitez le site Tigregeant.com.

À propos de Tigre Géant

Tigre Géant est le plus grand détaillant canadien maxidiscompte. L'entreprise offre des bas prix sur des articles essentiels de première qualité auxquels les Canadiennes et les Canadiens font confiance. Dédiée à une culture d'abordabilité grâce à des bas prix, au soutien des collectivités et à l'habilitation de ses franchises locales, Tigre Géant compte plus de 260 emplacements au Canada et emploie plus de 10 000 membres de l'équipe du Tigre. Tous les magasins Tigre Géant sont exploités par des propriétaires et des associés locaux qui connaissent leur communauté. Que les Canadiennes et les Canadiens fassent leurs achats en magasin ou en ligne à Tigregeant.com, les bas prix, les articles essentiels de qualité et le soutien des collectivités de Tigre Géant se rassemblent pour faire de l'entreprise l'endroit au Canada où économiser.

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SOURCE Giant Tiger Stores Limited

Veuillez adresser toute requête des médias : Jessica Charbonneau, directrice des communications externes, Giant Tiger Stores Limited, [email protected]