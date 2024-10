C'est le temps d'honorer des bénévoles de Laval!

LAVAL, QC, le 15 oct. 2024 /CNW/ - Jusqu'au 5 décembre 2024, les Lavalloises et Lavallois sont invités à honorer des bénévoles qui se démarquent par leur engagement au sein de leur collectivité, en proposant leur candidature pour les prix Hommage bénévolat-Québec.

La ministre responsable de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire, Chantal Rouleau, le ministre délégué à l'Économie, ministre responsable de la Lutte contre le racisme et ministre responsable de la région de Laval, Christopher Skeete, ainsi que l'ensemble des députés du caucus de la région, Céline Haytayan, Valérie Schmaltz et Alice Abou-Khalil donnent le coup d'envoi à la période de mise en candidature pour l'obtention de cette prestigieuse marque de reconnaissance décernée par le gouvernement du Québec.

Exprimez votre appréciation soit à une personne de cœur qui donne de son temps pour améliorer la vitalité de sa communauté ou encore à un organisme exemplaire en termes de pratiques facilitant l'implication de ses bénévoles.

Trois catégories, dont une visant à reconnaître l'action bénévole des jeunes

Il est possible de soumettre des candidatures dans trois catégories : d'abord, la catégorie Bénévole, qui rend hommage à des personnes de 36 ans ou plus; ensuite, la catégorie Organisme, qui reconnaît l'action d'organismes sans but lucratif qui soutiennent l'engagement bénévole au sein de leur communauté; finalement, la catégorie Jeune bénévole - prix Claude-Masson, qui vise particulièrement à souligner l'engagement de personnes âgées de 14 à 35 ans.

« Le bénévolat, c'est bien plus qu'un simple geste d'entraide, c'est la preuve vivante que la solidarité peut transformer nos communautés. La soirée de remise des prix Hommage bénévolat-Québec est une occasion de reconnaître ces artisans de l'ombre, qui, par leur générosité, contribuent grandement à la vitalité de toutes nos régions. J'invite donc la population à soumettre des candidatures pour ces prix, puisqu'on trouve, dans l'ensemble des régions du Québec, des gens et des organismes engagés qui méritent cette reconnaissance. »

Chantal Rouleau, ministre responsable de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire

« Chaque année, nous avons la chance de compter sur des personnes d'exception, qui donnent de leur temps. J'invite tous les Lavallois et Lavalloises à proposer la candidature de personnes et d'organismes qui méritent notre reconnaissance. Célébrons ensemble nos bénévoles, qui contribuent à faire évoluer les choses dans notre région. »

Christopher Skeete, ministre délégué à l'Économie, ministre responsable de la Lutte contre le racisme, ministre responsable de la région de Laval et député de Sainte-Rose

« Le bénévolat est une force vive qui fait toute la différence dans notre société. Les bénévoles agissent souvent dans l'ombre, mais leur contribution est immense, que ce soit auprès des personnes qu'ils aident directement ou dans l'ensemble de la communauté. La période de mise en candidature pour les prix Hommage bénévolat-Québec est l'occasion idéale de leur rendre hommage et de souligner leur apport essentiel. J'encourage vivement la population de notre région à soumettre la candidature de personnes dévouées ou d'organismes qui enrichissent notre tissu social par leur engagement. »

Céline Haytayan, députée de Laval-des-Rapides

« À Vimont, tout comme partout à Laval, le bénévolat est au cœur de la communauté et contribue à son dynamisme et à sa solidarité. En soumettant la candidature de personnes ou d'organisations dévouées pour les prix Hommage bénévolat-Québec, nous pouvons reconnaître et célébrer ces acteurs essentiels, qui font une différence dans nos vies. Je vous encourage vivement à participer et à honorer ceux et celles qui, par leur générosité, enrichissent notre société. »

Valérie Schmaltz, députée de Vimont

« Je tiens à saluer le dévouement indispensable des bénévoles de notre belle région de Laval. Leur engagement et leur passion sont les véritables fondements de notre communauté. Grâce à leur travail acharné, nos organismes communautaires, nos regroupements de jeunes, nos clubs de l'âge d'or et nos groupes de loisirs sont tous capables de répondre aux besoins de notre communauté et à ses aspirations. Grâce à eux, nous bâtissons un avenir meilleur. »

Alice Abou-Khalil, députée de Fabre

Le formulaire de mise en candidature et tous les renseignements nécessaires sont accessibles à l'adresse suivante : Québec.ca/prixbénévolat.

Pour obtenir plus de renseignements, vous pouvez communiquer avec le Secrétariat à l'action communautaire autonome et aux initiatives sociales, à l'adresse courriel [email protected] .

. Un comité de sélection indépendant choisira une quarantaine de lauréates et de lauréats.

La 28 e cérémonie de remise des prix Hommage bénévolat-Québec se tiendra au printemps 2025, à l'occasion de la Semaine de l'action bénévole.

cérémonie de remise des prix Hommage bénévolat-Québec se tiendra au printemps 2025, à l'occasion de la Semaine de l'action bénévole. Selon des données diffusées par l'Institut de la statistique du Québec, près de 77 % des Québécoises et des Québécois âgés de 15 ans ou plus font du bénévolat, que ce soit sous la forme d'activités encadrées ou d'activités informelles.

En moyenne, chaque bénévole consacre annuellement 189 heures au bénévolat, ce qui équivaut à 533 100 emplois à temps plein.

