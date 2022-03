Comme nous l'avons indiqué récemment, le beignet aux pommes et le beigne crème Boston sont deux des beignes préférés des gens d'ici; dans le cadre de notre engagement à toujours chercher à améliorer notre menu, nous avons voulu rafraîchir les recettes en y ajoutant ce que nos invités aiment le plus de ces deux produits.

Nous avons mis plus de 40 % plus de pommes dans le beignet aux pommes et 33 % plus de garniture dans le beigne crème Boston.

« Nous cherchons toujours à améliorer tout ce qui figure au menu, même les classiques. Nos invités aimaient déjà les beignets aux pommes et les beignes crème Boston; maintenant, nous les avons rendus encore plus délicieux en y ajoutant des tonnes de pommes et de garniture », a déclaré le chef Tallis Voakes, directeur en innovation culinaire chez Tim Hortons.

« Un café et votre beigne préféré sont tellement meilleurs ensemble. La prochaine fois que vous prenez votre café chez Tim Hortons - toujours infusé aux 20 minutes -, goûtez à l'un de nos nouveaux beignes, qui sont fraîchement préparés tout au long de la journée. »

Le nouveau beignet aux pommes et le nouveau beigne crème Boston sont les derniers éléments d'une série d'améliorations et d'ajouts à l'intention de nos invités, notamment les œufs fraîchement cassés pour nos Timatin et wraps-matin, les nouveaux wraps et sandwichs délicieux pour le dîner, les nouveaux mélanges de torréfaction foncée et pour espresso, la boisson d'avoine, et toute une gamme de boissons froides, y compris le café infusé à froid et les RafraîchiTim aux vrais fruits.

« Les amateurs de Tim Hortons doivent rester à l'affût, car nous ferons d'autres annonces très intéressantes pour le déjeuner, le dîner et les boissons », a ajouté M. Voakes.

SOURCE Tim Hortons

Renseignements: [email protected]