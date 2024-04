Les cinq associations régionales de hockey mineur recevront chacune un don de 25 000 $ et sont éligibles pour le grand prix de 75 000 $

TORONTO, le 2 avril 2024 /CNW/ - Produits Kruger, le principal fabricant canadien de papier Cashmere®, Purex®, Scotties®, SpongeTowels® et Bonterra™, est heureux d'annoncer les cinq associations de hockey mineur lauréates régionales du programme La passe à la relève Kruger, un programme qui rend le hockey accessible à plus d'enfants. Les cinq gagnantes régionales recevront chacune un don La passe à la relève Kruger de 25 000 $ pour couvrir les frais d'inscription des joueurs qui en ont besoin.

Depuis 2020, le programme La passe à la relève Kruger a aidé plus de 1 000 familles canadiennes à s'impliquer dans le hockey en versant plus de 800 000 $ aux familles et aux communautés partout au pays, permettant ainsi à plus d'enfants d'enfiler leurs patins, de sauter sur la glace et de réaliser leurs rêves de hockey.

« Nous célébrons nos cinq gagnants régionaux La passe à la relève Kruger qui font tous un travail exceptionnel dans leurs communautés pour rendre le hockey plus accessible et inclusif pour tous les Canadiens », a déclaré Susan Irving, directrice marketing de Produits Kruger. « Cette année, nous sommes également ravis d'impliquer davantage les Canadiens dans La passe à la relève en leur donnant le vote décisif qui déterminera quelle association recevra le grand prix supplémentaire de 75 000 $ ! Alors, n'oubliez pas de passer au vote et d'avoir un impact durable sur une communauté méritante. »

Votez pour le grand prix et offrez 75 000 $ additionnels!

Pour la première fois, le public canadien a la chance de participer à ce coup de main. En effet, parmi les cinq associations régionales gagnantes, le public pourra voter pour celle qui démontre le mieux comment elle encouragera davantage d'enfants à jouer au hockey en aidant à éliminer les barrières et à rendre le jeu plus accessible, inclusif et équitable.

L'association ayant obtenu le plus de votes recevra 75 000 $ supplémentaires qui serviront à permettre à un plus grand nombre d'enfants d'accéder à ce sport. Les Canadiens peuvent voter en ligne pour le gagnant du grand prix entre 17 h HE le 9 avril et 17 h HE le 11 avril. Il y a une limite d'un vote par personne. Le gagnant du grand prix sera annoncé le 16 avril 2024.

Quatrième saison de La passe à la relève Kruger : les cinq associations de hockey mineur gagnantes

Les associations gagnantes de cette année ont été sélectionnées pour leurs efforts impressionnants dans les quatre catégories suivantes : REJOINDRE les familles ayant besoin d'aide financière, INSPIRER les jeunes à tomber amoureux du sport, SOUTENIR les jeunes dans le développement de compétences qu'ils peuvent utiliser en dehors de l'aréna et ENCOURAGER la diversité et l'inclusion dans la communauté grâce à des initiatives de hockey.

Les associations gagnantes régionales de cette année sont :

L'Association du hockey mineur de Beaujeu - Napierville , Québec

, Québec L'Association de hockey mineur de Fernie - Fernie , Colombie-Britannique

- , Colombie-Britannique L'Association de hockey mineur de Whitecourt - Whitecourt, Alberta

- La Ligue de hockey mineur CYO de St. Catharines - St. Catharines, Ontario

hockey mineur CYO de - L'Association de hockey mineur TASA - Upper Tantallon , Nouvelle-Écosse

Les Canadiens pourront en apprendre davantage sur l'histoire de chaque association et voter pour l'association gagnante régionale qui démontre le mieux son engagement à encourager davantage d'enfants à jouer au hockey en visitant le lien ici le 9 avril.

