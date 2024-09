Septembre est le Mois des GFGS, une occasion de souligner les programmes de mentorat de l'organisation à travers le Canada, qui font une différence importante dans la vie des jeunes du pays.

À l'heure actuelle, 10 000 enfants à travers le Canada sont sur des listes d'attente pour les programmes de mentorat des GFGS. C'est pour les mentors masculins que le besoin se fait le plus sentir.

Tout au long du Mois des GFGS, une nouvelle campagne produite par Mercedes-Benz encouragera les Canadiens à en apprendre davantage sur les possibilités de bénévolat au sein des GFGS dans leur communauté locale.

Plus d'informations sur le partenariat entre Mercedes-Benz Canada et GFGS se trouvent à : www.mercedes-benz.ca/propulservotreavenir

MISSISSAUGA, ON, le 12 sept. 2024 /CNW/ - Il y a actuellement 10 000 enfants à travers le Canada sur des listes d'attente pour les programmes de mentorat des Grands Frères Grandes Sœurs (GFGS). En faisant du bénévolat en tant que mentors (aussi appelés « GRANDS ») au sein des GFGS, les Canadiens ont le pouvoir de faire une différence importante dans la vie des jeunes (les « Petits »). Les mentors reçoivent une formation et un soutien fournis par le personnel professionnel des GFGS, portant sur la façon de bâtir une relation sécuritaire et stable avec leur « Petit », et s'engagent à donner quelques heures de leur temps chaque mois. Ces relations de mentorat peuvent être extrêmement gratifiantes pour les mentors adultes et peuvent vraiment changer la vie des jeunes mentorés.

Inspirée par l’histoire vraie d’un jumelage Grands Frères Grandes Sœurs (GFGS) qui ont tissé des liens autour d’un intérêt pour les voitures, une campagne de Mercedes-Benz encourage les Canadiens à faire du bénévolat avec GFGS. La vidéo de la campagne montre un garçon et son « Grand » en train de visiter un garage où ils rencontrent Marc Lafleur, un entrepreneur, pilote de course et ancien « Petit » chez les GFGS. www.mercedes-benz.ca/propulservotreavenir (Groupe CNW/Mercedes-Benz Canada Inc.)

Un « Grand » est un ami encourageant et plus âgé qui aide un enfant à réaliser son potentiel et à développer sa confiance en soi en passant du temps avec lui, en ayant des conversations stimulantes et en le soutenant dans l'atteinte de ses objectifs. La relation se construit par le biais d'activités qui sont amusantes et agréables pour le « Grand » comme pour le « Petit ».

S'inspirant de l'histoire vraie d'un jumelage GFGS entre un adulte et un enfant qui ont tissé des liens autour d'un intérêt partagé pour les voitures - se rendant souvent chez des concessionnaires automobiles durant leurs sorties ensemble -, Mercedes-Benz Canada a produit une nouvelle campagne qui sera en ondes durant tout le mois de septembre (le Mois des GFGS) et qui encouragera les Canadiens à en apprendre plus sur les possibilités offertes par l'organisation dans leur communauté locale.

Dans la vidéo de la campagne, un « Grand » passe chercher son mentoré, un garçon passionné par les voitures, pour l'emmener visiter un garage rempli de véhicules haute performance, où ils rencontrent un pilote de course. Le pilote en vedette dans l'annonce est Marc Lafleur, un entrepreneur canadien, pilote de course et ancien « Petit », dont les choix de vie ont été soutenus par le mentor qu'il a rencontré dans le cadre des programmes des GFGS il y a plus de 20 ans. Lafleur a récemment collaboré avec Mercedes-Benz Canada et les GFGS en participant à des événements Propulser votre avenir, durant lesquels il a partagé son histoire avec la prochaine génération de « Petits », dans l'espoir de servir de preuve vivante que n'importe quelle personne peut réussir, quel que soit son milieu. Lafleur figure aussi dans la communication la plus récente des GFGS, appelée « Mentorat égale » - une autre initiative visant à recruter des mentors bénévoles pour les programmes de mentorat de l'organisation.

« J'espère que la sensibilisation aux possibilités de bénévolat au sein des GFGS inspirera les Canadiens à s'impliquer et à faire une différence pour les jeunes dans leurs communautés », dit Lafleur. « J'ai toujours pu compter sur le soutien de mes parents, mais le fait qu'un adulte en dehors de ma famille immédiate s'intéresse à moi et à mes centres d'intérêt a joué un rôle crucial dans le développement de ma confiance en moi, m'incitant à me fixer des objectifs et me donnant la motivation de les atteindre. »

« Nous savons que le mentorat aide incontestablement un enfant à faire des choix positifs et à canaliser sa résilience, ce qui améliore directement ses perspectives de vie, même à l'âge adulte », déclare Jill Zelmanovits, présidente et cheffe de la direction de Grands Frères Grandes Sœurs du Canada. « Nos programmes fonctionnent quand la communauté - sociétés partenaires et individus - s'unit pour encourager les jeunes Canadiens. Avec ses investissements dans Propulser votre avenir, Mercedes-Benz pousse la prochaine génération à atteindre son plein potentiel. En donnant quelques heures de leur temps chaque mois, les Canadiens ont le pouvoir de vraiment faire une différence. »

« Avec notre stratégie d'entreprise durable et nos investissements dans des initiatives de citoyenneté d'entreprise comme Propulser votre avenir, chez Mercedes-Benz, nous sommes axés sur la création d'un meilleur demain. Nous voulons que nos clients se sentent fiers, sachant qu'en conduisant une Mercedes-Benz, ils propulsent l'avenir des jeunes Canadiens », dit Andreas Tetzloff, directeur général de Mercedes-Benz Canada.

Apprenez-en plus sur les programmes des Grands Frères Grandes Sœurs dans votre communauté

Les relations de mentorat qui contribuent à changer la vie des jeunes permettent de libérer leur plein potentiel. Les jeunes qui bénéficient du soutien de mentors réussissent mieux à l'école, mènent une vie plus saine et donnent en retour à la société. Il y a des organismes GFGS à travers le Canada. Les Canadiens peuvent remplir ce formulaire pour en savoir plus sur les possibilités de mentorat locales au sein des GFGS dans leur communauté : https://grandsfreresgrandessoeurs.ca/mentorat-egale-en-savoir-plus/

Au sujet de Grands Frères Grandes Sœurs du Canada

Grands Frères Grandes Sœurs du Canada (GFGSC) est un organisme sans but lucratif de premier plan qui rassemble un réseau de bénévoles et de prestataires locaux de services de mentorat d'un océan à l'autre. Les enfants et les familles sont au cœur de tout ce que nous faisons. Le mentorat favorise la résilience et permet aux enfants et aux jeunes d'atteindre leur plein potentiel. GFGSC soutient plus de 95 prestataires de services distincts au sein des GFGS en stimulant la croissance, l'innovation et la force collective dans des communautés urbaines, rurales, éloignées et autochtones.

Au sujet de Propulser votre avenir

Avec Propulser votre avenir, Mercedes-Benz s'est associée aux Grands Frères Grandes Sœurs pour autonomiser la prochaine génération de Canadiens par le biais du mentorat. Dans le cadre de ce partenariat national, Mercedes-Benz est le partenaire principal du Conseil national des jeunes sur le mentorat (CNJM) de Grands Frères Grandes Sœurs du Canada (GFGSC). Le CNJM est un groupe d'experts de la jeunesse (âgés de 17 à 28 ans) provenant de l'ensemble du pays, qui aident à forger le futur du mentorat au Canada. Le CNJM offre des consultations, entreprend des projets et joue un rôle de chef de file en soutenant GFGSC sur les questions liées au mentorat des jeunes, tout en veillant à ce que la voix de la jeunesse canadienne guide le travail de l'organisation. Plus d'informations sur le partenariat entre Mercedes-Benz Canada et GFGS se trouvent à : www.mercedes-benz.ca/propulservotreavenir.

Au sujet de Mercedes-Benz Canada

Mercedes-Benz Canada Inc. est responsable de la distribution, du marketing et du service après-vente des Mercedes-Benz, des Mercedes-AMG, des Mercedes-Maybach et des véhicules tout électriques de Mercedes-Benz, ainsi que des fourgons Mercedes-Benz. Ayant son siège social à Mississauga, en Ontario, Mercedes-Benz Canada emploie environ 250 personnes à travers le Canada. Par l'intermédiaire d'un réseau national de 57 concessions agréées, Mercedes-Benz Canada a vendu 35 949 véhicules en 2023.

Pour de plus amples renseignements, veuillez contacter : Sinead Brown, [email protected]; D'autres informations fournies par Mercedes-Benz Canada se trouvent sur le site media.mercedes-benz.ca