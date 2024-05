TORONTO, le 17 mai 2024 /CNW/ - Tim Hortons célèbre le 60e anniversaire de l'ouverture de son tout premier restaurant le 17 mai 1964 à Hamilton (Ontario).

« Nous célébrons aujourd'hui toutes les relations uniques que nous avons établies avec les gens d'ici depuis l'ouverture du premier restaurant par notre fondateur, Tim Horton. Il avait pour ambition de créer un lieu où tout le monde pourrait se rendre à tout moment et se sentir comme chez soi, et son rêve continue d'être au cœur de notre mission aujourd'hui. », affirme le président de Tim Hortons, Axel Schwan.

« Nous tenons à remercier nos invités qui nous permettent de faire partie de leur vie au quotidien, d'année en année, depuis des décennies. Sans oublier nos propriétaires de restaurant et leurs équipes pour leur dévouement quotidien et leur fierté à maintenir les normes élevées auxquelles s'attendent les gens d'ici lorsqu'ils nous rendent visite. »

Nous soulignons tout au long de l'année ces 60 ans de moments spéciaux avec les gens d'ici au moyen d'événements amusants, notamment :

le retour en janvier de quatre beignes rétro évoquant la nostalgie (croquant aux noix, beigne à la hollandaise, beignet aux bleuets, et torsade au sucre à la cannelle);

le lancement de deux nouvelles boissons froides spéciales pour la saison printemps‑été (cappuccino glacé Caramilk ® et cappuccino glacé OREO ® ), à l'occasion du 25 e anniversaire de notre emblématique cappuccino glacé en avril;

et cappuccino glacé OREO ), à l'occasion du 25 anniversaire de notre emblématique cappuccino glacé en avril; notre pièce musicale The Last Timbit , en partenariat avec le producteur de Come From Away , Michael Rubinoff , et avec d'incroyables talents d'ici (les billets des représentations à Toronto à la fin juin sont en vente sur Ticketmaster.ca);

, en partenariat avec le producteur de , , et avec d'incroyables talents d'ici (les billets des représentations à à la fin juin sont en vente sur Ticketmaster.ca); le Jour des camps Tim Hortons le 17 juillet, qui vise à aider les Camps de la Fondation Tim Hortons à soutenir des centaines de milliers de jeunes issus de milieux défavorisés depuis sa création en les outillant des compétences leur permettant de se réaliser pleinement, ainsi qu'à célébrer cette année le 50 e anniversaire de la Fondation (la totalité des recettes de café chaud et de TimGlacé MC du Jour des camps sert à soutenir la Fondation, avec près de 250 millions de dollars amassés à ce jour);

le 17 juillet, qui vise à aider les Camps de la Fondation Tim Hortons à soutenir des centaines de milliers de jeunes issus de milieux défavorisés depuis sa création en les outillant des compétences leur permettant de se réaliser pleinement, ainsi qu'à célébrer cette année le 50 anniversaire de la Fondation (la totalité des recettes de café chaud et de TimGlacé du Jour des camps sert à soutenir la Fondation, avec près de 250 millions de dollars amassés à ce jour); de nombreuses surprises à venir cette année pour célébrer les 60 ans de Tim!

Tim Hortons est fière de ses partenariats historiques avec les propriétaires de restaurant pour soutenir les communautés. En plus de l'impact incroyable du Jour des camps, la campagne du biscuit sourire a permis d'amasser plus de 129 millions de dollars depuis 1996 pour des organismes caritatifs et des groupes communautaires, et le programme des Sports Timbits, initialement lancé en 1982, vient en aide à des centaines de milliers de jeunes chaque année en leur offrant l'occasion de s'amuser dans des équipes de hockey et de soccer récréatives. De plus, Tim soutient fièrement Olympiques spéciaux Canada depuis 2016, et a lancé le beigne aux vermicelles orange en 2021 pour soutenir des organismes caritatifs autochtones.

« Nous croyons que notre engagement à soutenir chacune des communautés que nous servons est essentiel à faire de nous la marque de restaurant la plus aimée au Canada et la plus canadienne. Nous ne pourrions pas être plus fiers de l'impact que les propriétaires de restaurants Tim Hortons ont sur leur communauté », se réjouit Axel Schwan.

À propos de Tim Hortons

Tim Hortons® a ouvert son premier restaurant en 1964 à Hamilton, en Ontario. Depuis maintenant 60 ans, l'entreprise ravit les cœurs en servant de savoureux beignes et Timbits®, et le café préféré des gens d'ici. Tim est la plus grande chaîne de restauration rapide au pays : ses 4 000 restaurants répartis partout au Canada font partie du tissu social de nos communautés. Ils proposent des boissons chaudes et froides (comme des lattes, cappuccinos, doses d'espresso, thés, ou les célèbres cappuccinos glacés), d'irrésistibles déjeuners, sandwichs, wraps et soupes, et bien plus encore! Il y a plus de 5 700 restaurants Tim Hortons® au Canada, aux États-Unis et dans le monde.

