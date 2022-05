Le Grand McDon est l'une des journées les plus importantes de l'année; les franchisés, les équipes de restaurant, les équipiers et les clients s'unissent pour soutenir nos collectivités et nos familles, au cœur de qui nous sommes et de notre raison d'être chez McDonald's du Canada.

Voici comment les Canadiens peuvent offrir leur soutien et célébrer le Grand McDon aujourd'hui :

Commandez vos articles au menu préférés en restaurant, au service-au-volant, sur l'appli McDonald's et par la McLivraison avec Uber Eats, Skip et DoorDash. Les commandes de McLivraison de 15 $ ou plus sont admissibles à la livraison sans frais ( avant les taxes et autres frais; voir l'application en question pour de plus amples détails ).

). Versez un don de 2 $ pour recevoir un cœur du Grand McDon, jusqu'à épuisement des stocks, qui sera accompagné d'une vidéo surprise de remerciements de la part d'une variété de célébrités ou d'athlètes canadiens ou de familles ayant séjourné dans un Manoir Ronald McDonald.

Procurez-vous un article de la collection à édition limitée McDonald's du Canada x Peace Collective : t‑shirts, chandails en coton molletonné, chandails à capuchon et plus mettant en vedette les célèbres personnages du Royaume de Ronald McDonald . Une partie des recettes de chaque vente viendra en aide à l'OMRM et aux familles d'enfant malade partout au Canada . Visitez Peace-Collective.com.

Vous ne pouvez pas participer au Grand McDon? Les clients peuvent offrir « Un p'tit plus pour l'OMRM » sur toute commande dans un restaurant participant au profit de l'OMRM tout au long de l'année ou visiter omrm.ca pour connaître d'autres façons d'offrir leur soutien.

Montages musicaux du Grand McDon pour diffuser la joie partout au Canada !

Cette année, McDonald's du Canada mise sur le pouvoir émotionnel de la musique pour rassembler les Canadiens et répandre la joie d'un océan à l'autre grâce à des partenariats avec des DJ de différentes collectivités au pays. Les DJ vedettes comme Starting from Scratch, DJ Clymaxxx et DJ Flatland Funk ont créé leurs propres montages de musique enjouée. Écoutez les montages du Grand McDon sur la chaîne Spotify de McDonald's du Canada .

Citations :

« Soutenir les familles d'enfant malade de la collectivité est l'un des gestes les plus importants de McDonald's dans le cadre du Grand McDon annuel, affirme Kerry Prober, franchisée de St. Marys, Ontario. Le Grand McDon est l'une des plus belles journées de l'année et nous l'attendons toujours avec impatience. Plus que jamais, nous avons tous besoin de redonner et de répandre la joie durant cette période difficile. »

« C'est principalement grâce aux dons amassés lors du Grand McDon que nous pouvons continuer d'élargir notre soutien à l'OMRM, déclare Amit Kapoor, franchisé de Winnipeg, Manitoba. Le refus d'une seule famille est un refus de trop; c'est pourquoi nous sommes extrêmement reconnaissants d'avoir pu construire un autre manoir à Winnipeg dont l'ouverture est prévue en juillet pour aider d'autres familles à rester avec leur enfant. »

« Nous ne sommes pas qu'un restaurant d'une grande ville. Nous avons pour mission de soutenir les collectivités, petites ou grandes, et le Grand McDon nous permet de le faire, confie Raj Bains, franchisé de la Saskatchewan. Je suis sincèrement choyé de pouvoir redonner aux enfants de notre collectivité chaque jour, mais surtout lors du Grand McDon. »

« Mes équipiers exceptionnels de McDonald's et moi sommes impatients de contribuer au soutien des familles de notre collectivité qui comptent sur les services offerts par l'OMRM grâce à nos efforts lors du Grand McDon, partage Reshmi Childs, franchisée de Cranbrook et de Sunshine Coast, Colombie-Britannique. Dans une petite collectivité comme la nôtre, il est facile de voir les répercussions de nos efforts et de constater l'enthousiasme des gens à se soutenir lors du Grand McDon. »

Faits :

Le Grand McDon est le plus important programme de soutien de McDonald's du Canada . Depuis sa création en 1977, le Grand McDon a aidé l'OMRM à soutenir plus de 436 000 familles partout au Canada .

Les 16 Manoirs Ronald McDonald et les 17 Salles familiales au Canada permettent aux familles forcées de se déplacer pour les traitements de leur enfant malade de rester ensemble.

permettent aux familles forcées de se déplacer pour les traitements de leur enfant malade de rester ensemble. En moyenne chaque année, l'OMRM soutient plus de 26 000 familles issues de plus de 3 400 collectivités.

Chaque jour, Les Restaurants McDonald du Canada Limitée, nos franchisés indépendants et nos clients soutiennent les familles des Manoirs Ronald McDonald en achetant des repas Joyeux festin et des Biscuits de l'OMRM, ainsi qu'en versant des dons dans la boîte de dons et à la borne.

Au sujet de McDonald's du Canada

En 1967, le Canada accueillait son premier restaurant McDonald's à Richmond, en Colombie-Britannique. Aujourd'hui, les Restaurants McDonald du Canada Limitée fait partie de la fibre canadienne, accueillant près de trois millions de clients chaque jour. Dans les restaurants de franchisés et de la compagnie, près de 100 000 personnes sont employées d'un océan à l'autre, et plus de 90 % des 1 400 restaurants canadiens sont détenus et gérés localement par des entrepreneurs indépendants. Sur des achats de produits alimentaires totalisant près d'un milliard de dollars, McDonald's s'approvisionne à plus de 85 % auprès de fournisseurs au Canada. Pour obtenir de plus amples renseignements au sujet de McDonald's du Canada, visitez mcdonalds.ca.

À propos de l'Œuvre des Manoirs Ronald McDonaldMD du Canada (OMRMMD CANADA)

Au Canada, 65 % des familles vivent à l'extérieur des villes ayant un hôpital pour enfants et doivent se déplacer pour les traitements médicaux lorsque leur enfant est gravement malade. Par ses programmes au Canada, l'OMRM contribue à garder en moyenne chaque année plus de 26 000 familles au chevet de leur enfant malade et à leur fournir l'aide dont elles ont besoin. Les 16 Manoirs Ronald McDonald au Canada offrent un deuxième chez-soi aux familles qui viennent de loin et dont l'enfant est traité dans un hôpital à proximité, alors que les 17 Salles familiales Ronald McDonald, de leur côté, offrent aux familles une oasis de paix et de détente dans l'enceinte même de l'hôpital. Pour en savoir plus, visitez rmhccanada.ca .

