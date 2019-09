C'est dans le public qu'il faut investir si on veut réparer les soins à domicile

MONTRÉAL, le 20 sept. 2019 /CNW Telbec/ - Pour la Fédération de la santé et des services sociaux (FSSS-CSN), la ministre McCann doit indiquer dès maintenant que les investissements en soutien à domicile du dernier budget seront injectés dans le réseau public pour épauler le personnel surchargé et améliorer les soins aux personnes en perte d'autonomie.

L'annonce gouvernementale de ce matin a permis de mieux comprendre où la ministre McCann entend investir les 280 millions de dollars prévus au dernier budget. La FSSS-CSN constate que cette annonce n'est pas pour l'injection de nouvelles sommes dans les soins à domicile, mais bien seulement pour préciser l'annonce du dernier budget. Pourtant, la situation des derniers mois indique l'urgence d'investir davantage pour réparer les services aux personnes en perte d'autonomie, aussi bien les soins à domicile que dans l'hébergement public.

Une table ministérielle sur les services aux pertes d'autonomie pour mettre fin à la crise

La FSSS-CSN demande au gouvernement de mettre en place une table gouvernementale pour s'assurer que les sommes aident à mettre fin à la crise du réseau. Une étude que nous avons dévoilée récemment démontre la dégradation des soins à domicile dans le secteur public. C'est plus de 82 % des auxiliaires aux services de santé et sociaux (ASSS) qui ont vu leur charge de travail s'alourdir depuis le 1er avril 2015.

« Pour les personnes qui reçoivent des soins à domicile, la formule la plus efficace est lorsqu'il y a une équipe qui travaille ensemble pour assurer la cohérence et la qualité des soins. Dans l'annonce du budget au mois de mars et confirmée aujourd'hui, il y a moins que 30 % du budget qui va aller aux équipes multidisciplinaires des CLSC. Nous pensons qu'on va gaspiller une opportunité d'améliorer de façon significative la situation si on ne fait pas plus. Il est encore temps de changer de cap et de mettre toutes les énergies dans notre réseau qui en a tellement besoin », lance Jeff Begley, président de la FSSS-CSN.

À propos de la FSSS-CSN

La Fédération de la santé et des services sociaux (FSSS-CSN) compte plus de 110 000 membres dans les secteurs publics et privés. La FSSS est la plus grande organisation syndicale dans le secteur de la santé et des services sociaux et dans les services de garde. La FSSS-CSN agit en faveur d'une société plus équitable, plus démocratique et plus solidaire.

