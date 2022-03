Bureau en Gros s’associe à gry mattr par Joe Mimran et à ergoCentric pour commercialiser le airCentric 3, le meilleur fauteuil de bureau ergonomique au Canada dans sa catégorie de prix.

Conçu en s'appuyant sur les acquis de plus d'une décennie de recherche et d'innovation en matière de circulation d'air, le fauteuil airCentric 3 est réglable, élégant et robuste. Les systèmes de sièges ergoCentric sont conçus pour améliorer votre bien-être pendant que vous travaillez et sont recommandés par 94 % des ergonomes canadiens.

Le fauteuil airCentric 3 se décline en trois tailles d'assise différentes pour assurer un bon ajustement. Il est doté d'un dossier et d'un soutien lombaire qui épousent les courbes naturelles de la colonne vertébrale, d'accoudoirs équipés de réglages de la hauteur, de la largeur et du pivotement, ainsi que d'une technologie brevetée de circulation d'air, toutes des caractéristiques qui améliorent la posture et le confort.

« En tant que plus grand vendeur de fauteuils de bureau au Canada, nous savons ce que les gens recherchent lorsqu'il s'agit de trouver des solutions pour le travail hybride », a déclaré John DeFranco, chef des affaires commerciales de Bureau en Gros. « Nous sommes plus qu'un fournisseur d'articles essentiels pour le bureau et nous prenons au sérieux notre rôle de référence en matière de solutions de travail hybride. C'est pourquoi nous nous sommes associés à d'éminents experts dans notre domaine pour allier la forme à la fonction et créer un fauteuil exclusif qui peut aider les consommateurs à travailler à leur plein potentiel. »

Le fauteuil airCentric 3 est le résultat direct du Conseil consultatif « Travaillez de n'importe où » de Bureau en Gros -- le concepteur et entrepreneur Joe Mimran ainsi que l'ergonome Rachel Mitchell (tous deux membres du Conseil) ont proposé d'établir un partenariat avec le fabricant canadien de fauteuils ergoCentric, à la suite d'une des réunions trimestrielles du Conseil.

« Puisque nous sommes nombreux à travailler de n'importe où -- moi y compris --, nous savons tous à quel point il est important d'avoir les bons outils pour faire notre travail », a déclaré Joe Mimran, président et directeur créatif de Joseph Mimran and Associates inc et directeur créatif principal de gry mattr. « Il n'y a aucune raison pour qu'une configuration ergonomique ne soit pas aussi élégante et inspirante, c'est pourquoi nous avons décidé de rassembler une collection de fauteuils attrayants qui peuvent aussi nous aider à nous sentir soutenus et à l'aise. »

« Avec plus de 30 ans d'expérience dans la conception, la fabrication et la fourniture de fauteuils ergonomiques à certains des plus grands employeurs au Canada, nous sommes fiers de nous associer à gry mattr et à Bureau en Gros pour offrir nos systèmes de sièges à leurs clients », a déclaré Terry Cassaday, fondateur et président-directeur général d'ergoCentric inc. « Le modèle de travail hybride exigera que les gens et les employeurs repensent ce que signifie travailler en santé à la maison, et ce partenariat permettra aux consommateurs de bien travailler de n'importe où. »

Innovant et élégant, le fauteuil airCentric 3 est fabriqué au Canada et offert exclusivement dans les magasins Bureau en Gros et sur bureauengros.com à 599,99 $. Le fauteuil propose 3 tailles différentes d'assise : petite, régulière et très profonde.

Bureau en Gros offre des produits ergonomiques dans toutes les gammes de prix pour favoriser la création d'espaces productifs où les consommateurs peuvent travailler au mieux. Un récent sondage de Bureau en Gros a révélé que près de la moitié des Canadiens n'ont pas d'espace de travail dédié, ce qui suggère qu'ils pourraient éviter de consacrer des fonds à ce qu'ils considèrent comme un investissement important, soit l'achat d'un fauteuil adéquat, d'un bureau ou de tout autre élément ergonomique essentiel.

Pour aider les consommateurs à bien installer leur espace de travail, Bureau en Gros a lancé une série de vidéos intitulées « Travail efficace » avec les conseils de l'ergonome Rachel Mitchell :

Découvrez d'autres équipements ergonomiques et antifatigues pour améliorer votre espace de travail et votre bien-être, comme des repose-pieds, des repose-poignets pour clavier, des bureaux debout à hauteur réglable et la technologie permettant de filtrer la lumière bleue, le tout sur bureauengros.com/travailler-de-nimporte-ou.

À propos de Staples Canada /Bureau en Gros

Staples Canada/Bureau en Gros est l'Entreprise du travail et de l'apprentissage. En mettant l'accent sur la collectivité, l'inspiration et les services, l'entreprise est déterminée à jouer le rôle de partenaire dynamique et inspirant pour tous les clients qui visitent ses 300 magasins et le site bureauengros.com. L'entreprise possède deux sous-marques qui soutiennent ses clients commerciaux, Bureau en Gros Privilège pour les petites entreprises et Staples Professionnel pour les moyennes et grandes entreprises, ainsi que cinq studios de travail partagé à Toronto, Kelowna, Oakville et Ottawa sous la bannière Staples Studio. Staples Canada/Bureau en Gros est fière de travailler en partenariat avec le Centre MAP dans le cadre de sa campagne À chance égale, qui vise à s'attaquer aux inégalités dans les collectivités partout au Canada et à créer un avenir équitable pour tous. Consultez bureauengros.com pour en savoir plus ou suivez @BureauenGros sur Facebook, Twitter, Instagram et LinkedIn.

À propos d'ergoCentric inc.

ergoCentric inc a été fondée en 1990 expressément pour fabriquer des sièges ergonomiques. Depuis, l'équipe ergoCentric a constamment amélioré ses systèmes de sièges. L'entreprise se consacre à la conception et à la fabrication des meilleurs sièges ergonomiques au monde. Son système de fabrication sur commande et son inventaire de composants modulaires toujours en stock permettent à ergoCentric de fabriquer des fauteuils pouvant être personnalisés pour accueillir pratiquement 100 % de la main-d'œuvre rapidement et à bon coût.

À propos du sondage

Publiés par Maru Public Opinion, ces résultats ont été obtenus lors d'un sondage mené les 25 et 26 janvier 2022 par Maru Blue auprès de 1518 adultes canadiens choisis au hasard parmi les panélistes virtuels de Maru Voice Canada. À des fins de comparaison, un échantillon probabiliste de cette taille a une marge d'erreur estimée (qui mesure la variabilité de l'échantillonnage) de +/- 2,5 %, 19 fois sur 20. Les résultats ont été pondérés selon le niveau de scolarité, l'âge, le sexe et la région (et, au Québec, la langue) pour correspondre à la population selon les données du recensement, ce qui garantit que l'échantillon est représentatif de l'ensemble de la population adulte du Canada.

SOURCE Staples Canada ULC

Renseignements: Renseignements pour les médias : Kathleen Stelmach, Staples Canada/Bureau en Gros, 905-737-1147, poste 578, [email protected]; David Dwyer, Golin, 647-475-4495, [email protected]