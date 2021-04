« Que vous soyez un propriétaire de petite entreprise cherchant à créer des affiches de santé et de sécurité ou un entrepreneur créant du matériel de marketing pour lancer une marque, les nouvelles capacités de conception qui sont maintenant offertes au Centre de solutions vous aideront à créer quelque chose de percutant », a déclaré David Boone, PDG de Staples Canada/Bureau en Gros. « Nous sommes heureux de collaborer avec Canva dans le but de promouvoir leur mission qui consiste à rendre la conception visuelle accessible à tous. »

L'interface de conception de Canva a également été intégrée en ligne sur le impressionbureauengros.ca pour permettre aux clients de concevoir et de créer des documents personnalisés rapidement, facilement et efficacement.

« Nous sommes ravis de permettre aux clients de Bureau en Gros de créer plus facilement que jamais des conceptions personnalisées à l'aide de la suite d'outils de communication visuelle de Canva », a déclaré Laura Haines, chef de groupe pour l'impression et les partenariats chez Canva. « Il est plus important que jamais que les équipes et les entreprises de toutes tailles aient accès à des solutions simples, abordables et puissantes pour donner vie à leur vision créative. »

Pour aider à lancer ce partenariat, la série de conférences virtuelles Sous les projecteurs de Bureau en Gros organisera une série de webinaires virtuels gratuits axés sur la mise en valeur de la conception et de la communication visuelle.

Les événements virtuels à venir sont les suivants :

Rendez-vous sur staples.ca/spotlight pour vous inscrire à une prochaine séance virtuelle dans le cadre de la série de conférenciers Sous les projecteurs avec Canva.

À propos de Canva

Lancée en 2013, Canva est une plateforme de communication visuelle en ligne gratuite dont la mission est de rendre la conception accessible à tous dans le monde. Cette plateforme, qui permet à tout le monde de créer quelque chose de magnifique à partir d'une idée, offre une interface utilisateur simple de type glisser-déposer et un grand choix de modèles allant de présentations, de graphiques pour les médias sociaux, d'affiches, de vêtements à des vidéos, ainsi qu'à une énorme bibliothèque de polices, de photographies de stock, d'illustrations, de séquences vidéo et de clips audio. Canva est accessible sur un ordinateur de bureau, le Web, iOS et Android.

À propos de Staples/Bureau en Gros

Staples/Bureau en Gros est l'Entreprise du travail et de l'apprentissage. En mettant l'accent sur la collectivité, l'inspiration et les services, l'entreprise est déterminée à jouer le rôle de partenaire dynamique et inspirant pour tous les clients qui visitent ses 300 magasins et le site bureauengros.com. L'entreprise offre cinq établissements de travail partagé à Toronto, Kelowna, Oakville et Ottawa sous le nom Staples Studio. En tant que l'Entreprise du travail et de l'apprentissage, Staples/Bureau en Gros s'engage auprès des petites entreprises et des consommateurs en leur proposant des milliers de nouveaux produits des meilleures marques, une offre de services élargie au Centre de solutions et des contenus informatifs par le biais de son blogue et de sa série d'orateurs de l'espace Sous les projecteurs. Staples/Bureau en Gros est une entreprise privée dédiée à aider les clients à travailler, apprendre et évoluer. Consultez le site bureauengros.com pour en savoir plus ou suivez @BureauenGros sur Facebook, Twitter et Instagram.

