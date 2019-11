Bureau en Gros réinvente le plaisir d'offrir des cadeaux des Fêtes

« En tant que l'Entreprise du travail et de l'apprentissage, nous recherchons constamment des façons d'aider nos clients à trouver l'inspiration qui les mènera au succès dans tout ce qu'ils entreprennent - et cela inclut faciliter leur magasinage des Fêtes, déclare John DeFranco, chef des affaires commerciales chez Staples/Bureau en Gros. Trouver ce cadeau idéal peut être difficile. C'est pourquoi nous avons pensé aux membres de la famille, aux amis, aux enseignants et aux collègues pour sélectionner un éventail d'idées-cadeaux qui séduiront et inspireront. »

Voici quelques-unes des personnalités-types :

L'entrepreneur : Cette personne de votre entourage qui a une petite entreprise, un gagne-pain de fin de semaine, et qui est constamment à la recherche de sa prochaine grande aventure.

La personne à l'imagination débordante, qui adore dessiner et fabriquer les cadeaux qu'elle offre. L'amateur de stylos : Cette âme touchée par le ton chaleureux d'une lettre manuscrite et qui préfère prendre ses notes à la main. Celle qui personnalise ses cahiers de jolies couleurs avec des stylos et des feuillets autocollants variés.

La personne toujours désireuse de mettre la main sur les plus récentes innovations technologiques, qui reste toujours branchée et qui veut avoir le bureau ou le domicile « le plus intelligent ». L'esprit sentimental : Cet être qui apprécie un cadeau personnel par-dessous tout. Les tasses et calendriers ornés d'une photo personnalisée lui permettront d'avoir ses êtres chers sous les yeux tous les jours. Votre choix de photo personnelle est infini, des êtres chers aux bons souvenirs.

Nos meilleurs choix pour des échanges de cadeaux fantastiques

À moins de 50 $

À moins de 20 $

Cadeaux de bas de Noël

Cadeaux personnalisés du Centre de solutions

Transformez votre souvenir préféré en œuvre d'art avec une impression sur toile, à partir de 29,99 $ pour une impression sur toile de qualité supérieure de 8 po x 8 po.

Personnalisez une tasse, une couverture molletonnée ou un casse-tête en y ajoutant une photo pour créer un cadeau unique et mémorable, à partir de 14,99 $.

Créez un souvenir qui sera apprécié toute l'année avec un calendrier personnalisé, à partir de 19,99 $ pour un calendrier classique.

Trouvez plus de cadeaux personnalisés à impressionbureauengros.ca

En nouveauté chez Bureau en Gros pour cette saison des Fêtes : la collection General Supply Goods + Co. Empreinte de nostalgie, elle nous fait revivre les sentiments du passé tout en offrant des fonctionnalités modernes. Les articles de cette collection s'offrent merveilleusement bien en cadeau. Vous y trouverez des chandelles adaptées pour les voyages, des cahiers à monogramme au fini similibois, des lampes de bureau d'aspect rétro, des accessoires de voyage et plus.

Pour trouver plus de cadeaux pour inspirer, visitez bureauengros.com ou jetez un coup d'œil au nouveau blogue du travail et de l'apprentissage de Bureau en Gros ainsi qu'au magazine Sous les projecteurs à bureauengros.com/magazinesouslesprojecteurs.

À propos de Staples/Bureau en Gros

Staples/Bureau en Gros est l'Entreprise du travail et de l'apprentissage. En mettant l'accent sur la collectivité, l'inspiration et les services, l'entreprise est déterminée à jouer le rôle de partenaire dynamique et inspirant pour tous les clients qui visitent ses 305 succursales au pays ou magasinent en ligne sur le site Bureauengros.com. L'entreprise propose trois espaces de cotravail à Toronto, Kelowna et Oakville sous sa bannière Staples Studio. Depuis sa transformation en Entreprise du travail et de l'apprentissage, Bureau en Gros fait preuve d'un engagement renouvelé envers les petites entreprises et les consommateurs en proposant des services élargis qui vont au-delà de l'impression au Centre de solutions, des milliers de nouveaux produits, des services de soutien technique, des événements spéciaux ainsi que du contenu pertinent à travers la série des conférenciers Sous les projecteurs et le blogue récemment lancé. En tant que société fermée, Staples/Bureau en Gros est déterminée à aider ses clients à travailler, à apprendre et à évoluer. Visitez le site Bureauengros.com pour en savoir plus, ou suivez @StaplesCanada sur Facebook, Twitter, Instagram et LinkedIn.

À propos de ce sondage :

Du 30 octobre au 4 novembre 2019, un sondage en ligne a été effectué parmi 2129 Canadiens membres du Forum Angus Reid. À des fins comparatives uniquement, le plan d'échantillonnage pourrait comporter une marge d'erreur de +/- 2,12 points de pourcentage, 19 fois sur 20. Les divergences dans les totaux sont dues à l'arrondissement.

À propos du Forum Angus Reid :

Le Forum Angus Reid est la communauté d'opinions en ligne la plus reconnue et respectée au Canada, constituée de citoyens engagés de partout au pays qui expriment leurs opinions sur une multitude de sujets touchant tous les Canadiens.

Renseignements: Alessandra Saccal, Staples/Bureau en Gros, 905-737-1147, poste 2363, alessandra.saccal@staples.ca; Kathleen Stelmach, Staples/Bureau en Gros, 905-737-1147, poste 2714, kathleen.stelmach@staples.ca; David Dwyer, Golin, 647-828-0140, DDwyer@golin.com

