Bureau en Gros continue d'avoir une influence positive sur l'environnement grâce à ses programmes de recyclage en succursale

RICHMOND HILL, ON, le 22 avril 2021 /CNW/ - Depuis presque 20 ans, Bureau en Gros fait la promotion de la protection de l'environnement par ses initiatives et ses programmes de recyclage en succursale. Pour souligner le Mois de la Terre, Bureau en Gros célèbre ses dernières réalisations en matière d'environnement, en aidant à détourner plus de 136 000 kilogrammes de piles domestiques usagées grâce à son partenariat avec Appel à recycler, en recyclant plus de 2 millions de kilogrammes de déchets électroniques grâce à eCycle Solutions et plus de 1,17 million d'instruments d'écriture avec TerraCycle en 2020.

En tant que l'Entreprise du travail et de l'apprentissage Bureau en Gros s'est engagée à recycler et à récupérer les matériaux de la mise au rebut. Ses magasins, partout au Canada, offrent plusieurs solutions gratuites de recyclage, notamment pour les instruments d'écriture, les cartouches d'encre et de toner, les téléphones mobiles, les appareils électroniques personnels et les piles domestiques.

« Nous nous engageons à offrir à nos clients un moyen facile de recycler les produits qu'ils achètent dans nos magasins », a déclaré David Boone, PDG de Staples/Bureau en Gros. « Nos programmes de recyclage en succursale offrent une solution pratique pour éliminer de façon responsable les items plus difficiles à recycler. Il est gratifiant de voir que ces programmes continuent d'atteindre des jalons incroyables, grâce au soutien de nos communautés. »

En plus des programmes de recyclage en succursale, Bureau en Gros est le plus important détaillant qui appuie l'énergie verte de Bullfrog Power. Les Centres de solutions et les centres de production d'impression sont tous alimentés en énergie bullfrogpoweredMD propre et renouvelable à 100 %.

Les services de recyclage Bureau en Gros comprennent :

Programme de recyclage des piles : Bureau en Gros collabore avec Appel à recycler pour recueillir les piles usagées. Le partenariat a commencé en 2004 et plus d'un million de kilogrammes de piles domestiques usagées ont été recueillis et recyclés de façon sécuritaire jusqu'à maintenant.

Recyclage de produits électroniques : En tant que site de récupération de déchets électroniques autorisé par l'intermédiaire de l'Electronic Products Recycling Association (EPRA), Bureau en Gros et son partenaire eCycle Solutions récupèrent des produits électroniques en fin de vie. À ce jour, Bureau en Gros a recyclé plus de 20,5 millions de kilogrammes de déchets électroniques grâce son programme de recyclage d'appareils électroniques.

Instruments d'écriture En 2012, Bureau en Gros a créé un programme de recyclage d' instruments d'écriture en partenariat avec TerraCycle . Le programme incite les clients à déposer des instruments d'écriture usagés comme des stylos, des crayons, des marqueurs et des surligneurs dans les succursales locales.

Programme de recyclage de cartouches d'encre et de toner : Pour aider à détourner les cartouches d'encre et de toner des sites d'enfouissement, Bureau en Gros recueille les cartouches d'encre et de toner en magasin et a mis sur pied un programme de recyclage de cartouches d'encre pour les écoles qui fournit gratuitement des bacs de collecte dans les établissements scolaires.

Déchiquetage : Bureau en Gros, en partenariat avec Iron Mountain, offre un service de déchiquetage de papier sécuritaire à ses clients. Cela permet aux clients de détruire de façon sécuritaire et rentable des documents confidentiels tout en sachant qu'ils sont recyclés pour réduire au minimum les déchets, la pollution et les répercussions sur nos ressources naturelles.

Des programmes de recyclage sont offerts partout où les magasins sont ouverts -- pour trouver les emplacements de nos magasins et connaître leurs heures d'ouverture, consultez locations.bureauengros.com.

Des produits biodégradables sont offerts chez Bureau en Gros

Bureau en Gros continue d'offrir à ses clients des produits écoresponsables, comme le papier multi-usage certifié Forest Stewardship CouncilMD et ceux qui présentent des certifications environnementales indépendantes, comme Rainforest Alliance et Energy Star.

Exemples de produits écologiques disponibles chez Bureau en Gros :

Encre et toner TRU RED : Disponible exclusivement chez Bureau en Gros, toute cartouche d'encre et de toner TRU REDMC remise à neuf porte l'icône ECO-ID, une marque d'identification environnementale créée pour aider à sélectionner les produits qui font progresser l'effort de développement durable d'une organisation.

Sustainable Earth : Cette marque exclusive de Bureau en Gros est fabriquée avec des ressources renouvelables et des matériaux recyclés, ou encore certifiée écologique par un tiers.

Parkland : Les sacs à dos de marque Parkland sont fabriqués à partir de bouteilles d'eau recyclées afin d'équiper les enfants d'items ayant une empreinte écologique plus petite.

Crayola : Crayola se consacre à l'environnement et s'est engagée à devenir carboneutre d'ici 2022.

Produits neutres en carbone de Logitech : Logitech G et ASTRO ont mené des initiatives écologiques à tous les niveaux de notre entreprise, dans le but de réduire au minimum les répercussions sur l'environnement. Logitech G et Astro sont nos deux premières gammes de produits certifiées CarbonNeutral.

Google Nest : Conçus pour l'environnement, les produits Nest de Google sont faits d'au moins 49 % de plastique recyclé.

Pour en savoir plus sur l'engagement de Staples/Bureau en Gros à l'égard d'un avenir plus durable, consultez bureauengros.com/environnement .

À propos de Staples/Bureau en Gros

Staples/Bureau en Gros est l'Entreprise du travail et de l'apprentissage. En mettant l'accent sur la collectivité, l'inspiration et les services, l'entreprise est déterminée à jouer le rôle de partenaire dynamique et inspirant pour tous les clients qui visitent ses 300 magasins et le site bureauengros.com. L'entreprise offre cinq établissements de travail partagé à Toronto, Kelowna, Oakville et Ottawa sous le nom Staples Studio. En tant que l'Entreprise du travail et de l'apprentissage, Staples/Bureau en Gros s'engage auprès des petites entreprises et des consommateurs en leur proposant des milliers de nouveaux produits des meilleures marques, une offre de services élargie au Centre de solutions et des contenus informatifs par le biais de son blogue et de sa série d'orateurs de l'espace Sous les projecteurs. Staples/Bureau en Gros est une entreprise privée dédiée à aider les clients à travailler, apprendre et évoluer. Consultez le site bureauengros.com pour en savoir plus ou suivez @BureauenGros sur Facebook, Twitter et Instagram.

