Bureau en Gros a prolongé sa période de rentrée scolaire jusqu'à la fin de l'année en gardant en stock et à bas prix son vaste assortiment d'articles essentiels pour l'école.

Le détaillant est une destination unique pour se préparer à tout ce que la nouvelle année scolaire apporte, avec tout ce qu'il faut, allant des articles scolaires classiques à la technologie, en passant par les meubles d'espaces de travail, sans oublier les fournitures pour repas sans déchets et le matériel de santé et de sécurité comme les masques et les désinfectants.

Pour aider les clients à magasiner en toute confiance, Bureau en Gros propose des options de magasinage sûres, notamment un programme en succursale appelé Magasinez en sécurité, des mesures de distanciation physique, des stations sanitaires dans tous ses magasins, un service de ramassage sans contact à toutes les succursales et une livraison rapide et sans frais pour toutes les commandes en ligne.

RICHMOND HILL, ON, le 18 sept. 2020 /CNW/ - Chaque année, les parents, les étudiants et les enseignants de tout le pays reprennent le chemin de l'école au début de septembre. Cette année est un peu différente et la rentrée s'effectue à des dates différentes et selon divers modèles d'enseignement tout au long du mois de septembre. Pour aider les parents, les étudiants et les enseignants à se préparer à la rentrée des classes, quel qu'en soit le moment, Bureau en Gros a prolongé la période de la rentrée et maintient en stock sa gamme complète de produits essentiels pour l'école à bas prix jusqu'à la fin de l'année.

En tant que destination de choix pour la rentrée des classes, Bureau en Gros s'est adapté pour répondre aux besoins changeants de ses clients afin de s'assurer qu'ils sont prêts pour la nouvelle façon d'apprendre. Pour aider les clients à magasiner en toute confiance, Bureau en Gros propose des options de magasinage sûres, notamment un programme en magasin appelé Magasinez en sécurité, des mesures de distanciation physique, des stations sanitaires dans tous ses magasins, un service de ramassage sans contact à toutes les succursales et une livraison rapide et sans frais pour toutes les commandes en ligne.

« En tant que partenaire de confiance pour la rentrée, Bureau en Gros s'assure que les parents, les enseignants et les étudiants sont prêts pour chaque phase de leur retour en classe dans le nouvel environnement scolaire, a déclaré David Boone, président-directeur général, Bureau en Gros. Nous gardons nos magasins et bureauengros.com bien approvisionnés des articles essentiels pour la rentrée afin de soutenir une saison prolongée en maintenant nos promotions et nos produits à bas prix. »

Quels que soient les imprévus de cette nouvelle année scolaire, Bureau en Gros a tout ce qu'il faut pour reprendre le chemin de l'école en toute confiance. Autant en ligne qu'en magasin, Bureau en Gros offre tout, des articles essentiels en lesquels les clients ont toujours eu confiance, aux outils nécessaires à la nouvelle façon d'apprendre, y compris les masques et les désinfectants. Le détaillant est une destination unique pour se préparer à tout ce que la nouvelle année scolaire nous apportera.

Bureau en Gros a rassemblé toutes les ressources nécessaires pour la rentrée des classes sur son site du centre de ressources de la rentrée des classes. Ici, les parents, les étudiants et les enseignants peuvent trouver exactement ce dont ils ont besoin pour tous les niveaux scolaires et acheter les articles essentiels pour la rentrée à des prix très avantageux.

Pour en savoir plus sur la façon dont Bureau en Gros soutient les parents, les étudiants et les enseignants dans le nouvel environnement scolaire, visitez bureauengros.com/rentree.

Suivez Bureau en Gros sur Twitter, Instagram et Facebook et participez à la conversation en utilisant #EnAvantVersLeSuccès #NouvelleÉcole.

À propos de Staples/Bureau en Gros

Staples/Bureau en Gros est l'entreprise du travail et de l'apprentissage. En mettant l'accent sur la communauté, l'inspiration et les services, l'entreprise est déterminée à jouer le rôle de partenaire dynamique et inspirant pour tous les clients qui visitent ses 305 succursales au pays ou magasinent en ligne sur le site bureauengros.com. L'entreprise offre quatre espaces de co-travail à Toronto, Kelowna, Oakville et Ottawa sous le nom Staples Studio. Depuis sa transformation en Entreprise du travail et de l'apprentissage, Staples Canada/Bureau en Gros a démontré un engagement renouvelé envers les petites entreprises et les consommateurs, à travers des services élargis qui vont au-delà de l'impression au Centre de solutions, des milliers de nouveaux produits, de services de technologie et de contenu informatif avec la série de présentations de l'espace Sous les projecteurs et le lancement d'un nouveau blogue. Staples Canada/Bureau en Gros est une entreprise privée dédiée à aider ses clients à travailler, apprendre et évoluer. Visitez le site bureauengros.com pour en savoir plus, ou suivez @StaplesCanada sur Facebook, Twitter, Instagram et LinkedIn.

