Bureau en Gros présente ses « Choix intelligents », un assortiment d'ordinateurs portatifs qui facilite le choix d'un appareil pour la rentrée

RICHMOND HILL, ON, le 29 août 2019 /CNW/ - Bureau en Gros, la destination de la rentrée scolaire au Canada, a lancé « Choix intelligents », un assortiment d'ordinateurs portatifs élégants pour aider les parents, les enseignants et les étudiants à prendre une décision éclairée au moment de choisir un ordinateur pour la prochaine année scolaire.

« Choisir le bon ordinateur portatif peut s'avérer une tâche ardue lorsqu'il y a tant de choix à faire, déclare John DeFranco, Chef des affaires commerciales de Staples Canada/Bureau en Gros. Nos "Choix intelligents" permettent d'affiner la recherche et de jumeler les étudiants avec un appareil adapté à leurs besoins. En tant que l'une des principales destinations pour les articles techno au Canada, Staples Canada/Bureau en Gros est là pour aider les Canadiens à travailler plus intelligemment, à apprendre davantage et à évoluer chaque jour grâce à une vaste gamme de produits, secondée par des associés experts en la matière. »

Que vos priorités soient la durée de vie de la pile, le design élégant ou les capacités polyvalentes, Bureau en Gros a sélectionné cinq de ses meilleurs ordinateurs portatifs minces et légers, tous dotés d'une grande puissance et d'excellentes performances, pour les étudiants de tous âges.

Obtenez le summum - Le Microsoft Surface Pro 6 est l'appareil 2-en-1 par excellence pour la rentrée, avec les meilleures performances de sa catégorie et un design ultra-mince.



Gagnez de la puissance - Le portatif HP 15 po est un appareil puissant et performant qui convient parfaitement aux étudiants du secondaire ou de l'université.



Obtenez du style - Le portatif HP 14 po s'adresse aux étudiants du secondaire ou de l'université qui ont un budget limité, mais qui recherchent un ordinateur élégant et stylisé.



Obtenez de la polyvalence - Le portatif 2-en-1 Acer Spin 1 ultra-portable convient parfaitement à un jeune étudiant créatif à la recherche d'une expérience tactile et de productivité en déplacement. Comprend l'abonnement d'un an à Office 365 Personal.



Optimisez votre productivité - Le portatif Asus L406 est un appareil compact et attrayant, idéal pour un jeune étudiant qui reçoit son premier PC. Comprend un abonnement d'un an à Office 365 Personal.

Jusqu'au 10 septembre, les clients recevront une carte-cadeau Bureau en Gros de 50 $ à l'achat d'ordinateurs portatifs Windows sélectionnés.

Pour de plus amples renseignements sur les principales tendances, les produits exclusifs et les promotions de la rentrée, visitez le Centre de la rentrée de Bureau en Gros à bureauengros.com/rentreedesclasses.

Suivez @BureauenGros sur Instagram, Twitter et Facebook et joignez-vous à la conversation de la rentrée en utilisant le mot-clic #EnAvantVersLeSuccès.

À propos de Staples Canada/Bureau en Gros

Staples Canada/Bureau en Gros est l'Entreprise du travail et de l'apprentissage. En mettant l'accent sur la communauté, l'inspiration et les services, l'entreprise s'engage à être un partenaire dynamique et inspirant pour les clients qui visitent ses 305 établissements partout au pays. Entreprise privée, Staples Canada/Bureau en Gros se consacre à aider ses clients - entrepreneurs, éducateurs, étudiants et parents - à travailler, à apprendre et à évoluer. Visitez le site bureauengros.com pour obtenir de plus amples renseignements ou faites le tour des médias sociaux avec @BureauenGros sur Facebook, Twitter, Instagram et LinkedIn.

SOURCE Staples Canada ULC

Renseignements: Personnes-ressources avec les médias : Alessandra Saccal, Staples Canada, 905-737-1147 poste 2363, alessandra.saccal@staples.ca ; Kathleen Stelmach, Staples Canada, 905-737-1147 poste 2714, kathleen.stelmach@staples.ca ; David Dwyer, Golin, 647-828-0140, DDwyer@golin.com

Related Links

http://www.staples.ca