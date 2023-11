Les plus bas prix de la saison sur les technologies de pointe, les jeux, les voyages, le travail hybride et les produits pour les petites entreprises

RICHMOND HILL, ON, le 22 nov. 2023 /CNW/ - Bureau en Gros a dévoilé ses aubaines du Vendredi fou 2023, offrant aux Canadiens la meilleure valeur et proposant des économies incroyables sur les technologies, les jeux, les voyages et les produits de travail hybrides. Les clients peuvent faire des achats anticipés en ligne sur bureauengros.com à partir du 23 novembre à 18 h (HE) et bénéficier de la livraison gratuite le lendemain pour toutes les commandes de plus de 35 $, offrant ainsi aux Canadiens le meilleur rapport qualité-prix à l'approche de la période de magasinage des Fêtes.

« Nous savons que les gens de partout au pays sont à la recherche des meilleures aubaines avant la ruée des fêtes de cette année », a déclaré Rachel Huckle, Présidente et cheffe de l'exploitation, Staples Canada/Bureau en Gros « Notre objectif cette année -- et dans le cadre de notre mission de soutien aux Canadiens -- est d'offrir le meilleur rapport qualité-prix en magasin et en ligne, en plus de proposer des choix inspirants sur les meilleurs cadeaux de Noël de cette année. »

Les 10 meilleures aubaines du Vendredi fou sur la technologie et les produits de jeu vidéo

En vigueur en ligne à compter du 23 novembre à 18 h (HE), et en magasin à compter du 24 novembre, jusqu'à épuisement des stocks :

Les meilleures aubaines du Vendredi fou sur apprentissage et jeux pour les enfants, voyage, travail hybride et produits pour petites entreprises de Bureau en Gros

En vigueur en ligne à compter du 23 novembre à 18 h (HE), et en magasin à compter du 24 novembre, jusqu'à épuisement des stocks :

Destination unique pour les cadeaux de technologie

Bureau en Gros propose également tout au long de la saison des articles essentiels et de technologie en cadeaux, avec des prix qui ne baisseront pas davantage le jour du Vendredi fou. Les aubaines précédant le Vendredi fou ont commencé le 1er novembre, avec des bas prix garantis sur les articles essentiels pour la technologie, les jeux, les voyages et le travail hybride, tout au long du mois, afin que vous puissiez faire vos achats à l'avance et trouver les cadeaux parfaits pour tous ceux qui figurent sur votre liste.

Livraison le lendemain

Les clients peuvent faire leurs achats en magasin ou sur bureauengros.com durant les Fêtes grâce à la livraison gratuite le lendemain pour toutes les commandes de plus de 35 $. La livraison le jour même est également offerte par l'entremise d'Instacart et de DoorDash, et le ramassage en magasin ou en bordure de rue est gratuit pendant deux heures.

Politique de retour prolongée des Fêtes

Bureau en Gros a prolongé sa politique de retour en magasin pour la période des Fêtes. Les achats effectués entre le 1er novembre et le 24 décembre 2023 pourront être remboursés ou échangés jusqu'au 14 janvier 2024 ou dans un délai de 14 à 30 jours à compter de la date d'achat (le délai le plus long étant retenu).

À propos de Staples/Bureau en Gros

Staples/Bureau en Gros est l'Entreprise du travail et de l'apprentissage. En mettant l'accent sur la collectivité, l'inspiration et les services, la société privée est déterminée à jouer le rôle de partenaire dynamique et inspirant pour tous les clients qui visitent ses quelque 300 magasins et son site bureauengros.com. L'entreprise possède deux sous-marques qui soutiennent ses clients commerciaux, Bureau en Gros Privilège pour les petites entreprises et Staples Professionnel pour les moyennes et grandes entreprises, ainsi que sept studios de travail partagé à Toronto, Kelowna, Oakville, Ottawa et Calgary sous le nom Staples Studio. Staples Canada/Bureau en Gros est fier de travailler en partenariat avec le Centre MAP dans le cadre de sa campagne À chance égale, qui vise à s'attaquer aux inégalités dans les collectivités partout au Canada et à créer un avenir équitable pour tous. Visitez bureauengros.com pour en savoir plus ou suivez @StaplesCanada sur Facebook, Twitter, Instagram et LinkedIn.

