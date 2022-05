D'ici au 15 juin, proposez un enseignant de votre communauté qui a un impact positif sur la vie de ses élèves

RICHMOND HILL, ON, le 12 mai 2022 /CNW/ - Les enseignants ont l'avenir à cœur, et Bureau en Gros a lancé le concours Nous aimons les enseignants pour remercier les éducateurs pour tout ce qu'ils font. Les parents, les élèves et les professeurs sont encouragés à proposer la candidature d'un enseignant de leur communauté qui a un impact.

Le concours Nous aimons les enseignants accepte les nominations dès maintenant et jusqu'au 15 juin. Huit enseignants de partout au Canada seront sélectionnés pour avoir la chance de gagner une carte-cadeau Bureau en Gros de 1 000 $ à utiliser pour leur salle de classe ou pour mettre à niveau une technologie, ainsi que 250 $ en espèces pour prendre soin d'eux-mêmes.

« Ce fut une autre année difficile et éprouvante pour les professeurs et, alors que l'année scolaire touche à sa fin, nous voulons redonner aux communautés en reconnaissant les enseignants qui ont un impact positif », a déclaré David Boone, PDG de Staples Canada\Bureau en Gros. « Chez Bureau en Gros, nous aimons les enseignants. Ils sont des piliers de nos communautés et se dépassent toujours pour leurs élèves. Ce concours est notre façon de reconnaître leurs efforts pour stimuler et promouvoir l'éducation au quotidien ».

Pour soumettre une candidature ou en savoir plus sur le concours Nous aimons les enseignants, visitez le bureauengros.com/nousaimonslesenseignants.

Programme d'adhésion pour enseignants

Les enseignants peuvent profiter toute l'année d'avantages spéciaux chez Bureau en Gros, dans le cadre du programme d'adhésion pour enseignants. Le programme offre aux éducateurs des avantages exclusifs, des prix compétitifs sur les fournitures et des services adaptés. L'inscription est gratuite pour les enseignants et le personnel des écoles publiques et privées de la maternelle jusqu'à la fin du secondaire, des collèges/cégeps et des universités ainsi que pour les éducateurs à domicile. Voici les avantages :

Offres exclusives : Les membres reçoivent des rabais sur les fournitures, la technologie et les services d'impression et de marketing du Centre de solutions.

Les membres reçoivent des rabais sur les fournitures, la technologie et les services d'impression et de marketing du Centre de solutions. Avantages : Les membres auront droit à des impressions photo et à des copies couleur gratuites chaque trimestre, ainsi qu'à des cadeaux de reconnaissance annuels.

Les membres auront droit à des impressions photo et à des copies couleur gratuites chaque trimestre, ainsi qu'à des cadeaux de reconnaissance annuels. Service : Les enseignants auront accès à un service personnalisé avec un chargé de comptes et disposent d'un délai deux fois plus long pour retourner les articles achetés.

Les enseignants auront accès à un service personnalisé avec un chargé de comptes et disposent d'un délai deux fois plus long pour retourner les articles achetés. L'école est dans l'sac : Les enseignants peuvent créer des listes de fournitures scolaires spécifiques à chaque classe et les partager avec les parents et les élèves. En retour, Bureau en Gros fera don de 3 % du total de chaque achat à leur école.

Visitez le bureauengros.com/adhesionenseignant pour de plus amples renseignements sur le Programme d'adhésion pour enseignants ou pour vous y inscrire.

À propos de Staples Canada /Bureau en Gros

Staples Canada/Bureau en Gros est l'Entreprise du travail et de l'apprentissage. En mettant l'accent sur la collectivité, l'inspiration et les services, l'entreprise est déterminée à jouer le rôle de partenaire dynamique et inspirant pour tous les clients qui visitent ses 300 magasins et le site bureauengros.com. L'entreprise possède deux sous-marques qui soutiennent ses clients commerciaux, Bureau en Gros Privilège pour les petites entreprises et Staples Professionnel pour les moyennes et grandes entreprises, ainsi que cinq studios de travail partagé à Toronto, Kelowna, Oakville et Ottawa sous la bannière Staples Studio. Staples Canada/Bureau en Gros est fière de travailler en partenariat avec le Centre MAP dans le cadre de sa campagne À chance égale, qui vise à s'attaquer aux inégalités dans les collectivités partout au Canada et à créer un avenir équitable pour tous. Visitez bureauengros.com pour en savoir plus ou suivez @BureauenGros sur Facebook, Twitter, Instagram et LinkedIn.

SOURCE Staples Canada ULC

