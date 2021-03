« Le monde du travail a changé, et nous découvrons tous de nouvelles façons de travailler ensemble », a déclaré David Boone, chef de la direction de Bureau en Gros. « En 2020, nous avons constaté une augmentation de la demande de produits destinés à soutenir le travail à distance, et avons aidé nos clients et nos communautés à s'adapter aux nouvelles réalités. Nous avons pris le temps de réfléchir, d'analyser les données et d'examiner les tendances de l'industrie, tout en demandant à nos clients leurs commentaires. Grâce à ces connaissances, nous avons découvert de nouveaux moyens de continuer à soutenir l'avenir du travail. »

Tout au long de la pandémie, Bureau en Gros a lancé de nouveaux produits et services pour aider les Canadiens à travailler à distance et assurer la continuité des activités de leurs entreprises. Grâce à Staples Avantage Affaires (SAA), les entreprises peuvent utiliser les plates-formes d'approvisionnement SAA pour gérer et expédier les commandes directement au domicile de leurs employés. Cela permet aux entreprises de prendre en charge leur personnel de manière flexible, maintenant et à l'avenir, tandis que certaines entreprises passent à un modèle de travail hybride.

Alors que le télétravail continue d'évoluer, Bureau en Gros a développé quatre solutions clés pour des espaces de travail adéquats, décrites dans le nouveau guide Travailler de n'importe où de Bureau en Gros disponible sur bureauengros.com/TNO.

Bien-être : Un espace de travail équipé des bons outils pour la posture et le confort est le facteur ultime pour maintenir un environnement productif. Une installation de travail ergonomique peut aider les personnes travaillant de l'extérieur à être 25 % plus efficaces, ce qui se traduit par un espace de travail plus sain et une journée de travail plus productive.

Afin d'encourager un environnement de travail ergonomique, Bureau en Gros a ajouté plus de 400 produits adaptés à la posture en succursale et en ligne, conçus par les principales marques de produits ergonomiques.

Les Canadiens peuvent trouver des diffuseurs d'huile, des bougies, des lunettes anti-lumière bleue et plus encore sur bureauengros.com pour aider à cultiver le bien-être et le confort dans tout espace de travail.

Le guide Travailler de n'importe où de Bureau en Gros propose des produits et des renseignements clés pour aider à créer un espace de travail plus sain, notamment en ce qui concerne le placement des écrans et la posture pendant le travail.

Connectivité : L'un des avantages perdus par le passage au travail à distance est une réduction des communications et des échanges en personne. Les produits de réseautage domestique et les logiciels de collaboration offerts chez Bureau en Gros facilitent la connexion avec les collègues.

Pour soutenir les petites entreprises offrant le travail à distance, Bureau en Gros a lancé Nerds On Site ® pour les entreprises afin d'offrir aux entreprises des ressources gérées en matière de TI et de cybersécurité.

pour les entreprises afin d'offrir aux entreprises des ressources gérées en matière de TI et de cybersécurité. Les professionnels des technologies des Services techniques du Centre de solutions peuvent aider les consommateurs à tirer le meilleur parti de leurs appareils technologiques et à résoudre les problèmes, grâce à des services pratiques disponibles en succursale, à domicile et à distance.

Bureau en Gros a élargi sa sélection de logiciels et offre des conseils d'experts sur la configuration et l'utilisation de logiciels qui incitent la connectivité et la productivité, comme Microsoft 365.

Grâce à son programme virtuel Sous les projecteurs et son blogue, Bureau en Gros propose des contenus pertinents pour aider les Canadiens à travailler, et ce, à partir de n'importe quel endroit.

Mobilité : Un bureau à domicile n'est pas une réalité pour de nombreux travailleurs à distance, mais Bureau en Gros offre des espaces et des produits polyvalents pour ceux qui sont en déplacement.

Les espaces de travail partagés Studio de Bureau en Gros ont mis en place de vastes protocoles de santé et de sécurité, afin de continuer à accueillir les membres qui recherchent un espace sûr pour travailler à distance.

Bureau en Gros a ajouté des centaines de produits technologiques légers et portables et d'espaces de travail pour faciliter le déplacement d'un espace de travail à un autre.

Organisation : Un espace organisé minimise les distractions, surtout lorsqu'il faut se préoccuper d'échéances, et Bureau en Gros propose les produits pour aider les clients à garder leur espace de travail ordonné et élégant.

Bureau en Gros est là pour aider les Canadiens en leur fournissant les bons produits, services et conseils d'experts. Pour en savoir plus sur les ressources pour « Travailler de n'importe où », visitez bureauengros.com/TNO.

Expo de solutions virtuelles « Travailler de n'importe où »

Les 24 et 25 mars 2021, Staples Avantage Affaires sera l'hôte de l'Expo de solutions virtuelles « Travailler de n'importe où ». Les entreprises peuvent participer à l'exposition virtuelle pour découvrir des solutions qui permettent aux employés de rester équipés et engagés dans le nouveau monde du travail. Inscrivez-vous dès maintenant à l'expo à l'adresse suivante : sbavirtualexpo.vfairs.com/fr.

À propos de Bureau en Gros

Bureau en Gros est l'Entreprise du travail et de l'apprentissage. En mettant l'accent sur la collectivité, l'inspiration et les services, l'entreprise est déterminée à jouer le rôle de partenaire dynamique et inspirant pour tous les clients qui visitent ses 304 emplacements et le site bureauengros.com. L'entreprise offre cinq espaces de travail partagé à Toronto, Kelowna, Oakville et Ottawa sous le nom Staples Studio. En tant que l'Entreprise du travail et de l'apprentissage, Bureau en Gros s'engage auprès des petites entreprises et des consommateurs en leur proposant des milliers de nouveaux produits des meilleures marques, une offre de services élargie au Centre de solutions et des contenus informatifs par le biais de son blogue et de sa série d'orateurs de l'espace Sous les projecteurs. Bureau en Gros est une entreprise privée dédiée à aider clients à travailler, apprendre et évoluer. Consultez le site bureauengros.com pour en savoir plus ou suivez @StaplesCanada sur Facebook, Twitter, Instagram et LinkedIn.

