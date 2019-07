Bureau en Gros inaugure une nouvelle expérience de commerce électronique avec Shopify Plus

Bureau en Gros exploite le pouvoir de Shopify Plus pour héberger sa plateforme de commerce électronique principale. L'expérience Web aura la capacité d'être adaptée plus rapidement et nous pourrons l'améliorer continuellement afin de suivre les tendances de pointe et l'évolution du marché en ligne. Grâce à Shopify Plus, bureauengros.com sera plus souple et plus facile à contrôler, et offrira ainsi une vitrine personnalisée pour favoriser des expériences enrichies pour les clients.

« Nous sommes ravis de travailler avec Shopify Plus parce que l'équipe partage nos valeurs d'aider à faire progresser l'entrepreneuriat et l'innovation », raconte Simon Rodrigue, Chef du numérique chez Staples Canada/Bureau en Gros.

Le nouveau bureauengros.com offre une expérience Web et mobile entièrement réactive. Doté d'un look rafraîchissant et moderne le nouveau site s'harmonise avec l'entreprise du travail et de l'apprentissage, et allie des produits de pointe et du contenu informatif dans une plateforme conviviale dotée d'un processus de magasinage et d'achat simplifié.

« Certaines des plus grandes marques au monde, comme Staples Canada/Bureau en Gros, choisissent Shopify Plus pour offrir des expériences commerciales innovatrices qui répondent à tous les besoins des consommateurs d'aujourd'hui, déclare Loren Padelford, PDG de Shopify Plus. Nous aidons nos clients à réinventer le commerce en ligne et hors ligne en plaçant l'expérience de l'acheteur, la marque, la vitesse, l'agilité et l'innovation avant tout. »

La nouvelle expérience de commerce électronique de Bureau en Gros comprend d'innombrables données intégrées dans le but de créer une expérience client dynamique, des commentaires de clients engagés, du contenu informatif et des guides d'achat, une expérience mobile améliorée et l'accès à des agents du service à la clientèle en direct pour aider à prendre des décisions d'achat.

« Notre nouvelle expérience de commerce électronique s'appuie sur notre expérience multicanaux à la fine pointe de l'industrie, déclare David Boone, président-directeur général de Staples Canada/Bureau en Gros. Bureauengros.com livre les commandes pour 85 pour cent des Canadiens dès le jour suivant et offre la commodité d'acheter en ligne et de ramasser en magasin en moins de deux heures dans presque toutes les collectivités du Canada. C'est très puissant pour nos clients et peu de détaillants en commerce électronique ont la capacité de le faire. »

Pour offrir cette expérience numérique de classe mondiale, Staples Canada/Bureau en Gros a également collaboré avec d'autres grands innovateurs canadiens du numérique, dont Bold Commerce de Winnipeg, Orderbot de Vancouver, Bounteous de Toronto et Geekspeak de Whitby.

À propos de Staples Canada/Bureau en Gros

Staples Canada/Bureau en Gros est l'Entreprise du travail et de l'apprentissage. En mettant l'accent sur la communauté, l'inspiration et les services, l'entreprise s'engage à être un partenaire dynamique et inspirant pour tous les clients qui visitent les 305 emplacements partout au pays. Une entreprise privée, Staples Canada/Bureau en Gros est dévouée à aider ses clients, qu'ils soient entrepreneurs, enseignants, étudiants ou parents, à travailler, apprendre et évoluer. Visitez bureauengros.com pour obtenir plus de renseignements, ou profitez des médias sociaux @BureauenGros sur Facebook et Instagram, et @Bureau_enGros sur Twitter.

SOURCE Staples Canada ULC

Renseignements: Alessandra Saccal, Staples/Bureau en Gros, 905-737-1147, poste 2363, alessandra.saccal@staples.ca ; Kathleen Stelmach, Staples/Bureau en Gros, 905-737-1145 poste 2714, kathleen.stelmach@staples.ca

