À chance égale est une initiative lancée l'an dernier visant à sensibiliser le public sur les inégalités au Canada et à bâtir des communautés dynamiques et saines. La campagne a permis de recueillir 1,23 million de dollars au cours de son année inaugurale, grâce au soutien des clients, associés et fournisseurs partenaires de Bureau en Gros, ainsi qu'à un don équivalent de la part de l'entreprise.

« Nous sommes fiers de ce que nous avons pu accomplir au cours de la première année de ce partenariat», a déclaré David Boone, PDG de Staples Canada/Bureau en Gros. « Le soutien de nos associés et de nos clients a été exceptionnel, et il est gratifiant pour notre équipe de voir déjà naître de nouveaux programmes de recherche et solutions qui font progresser le travail important que le Centre MAP accomplit pour créer des collectivités plus équitables. »

L'initiative À chance égale a déjà commencé à avoir une incidence en finançant des recherches et solutions partout au Canada, y compris trois projets du Centre MAP : un programme de leadership pour les jeunes qui sortent de l'itinérance, un programme scolaire de promotion de la santé pour les enfants de quartiers défavorisés et une initiative nationale visant à dessiner le plan d'un système de soins primaires plus équitable au Canada.

Grâce à la campagne À chance égale, Bureau en Gros et le Centre MAP ont également annoncé récemment leur soutien à un nouveau projet de l'Université de Montréal et du Centre de recherche en santé Publique (CReSP) portant sur une clinique de santé novatrice, appelée Clinique Mauve, spécialement destinée à répondre aux besoins des communautés racisées et migrantes qui s'identifient comme LGBTQI+. Le projet évaluera le programme et explorera les meilleures façons d'adapter les services de la clinique pour servir les personnes Autochtones bispirituelles et/ou transgenres, en particulier les jeunes.

« L'engagement des associés et des clients de Bureau en Gros envers l'initiative À chance égale au Canada a permis de donner vie à ces projets passionnants », a déclaré le Dr Stephen Hwang, directeur du Centre MAP. « Nous sommes très reconnaissants de faire ce travail remarquable en partenariat avec Bureau en Gros. »

Bureau en Gros lancera sa première collecte de fonds de 2022 en magasin, du 2 au 22 mai. Les clients pourront faire un don au profit de la campagne À chance égale dans les quelque 300 magasins de Staples Canada/Bureau en Gros ou en ligne à bureauengros.com/achanceegale. Pour chaque dollar recueilli pendant la campagne, Bureau en Gros versera un don d'entreprise équivalent, jusqu'à concurrence de 500 000 $.

En savoir plus sur l'inégalité au Canada

Au Canada, le revenu du ménage, le niveau de scolarité et les expériences liées à la discrimination influent fortement sur les chances de rester en bonne santé. Cela tient au fait que le statut social et économique détermine souvent la facilité avec laquelle il est possible d'accéder aux ressources essentielles à une bonne santé, comme un logement abordable, des aliments nutritifs et des soins de santé. Par conséquent, plus de 1,2 million d'enfants au Canada vivent dans des ménages qui ont du mal à se procurer des fruits et légumes frais. Il y a au moins un million de personnes qui sacrifient des produits de première nécessité pour payer des prescriptions médicales, et 235 000 sont des sans-abris chaque année. La pandémie a mis en évidence l'ampleur des inégalités sociales, sanitaires et économiques au Canada, les populations racialisées et à faible revenu subissant une part disproportionnée des répercussions sanitaires et économiques.

Reconnus internationalement pour leurs innovations et leurs travaux scientifiques de pointe, les chercheurs du MAP travaillent en partenariat avec les collectivités et les dirigeants gouvernementaux pour s'attaquer à ces problèmes de société et à bien d'autres grâce à l'élaboration de programmes et de politiques axés sur l'équité.

Pour en savoir plus ou faire un don dans le cadre de la campagne À chance égale, consultez bureauengros.com/achanceegale.

À propos du Centre MAP

Ce centre de recherche de premier plan à l'échelle mondiale se consacre à la création d'un avenir plus sain pour tous. Grâce à des recherches qui donnent une vision d'ensemble et à des solutions concrètes, les scientifiques du Centre MAP s'attaquent à des problèmes de santé communautaire complexes, dont bon nombre se situent au croisement de la santé et des inégalités. Les 32 scientifiques et plus de 120 employés et étudiants du Centre MAP travaillent en partenariat avec des communautés, chercheurs et dirigeants gouvernementaux partout au Canada pour s'attaquer à des problèmes tels que l'itinérance, l'accès inégal aux soins de santé et à la médecine, et les effets à vie de la pauvreté chez les enfants. Le Centre MAP fait partie du Li Ka Shing Knowledge Institute de l'hôpital St. Michael's d'Unity Health Toronto. Pour obtenir plus de renseignements, consultez le site maphealth.ca/fr.

À propos de Staples Canada /Bureau en Gros

Staples Canada/Bureau en Gros est l'Entreprise du travail et de l'apprentissage. En mettant l'accent sur la collectivité, l'inspiration et les services, la société privée est déterminée à jouer le rôle de partenaire dynamique et inspirant pour tous les clients qui visitent ses quelque 300 succursales et le site bureauengros.com. L'entreprise possède deux sous-marques qui soutiennent ses clients commerciaux, Bureau en Gros Privilège pour les petites entreprises et Staples Professionnel pour les moyennes et grandes entreprises, ainsi que cinq studios de travail partagé à Toronto, Kelowna, Oakville et Ottawa sous la bannière Staples Studio. Staples Canada/Bureau en Gros est fière de travailler en partenariat avec le Centre MAP dans le cadre de sa campagne À chance égale, qui vise à s'attaquer aux inégalités dans les collectivités partout au Canada et à créer un avenir équitable pour tous. Visitez bureauengros.com pour en savoir plus ou suivez @BureauenGros sur Facebook, Twitter, Instagram et LinkedIn.

