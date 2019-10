Bureau en Gros célèbre le mois de la petite entreprise en aidant les entrepreneurs à travailler, apprendre et évoluer

Voici les gagnants du concours « C'est ma façon de faire évoluer mon entreprise » qui bénéficieront d'une séance de mentorat avec le champion des entrepreneurs, Joe Mimran

RICHMOND HILL, ON, le 3 oct. 2019 /CNW/ - Pour célébrer les entrepreneurs, Bureau en Gros, l'Entreprise du travail et de l'apprentissage, consacre le mois de la petite entreprise au rayonnement de trois petites entreprises canadiennes qui se démarquent, ainsi qu'en proposant de nouveaux produits, programmes et services conçus pour soutenir les petites et moyennes entreprises d'un bout à l'autre du pays à travailler plus intelligemment, apprendre davantage et évoluer chaque jour.

« Les entrepreneurs et les petites entreprises sont le moteur de nos communautés et nous sommes dévoués à soutenir leurs besoins en constante évolution, déclare David Boone, président-directeur général de Bureau en Gros. Environ 95 000 petites et moyennes entreprises sont créées chaque année au pays, bien que 85 000 entreprises disparaissent au cours de la même période*. Nous voulons aider les entreprises canadiennes à démarrer et à réussir avec les bons outils, des produits et des services inspirants, ainsi que du personnel compétent dans chacun de nos magasins. »

Notre partenariat continu avec le champion des entrepreneurs, Joe Mimran, a vu naître la nouvelle gamme de produits gry mattr, conçus par cet entrepreneur d'exception, ainsi qu'un programme de mentorat offert aux gagnants du concours « C'est ma façon de faire évoluer mon entreprise » de Bureau en Gros. Les trois entreprises gagnantes profiteront des précieux conseils de Joe Mimran, ainsi que de produits de technologie et de services du Centre de solutions, qui offre des services variés comme du graphisme, conseils pour le web, la création de produits promotionnels, le soutien technique et plus. Le tout d'une valeur de 20 000 $, offerts par Bureau en Gros.

« Les recherches démontrent que 45 % de la main-d'œuvre canadienne sera composée de travailleurs autonomes, sous une forme ou une autre, en 2020**, poursuit David Boone. Nous sommes dévoués à soutenir la communauté des petites entreprises bien au-delà du mois de la petite entreprise. Nous voulons les appuyer tous les jours en leur offrant de nouveaux programmes, comme ce concours, en plus des produits et services uniques que nous proposons. »

Les 305 succursales Staples/Bureau en Gros du pays clôtureront le mois en étant l'hôte d'un mini salon de la petite entreprise le 30 octobre de 11 heures à 15 heures, lors duquel ils convieront de nouvelles entreprises et entrepreneurs à venir se présenter à la communauté locale.

« Offrir aux entrepreneurs des moyens de faire connaître leur entreprise est un moyen de rassembler la communauté dans nos magasins pour devenir beaucoup plus qu'un fournisseur de produits et de services, déclare M. Boone. Nous avons été épatés par un grand nombre d'entreprises participantes à notre concours « C'est ma façon de faire évoluer mon entreprise », et nous sommes fiers de pouvoir offrir la possibilité à un plus grand nombre d'entre elles de se faire connaître dans nos magasins. »

Faites connaissance avec les gagnants du concours « C'est ma façon de faire évoluer mon entreprise »

Voici les gagnants du concours « C'est ma façon de faire évoluer mon entreprise » : Happipad de Kelowna en Colombie-Britannique; SenseTech Solutions de Toronto en Ontario et Animora de la ville de Québec. Ces trois entreprises gagnantes ont été choisies parmi plus de 1100 candidates d'un bout à l'autre du pays, chacune d'entre elles étant source d'inspiration.

Happipad Technologies Inc. de Kelowna, en Colombie-Britannique

Happipad Technologies Inc. offre un service qui jumelle les hôtes avec des chambres pour les clients à la recherche d'un logement locatif à prix abordable et à durée déterminée. L'objectif principal de Happipad est d'offrir une expérience positive aux deux parties; les hôtes ont la capacité de gagner des sous supplémentaires, et les invités, typiquement des étudiants, économisent sur leur loyer. En mettant l'accent sur la compatibilité, Happipad a développé des techniques exclusives pour aider les hôtes et leurs invités à trouver les bonnes personnes avec qui partager un logis. Happipad sert des centaines de clients dans les communautés en Colombie-Britannique incluant Kelowna, Victoria, Kamloops et Prince George. L'entreprise a été fondée par Cailan Libby et Kenneth Chau et c'est leur façon de s'attaquer aux problèmes réels dans la société d'aujourd'hui comme l'isolation, la crise du logement et le développement durable.

SenseTech Solutions de Toronto, en Ontario

SenseTech Solutions développe des simulations de réalité virtuelle et de réalité augmentée accessibles pour les personnes handicapées. Ils conçoivent et créent des simulations réalistes qui reproduisent des environnements pour ceux qui ont besoin de services de réadaptation. Ils créent aussi des simulations qui servent d'outil de sensibilisation et d'information sur les personnes handicapées et qui articulent une vision des organismes de bienfaisance à leur collectivité locale. Leur but est de fournir des solutions et d'offrir une expérience de RV accessible, unique et à la fine pointe de la technologie qui répond aux besoins spécifiques de leurs clients.

L'équipe de SenseTech Solutions est composée de quatre récents diplômés en génie, Ali Raza Syed, Rui Amoah, Robert Ingino et Rijul Aggarwal. Ces jeunes entrepreneurs valorisent la recherche et le développement en tant que moteur clé tout en plongeant dans la culture de leurs clients. Cela leur permet de bien comprendre où se situent les points faibles et de faire en sorte que la rétroaction de leurs clients soit l'ingrédient principal du produit fini.

Animora de la ville de Québec

Animora a été fondée en 2018 avec un objectif simple : améliorer la santé et le bien-être des animaux de compagnie en offrant des produits novateurs en santé animalière. Avec leurs connaissances combinées en médecine dentaire, en santé animale, en microbiologie, en biochimie et en pharmacologie, Andrée-Ann Adam et Jean-Philippe Côté ont commencé à créer des produits de santé de qualité supérieure pour animaux de compagnie. Leur premier produit mis en marché, un gel dentaire à la canneberge, est une solution novatrice qui prévient la plaque, le tartre, la mauvaise haleine et réduit l'inflammation des gencives chez vos animaux de compagnie.

Ils ont de gros plans d'expansion pour le Canada, l'Europe et les États-Unis parce qu'ils croient que le plus leur produit est accessible, le plus les propriétaires d'animaux de compagnie autour du monde posséderont les bons outils pour s'occuper de la santé de leurs petits amis poilus.

* SOURCE 1 : Principales statistiques relatives aux petites entreprises - Janvier 2019 (Gouvernement du Canada)

** SOURCE 2 : The Rise of the Self-Employed Economy in Canada (Intuit Canada), site en anglais

Au sujet de Bureau en Gros

Bureau en Gros est l'Entreprise du travail et de l'apprentissage. Vouée à la communauté, à l'inspiration et aux services, l'entreprise s'engage à être un partenaire dynamique et inspirant pour les clients qui visitent ses 305 succursales à travers le pays et en ligne à bureauengros.com. Bureau en Gros offre trois espaces de cotravail, à savoir dans ses succursales transformées de Toronto, Kelowna et Oakville sous la bannière « Staples Studio ». Depuis sa transformation en tant qu'Entreprise du travail et de l'apprentissage, Bureau en Gros a fait preuve d'un engagement renouvelé envers les petites entreprises et les consommateurs grâce à une gamme de services étendues allant au-delà des services de copies et d'impression, en offrant le Centre de solutions, des milliers de nouveaux produits, des services de technologie, des événements spéciaux et la présentation de contenu informatif par le biais de la Série de conférenciers Sous les projecteurs et le lancement récent du blogue. Une société privée, Bureau en Gros s'engage à aider ses clients à travailler, apprendre et évoluer. Visitez bureauengros.com pour de plus amples renseignements ou suivez l'entreprise sur les médias sociaux à @BureauenGros sur Facebook, Twitter, Instagram et LinkedIn.

