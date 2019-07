Bureau en Gros annonce les tendances pour la rentrée scolaire

« C'est notre première période de la rentrée depuis que nous sommes devenus l'Entreprise du travail et de l'apprentissage et nos magasins sont prêts à aider les Canadiens tout au long de leur cheminement académique, affirme John DeFranco, chef des affaires commerciales de Staples Canada/Bureau en Gros. Des tendances les plus récentes aux articles de technologie de pointe aux espaces de travail et aux services d'experts dans le centre de solutions, nous avons tout ce qu'il faut pour que les étudiants, les parents et les enseignants réussissent en classe cette année. »

Vous trouverez le livret de présentation sur la Rentrée 2019 en cliquant sur ce lien. Les tendances principales pour la période à venir comprennent :

Paillettes brillantes

Vous rentrez en classe ou vous allez travailler à la bibliothèque ? Les étuis à crayons, sacs-repas et accessoires brillants vous permettront de travailler, apprendre et évoluer dans le style.

Animaux adorables

Explorez toute une gamme d'articles avec les animaux les plus populaires cette année comme koalas, lamas et licorne des mers. Quel que soit votre animal spirituel cette année, rentrez en classe avec les accessoires assortis.

C'est extra, ça

Comme c'est votre première journée en classe, allez jusqu'au bout avec votre magasinage pour la rentrée. En plus de l'essentiel, trouvez des produits et accessoires qui ajouteront un petit quelque chose.

Pour l'athlète

Pour tous les athlètes qui rentrent en classe au mois de septembre, chez Bureau en Gros vous trouverez ce qu'il faut; sacs à dos, bouteilles et plus, pour permettre une transition simple et agréable entre les devoirs de maths et les pratiques avec votre équipe.

Techno top

Les articles de technologie sont plus présents en classe et Bureau en Gros veut s'assurer que tous les étudiants sont équipés pour réussir. Vous travaillez avec un ordinateur de table, un portatif ou une tablette ? Bureau en Gros peut vous aider avec tout ce qu'il y a de mieux en appareils de technologie.

STIAM

Pour les étudiants qui rêvent d'être scientifiques, ingénieurs et mathématiciens, Bureau en Gros vous offre les jouets, la technologie et les jeux électroniques pour occuper les cerveaux curieux et les aider à se concentrer sur leurs sujets préférés.

Espaces d'études

Ne cessez pas d'apprendre après avoir quitté la salle de classe; ces articles clés contribueront à un espace organisé, confortable et moderne. Magasinez notre sélection de bureaux et de fauteuils ergonomiques pour assurer un niveau de confort maximal vous permettant de vous concentrer et de donner le meilleur de vous-même.

Centre de solutions

Productivité et organisation grâce au centre de solutions. Étiquettes personnalisées pour étudiants, les émoticônes MyMoji pour les parents et des planificateurs et registres de notes pour enseignants; le centre de solutions peut vous assurer une rentrée du bon pied.

Chez Bureau en Gros nous permettons aux clients de magasiner quand et comment ils préfèrent. L'assortiment complet pour la rentrée est prêt à être consulté à Bureauengros.com, et le site permet aux clients d'expédier à la maison ou à leur magasin, ou d'acheter en ligne et de ramasser en magasin.

Pour en savoir plus sur les tendances principales, produits exclusifs et promotions de la rentrée, visitez le Centre de la rentrée de Bureau en Gros à bureauengros.com/rentree

Suivez @Bureauengros sur Instagram, Twitter et Facebook et joignez-vous à la conversation durant la période de la rentrée avec le mot-clic #EnAvantVersLeSuccès #StartToSmart.

À propos de Staples Canada/Bureau en Gros

Staples Canada/Bureau en Gros, c'est l'Entreprise du travail et de l'apprentissage. Nous mettons l'accent sur la communauté, l'inspiration et les services, et notre compagnie s'engage à devenir un partenaire dynamique et inspirant pour nos clients qui fréquentent nos 305 magasins partout au pays. Une entreprise privée, Staples Canada/Bureau en Gros est dévouée au principe d'aider ses clients - entrepreneurs, enseignants, étudiants et parents - à travailler, à apprendre et à évoluer. Visitez www.bureauengros.com pour obtenir plus de renseignements, ou suivez-nous avec @Bureauengros sur Facebook, Twitter, Instagram et LinkedIn.

SOURCE Staples Canada ULC

Renseignements: Renseignements pour les médias : Alessandra Saccal, Bureau en Gros, 905-737-1147 poste 2363, alessandra.saccal@staples.ca ; Kathleen Stelmach, Bureau en Gros, 905-737-1147 poste 2714, kathleen.stelmach@staples.ca ; David Dwyer, Golin, 647-828-0140, DDwyer@golin.com

Related Links

http://www.staples.ca