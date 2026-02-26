SUDBURY, ON, le 26 févr. 2026 /CNW/ - Le Grand Sudbury a terminé 2025 sur un élan économique stable, appuyé par d'importants investissements industriels, des efforts soutenus de recrutement dans le domaine des soins de santé, une forte activité de construction et une année fructueuse pour l'industrie cinématographique et le tourisme.

« Le Grand Sudbury continue d'afficher une croissance stable et positive, a dit son maire, Paul Lefebvre. Les progrès de 2025 sont le fruit du travail de notre communauté et du Conseil municipal afin de miser sur nos forces, de nous adapter au changement et de positionner le Grand Sudbury pour qu'à long terme, il ait une stabilité économique et tire profit des possibilités. Nous sommes fiers de l'élan que nous avons créé ensemble et nous serons heureux de le poursuivre en 2026. »

Cette année, l'une des plus importantes annonces fut l'investissement de 85,1 millions de dollars de Sandvik dans une nouvelle installation de fabrication au Grand Sudbury. Ce fut aussi une année marquée par des jalons importants relativement au projet de transformation de la municipalité, dont l'amorce de la construction du centre d'événements et du carrefour culturel.

L'activité de construction est demeurée forte tout au long de l'année, des permis de construire d'une valeur de 597 millions de dollars ayant été émis dans l'ensemble des secteurs résidentiels, commercial, industriel et institutionnel. Au total, 625 permis d'aménagement ont été délivrés pour de nouveaux logements ainsi que 71 permis pour de grands projets, chacun étant évalué à plus d'un million de dollars.

La Ville continue a continué à mettre l'accent sur le recrutement dans le domaine des soins de santé. La municipalité a ainsi accueilli 14 médecins de famille et 24 spécialistes. Plusieurs établissements de soins de santé, nouveaux et agrandis, ont ouvert leurs portes durant l'année, contribuant à raffermir la capacité et les services de santé locaux.

Le secteur cinématographique et télévisuel est demeuré un important contributeur à l'économie locale puisque 21 productions sur 385 jours de tournage ont eu lieu au Grand Sudbury, générant 16 millions de dollars en dépenses locales directes. La production a appuyé l'emploi local et continue à faire du Grand Sudbury un emplacement cinématographique concurrentiel dans le Nord de l'Ontario.

Le tourisme et des événements majeurs ont également contribué à l'activité économique en 2025, par exemple l'accueil réussi des Jeux d'été de l'Ontario des 55+ ainsi que des participants, des officiels, des visiteurs de toute la province, ce qui a généré des retombées locales, a permis d'appuyer les entreprises d'ici et de mettre en valeur le Grand Sudbury à titre de ville hôtesse pour des événements sportifs à grande échelle.

Le Bulletin économique de la Ville est publié deux fois par année, soit un compte rendu de six mois allant de janvier à juin ainsi qu'un rapport de fin d'année qui présente une vue d'ensemble de l'activité économique de janvier à décembre. On peut lire le bulletin de fin d'année 2025 à investsudbury.ca.

