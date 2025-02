Budget provincial : il faut réinvestir dans le filet social

MONTRÉAL, le 25 févr. 2025 /CNW/ - À l'approche du budget provincial, la Fédération de la santé et des services sociaux (FSSS-CSN) réclame des mesures fortes afin de sortir le Québec des différentes crises qui le secouent.

À l'heure actuelle, tous les indicateurs sont au rouge en santé et en services sociaux: réseau public mal en point, insécurité alimentaire, pauvreté, manque de places dans les services éducatifs sans but lucratif et dans l'hébergement des aîné-es, lacunes majeures dans le soutien à domicile (SAD), difficultés dans le secteur préhospitalier, pénurie de logements abordables, itinérance, problèmes dans l'aide aux femmes et aux enfants victimes de violence, croissance des problèmes de santé mentale.

« La situation est telle qu'on évoque maintenant la crise de 1930 et les années de la Grande Dépression. Tout cela est intenable ! dénonce le président de la FSSS-CSN, Réjean Leclerc. Les citoyens doivent avoir accès aux services dont ils ont besoin. Que l'on pense seulement aux personnes abandonnées à leur sort sans aide, sans toit, en plein hiver ! C'est inacceptable. »

Catastrophe annoncée

Depuis des années, la FSSS déplore le manque de vision du gouvernement de la Coalition Avenir Québec qui s'est volontairement privé de moyens en optant pour des réductions d'impôts de près de 10 G$. Il plonge maintenant le Québec dans un nouveau cycle d'austérité. Malheureusement, ces coupes sauvages ne font que pelleter les problèmes vers l'avant. De plus, les travailleuses et les travailleurs du réseau font encore les frais de cette énième réforme bâclée. « Cette gestion en montagnes russes, génératrice d'instabilité dans une des missions les plus importantes de l'État, est révélatrice de l'improvisation et du manque de vision dont fait preuve le gouvernement », critique le président de la FSSS-CSN.

En cette période d'incertitudes économique, politique et sociale, la priorité doit être à la reconstruction du filet social. « Plus le filet social sera fort, plus notre société, notre économie et nos finances publiques seront en bonne position. C'est un investissement que nous ne pouvons pas nous priver de faire, sous peine de nous coûter collectivement beaucoup plus cher au cours des prochaines années », insiste Réjean Leclerc.

Solutions à portée de main

À la veille du dépôt du budget 2025-2026, le gouvernement doit prendre la pleine mesure de l'urgence de la situation. Le budget doit conséquemment se traduire par un plan de renforcement des services publics de santé et de services sociaux, des services éducatifs à la petite enfance ainsi que des programmes sociaux.

De façon plus précise, la FSSS-CSN demande au gouvernement de :

renoncer aux compressions de 1,5 G$ dans le réseau public et à toutes nouvelles mesures d'austérité, ce qui signifie d'accroître les investissements au-delà des coûts de système.

Déprivatiser et consacrer les économies réalisées au renforcement du réseau public : rapatriement du personnel dans le réseau incluant les médecins non participants, nationalisation des CHSLD privés, résiliation des contrats de centres hospitaliers universitaires en partenariat public-privé et mise en œuvre du virage vers le SAD public. Dans l'intervalle : fin des projets de sous-traitance et d'émission de permis à de nouvelles cliniques privées.

Compléter le réseau des services de garde éducatifs sans but lucratif à la petite enfance pour que chaque enfant bénéficie d'une place.

Entreprendre un exercice de planification de la main-d'œuvre et des ressources en santé et services sociaux à être tenu avant le budget 2026-2027.

Réinvestir dans les organismes communautaires.

Financer les mesures nécessaires pour une sortie de crise rapide en matière d'accès au logement abordable, de santé mentale, de dépendance, d'itinérance et de lutte à la pauvreté.

Sortir de la complaisance fiscale et procéder à une réforme qui permet de financer les services publics, les programmes sociaux et l'action communautaire.

À propos

La Fédération de la santé et des services sociaux (FSSS-CSN), affiliée à la Confédération des syndicats nationaux (CSN), est la plus grande organisation syndicale en santé et services sociaux et services de garde éducatifs à l'enfance. Force reconnue du syndicalisme au Québec, elle compte plus de 140 000 membres, dont 80 % sont des femmes, répartis dans plus de 250 syndicats se trouvant sur l'ensemble du Québec.

