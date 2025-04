Budget provincial : des économies dérisoires sur le dos des médecines non conventionnelles

MONTRÉAL, le 11 avril 2025 /CNW/ - Le Syndicat professionnel des homéopathes du Québec (SPHQ) déplore l'annonce faite par le ministre des Finances, Éric Girard, dans le dernier budget du gouvernement du Québec, selon laquelle les soins de médecines non conventionnelles ne seront plus admissibles aux crédits d'impôt pour frais médicaux à compter de 2026.

« Nous trouvons que cette décision du ministre Girard est fort regrettable, car elle représente des économies tout à fait négligeables pour le gouvernement, alors qu'elle peut voir un impact considérable pour notre clientèle, dénonce Paul Labrèche, porte-parole du SPHQ. Les homéopathes, tout comme les autres praticiens visés par l'abolition de ce crédit, délestent le système de santé d'un fardeau économique et humain important. C'est un bien mauvais calcul. »

Cette mesure fait d'autant plus grincer les dents puisque le budget provincial stipule que « seuls les frais médicaux provenant de services de santé offerts par des praticiens qui ont un ordre professionnel au Québec seront admissibles aux deux crédits d'impôt pour frais médicaux. »

Or, des démarches en vue de la création d'un ordre professionnel des homéopathes auprès de l'Office des professions du Québec (OPQ) sont justement en cours depuis 2021.

« Nous invitons le gouvernement à suspendre l'application de cette mesure en ce qui concerne l'homéopathie, au moins jusqu'à ce qu'une décision soit officiellement rendue quant à la création d'un ordre professionnel », explique Jessica Goldschleger, présidente de la Fédération des professionnèles (FP-CSN).

Le SPHQ et la FP-CSN entendent poursuivre les démarches au cours des prochaines semaines afin de faire entendre raison au gouvernement sur cet enjeu.

À propos

Le Syndicat professionnel des homéopathes du Québec a été créé en 1989. Le SPHQ est un organisme à but non lucratif, légalement constitué, qui regroupe les homéopathes professionnels du Québec. Les membres du SPHQ offrent à la population québécoise une alternative en matière de santé qui répond à de hauts standards de qualité, tant au niveau de la pratique qu'au niveau de l'enseignement. Le SPHQ s'est doté de statuts et règlements, d'un code de déontologie, de normes de formation et d'un comité de surveillance professionnelle. Il veille à la protection de la population ainsi qu'à la promotion et l'enracinement de l'homéopathie au Québec.

La Fédération des professionnèles (FP-CSN) représente quelque 10 500 professionnèles, techniciennes et techniciens œuvrant dans les secteurs de la santé et des services sociaux, de l'éducation, des organismes gouvernementaux, de l'économie sociale et de l'action communautaire, ainsi que dans le secteur privé.

