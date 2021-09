Budget participatif de Montréal - La Ville dévoile sept projets sélectionnés par les Montréalaises et Montréalais

MONTRÉAL, le 2 sept. 2021 /CNW Telbec/ - La Ville de Montréal est heureuse de dévoiler les sept projets choisis par la population dans le cadre de son tout premier budget participatif. Plus de 20 000 Montréalaises et Montréalais ont participé à cet exercice exceptionnel de participation citoyenne pour sélectionner des projets qui répondent aux défis sociaux et environnementaux de notre époque. Ces projets ont été retenus à la suite du vote du public, qui s'est tenu en ligne du 11 juin au 11 juillet. Les sept projets lauréats contribueront à la transition écologique et sociale de Montréal en favorisant le verdissement, la biodiversité, l'agriculture urbaine ou encore des milieux de vie plus inclusifs.

« Le budget participatif est une manière concrète de mobiliser l'intelligence collective des Montréalaises et des Montréalais au profit de la résolution d'enjeux urbains. Cet exercice est une grande fierté pour notre administration. Ce qui ressort des projets choisis est l'importance que les gens accordent à l'amélioration de leur milieu de vie, à la protection de la nature en ville et à la réappropriation des espaces publics pour en faire bénéficier l'ensemble de la population. Je remercie les personnes qui ont participé au vote et je salue le travail des citoyennes et des citoyens, des partenaires et des équipes de la Ville pour leur implication tout au long de la démarche », a déclaré la mairesse de Montréal, Valérie Plante.

« Le budget participatif est un outil d'engagement citoyen qui permet à la population de s'impliquer dans la prise de décisions. La qualité et la diversité des projets soumis ont suscité l'intérêt d'un grand nombre de Montréalaises et de Montréalais. En effet, plus de 20 000 personnes ont participé au vote. Grâce à l'enveloppe de 10 M$ qui a été consacrée au budget participatif, ce sont 7 projets issus d'idées citoyennes et choisis directement par la population qui verront le jour », a souligné Émilie Thuillier, responsable de la démocratie et transparence, des communications et de l'expérience citoyenne et du patrimoine au sein du comité exécutif.

La démarche

La Ville de Montréal a réservé 10 M$ sur une période de 2 ans pour réaliser des projets proposés et choisis par la population dans le cadre de son premier budget participatif. À l'automne 2020, près de 4 500 personnes ont d'abord contribué à proposer 620 idées. De ce nombre, après plusieurs étapes de tri, d'analyse et de développement, 35 projets issus de ces idées citoyennes ont été soumis au vote du public. Ainsi, entre le 11 juin et le 11 juillet 2021, 20 017 personnes âgées de 12 ans et plus ainsi que des commerçantes et des commerçants du territoire ont participé au vote pour déterminer les projets à réaliser par la Ville.

Les sept projets lauréats sont ceux qui ont obtenu le plus de voix du public. Les projets sont répartis sur l'ensemble du territoire montréalais. Six d'entre eux concernent spécifiquement 14 arrondissements et un projet concerne l'ensemble du territoire. Ces projets vont notamment permettre la création de pôles de biodiversité au sein de la ville, la déminéralisation d'anciens stationnements pour en faire des lieux de rencontres citoyennes, le renforcement d'un système alimentaire local, l'utilisation de bouteilles d'eau réutilisables et l'accès à l'eau potable, ainsi que l'accessibilité universelle dans la vie festive des quartiers.

Voici les sept projets lauréats :

Les détails de chacun des projets lauréats ainsi que le classement complet des 35 projets soumis au vote sont disponibles sur le site Réalisons Montréal . La Ville amorcera leur planification et leur réalisation dès l'automne 2021.

FICHE TECHNIQUE

LES PROJETS LAURÉATS

Voici les 7 projets choisis par les Montréalaises et les Montréalais :

1 - Les mini-forêts de Montréal

8 553 votes (choisi par 42,7 % des personnes ayant voté), Budget : 1,4 M$

Création de 7 mini-forêts protégées et aménagées dans des parcs locaux ou des espaces municipaux sous-utilisés afin d'augmenter la canopée en ville et d'offrir une expérience contemplative. Lieux: Montréal-Nord, Outremont, Pierrefonds-Roxboro, Rosemont-La Petite-Patrie, Verdun

2 - De l'eau dans ta gourde!

4 868 votes (choisi par 24,3 % des personnes ayant voté), Budget : 2,7 M$

Ajout de plus de 125 fontaines d'eau et de dispositifs permettant le remplissage de bouteilles réutilisables dans des lieux fortement achalandés et actuellement mal desservis. Lieux: Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce,L'Île-Bizard-Saint-Geneviève, Mercier-Hochelaga-Maisonneuve, Outremont, Saint-Léonard, Ville-Marie

3 - Mobilier festif inclusif et sécuritaire

4 633 votes (choisi par 23,1 % des personnes ayant voté), Budget : 650 000 $

Bonification de l'offre d'équipements municipaux accessibles universellement et disponibles pour l'organisation de petits évènements sur le domaine public. Lieux: Tous les arrondissements

4 - Le Jardin Éthel

4 161 votes (choisi par 20,8 % des personnes ayant voté), Budget : 755 000 $

Transformation du dernier étage du stationnement Éthel pour en faire une place publique dédiée à l'agriculture urbaine, au verdissement, à l'art et la culture, tout en offrant une vue spectaculaire sur Montréal. Lieu: Verdun

5 - Notre serre 4 saisons à Saint-Michel

3 782 votes (choisi par 18,9 % des personnes ayant voté), Budget : 765 000 $

Construction d'une serre, doublée d'un jardin extérieur, permettant de produire tout au long de l'année des fruits et légumes frais, d'accueillir des groupes et de distribuer à prix abordable les récoltes dans le quartier. Lieu: Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension (au nord du complexe environnemental Saint-Michel)

6 - Corridor écologique du grand Sud-Ouest 1

3 727 votes (choisi par 18,6 % des personnes ayant voté), Budget : 2,7 M$

Création de connexions entre d'importants noyaux de biodiversité déjà existants par la mise en valeur de ruelles vertes et l'implantation de nouveaux îlots de plantation d'arbres, d'arbustes et de jardins pollinisateurs. Lieux: LaSalle (au parc des Rapides, à la Baie de Quenneville et le long du Canal de l'Aqueduc), Le Sud-Ouest (ruelles vertes, rues Irwin et La Vérendrye et parcs des Métallos, Saint-Jean-Bosco, Saint-Jean-de-Matha et Curé-Labelle)

7 - Quai34

3 718 votes (choisi par 18,6% des personnes ayant voté), Budget : 1 M$

Réaménagement d'un quai et verdissement d'espaces minéralisés en bordure du fleuve pour en faire un espace sécuritaire, accueillant et propice à la socialisation et à la pratique d'activités variées comme l'observation ou la pêche. Lieu: Lachine (aux abords du fleuve Saint-Laurent et de la 34e Avenue)

LE BUDGET PARTICIPATIF EN QUELQUES CHIFFRES

Des idées aux projets

620 idées citoyennes recueillies;

4 500 personnes ont contribué à proposer ces idées;

20 représentantes et représentants de la société civile ont participé, au côté d'employé-es de la Ville, à développer les idées en projets;

300 employé-es de la Ville ont participé aux différentes étapes du processus;

35 projets ont été soumis au vote au terme des phases de tri, développement et analyse;

Les activités d'information déployées dans les quartiers durant la phase de vote

50 lieux visités et 2 250 personnes informées;

Le vote

20 017 votes enregistrés, ce qui représente une participation de 1,2 % de la population montréalaise de 12 ans et plus;

En rappel, les personnes de 12 ans et plus qui vivent à Montréal pouvaient voter ainsi que les commerçantes et commerçants du territoire;

Les projets lauréats

7 projets ont été choisis parmi les 35 soumis au vote;

Il s'agit des projets ayant obtenu le plus de votes du public (total cumulé de 33 442 voix - chaque participant pouvant choisir jusqu'à 5 projets);

voix - chaque participant pouvant choisir jusqu'à 5 projets); 14 arrondissements sont directement concernés par les projets;

1 projet dessert l'ensemble de la Ville;

Prochaine étape - Planification et réalisation des projets

À partir de l'automne 2021

SOURCE Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif

Renseignements: Source : Marikym Gaudreault, Attachée de presse, Cabinet de la mairesse et du comité exécutif, 438 925-0884; Renseignements : Gonzalo Nunez, Relationniste, Division des relations de presse, Service de l'expérience citoyenne et des communications, [email protected]