QUÉBEC, le 18 mars 2026 /CNW/ - La ministre responsable de l'Administration gouvernementale et de l'Efficacité de l'État et présidente du Conseil du trésor, Mme France-Élaine Duranceau, dépose aujourd'hui le Budget de dépenses 2026-2027, qui s'élève à 134 G$. Ce niveau de dépenses permet de répondre à la croissance des besoins de la population et de soutenir la pérennité des services publics.

Pour l'exercice financier 2026-2027, le gouvernement maintient sa trajectoire de retour à l'équilibre budgétaire d'ici 2029-2030. Pour ce faire, il compte notamment sur le Chantier gouvernemental de l'efficacité de l'État. Ce dernier vise non seulement à optimiser l'utilisation des ressources afin de préserver et de renforcer les services aux citoyens, mais également à réduire les dépenses publiques de manière chirurgicale. Il est indispensable d'agir et de travailler différemment pour faire face aux défis que pose la saine gestion des finances publiques, et ce, pour assurer l'équité intergénérationnelle.

Le gouvernement maintient également son engagement à réduire son effectif de 5 000 ETC d'ici le 31 mars 2027 par rapport à la consommation de l'exercice 2024-2025. La progression observée en 2025-2026 confirme que la trajectoire est respectée, notamment grâce aux mesures mises en place pour optimiser les processus administratifs.

Citation :

« L'exercice financier 2026-2027 s'inscrit dans un contexte marqué par des perturbations économiques mondiales qui affectent les relations commerciales établies au fil des dernières décennies, ainsi que par l'accélération du vieillissement de la population. Cette situation commande une vigilance accrue et un contrôle rigoureux de nos finances publiques. Dans ce contexte, l'efficacité, la réduction des lourdeurs administratives et l'innovation deviennent essentielles pour offrir le bon service au bon moment et au meilleur coût. Ainsi, dans les mois et les années à venir, chaque décision, chaque initiative et chaque investissement sera guidé par une même question : comment créons-nous le plus de valeur pour les Québécoises et les Québécois? »

France-Élaine Duranceau, ministre responsable de l'Administration gouvernementale et de l'Efficacité de l'État et présidente du Conseil du trésor

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SOURCE Cabinet de la ministre responsable de l'Administration gouvernementale et de l'Efficacité de l'État et présidente du Conseil du trésor

Source : Maxime Bélanger, Directeur des communications, Cabinet de la ministre responsable de l'Administration gouvernementale et de l'Efficacité de l'État et présidente du Conseil du trésor, Tél. : 438 838-3952, [email protected]; Information : Relations avec les médias, Direction des communications, Secrétariat du Conseil du trésor, Tél. : 418 781-9520, [email protected]