QUÉBEC, le 18 mars 2026 /CNW/ - Le budget 2026-2027 prévoit des investissements totalisant plus de 3,6 milliards de dollars sur six ans pour appuyer les Québécois et les communautés avec des gestes ciblés.

Ces sommes permettront de répondre à des enjeux prioritaires qui concernent notamment le soutien aux familles, l'itinérance, la violence conjugale et l'accès au logement. Elles visent également à renforcer les communautés, à lutter contre les changements climatiques et à valoriser la culture qui lie tous les citoyens du Québec.

Près de 2,4 G$ d'ici cinq ans pour soutenir les Québécois

Le gouvernement poursuit les efforts entrepris au cours des dernières années afin d'améliorer le niveau de vie des Québécois en investissant près de 2,4 milliards de dollars sur cinq ans pour soutenir les familles touchées par la hausse du coût de la vie, répondre aux enjeux d'itinérance et de santé mentale, lutter contre les violences conjugale et sexuelle, favoriser l'accès au logement et renforcer les services aux personnes vulnérables.

Concrètement, plus de 846 millions de dollars permettront d'aider les familles à faire face au coût de la vie par la conversion de 5 000 places de garde non subventionnées en places subventionnées à compter de 2026-2027 et par le maintien du plafond de la croissance de la taxe scolaire à 3 % pour l'année 2026.

Des actions totalisant près de 741 millions de dollars permettront d'améliorer l'accès au logement en construisant 1 000 logements abordables, en sécurisant l'accès à un toit aux ménages les plus vulnérables et en adaptant et en rénovant le parc de logements.

Plus de 264 millions de dollars sont prévus dans le budget 2026-2027 pour aider les personnes en situation d'itinérance et mieux répondre aux enjeux de santé mentale. De plus, une somme de 260 millions de dollars servira à lutter contre les violences conjugale et sexuelle, notamment en rehaussant le soutien aux maisons d'hébergement pour femmes victimes de violence.

Le gouvernement prévoit également des investissements de 257 millions de dollars pour renforcer les services aux personnes vulnérables, notamment en appuyant les organismes communautaires et en assurant l'approvisionnement des banques alimentaires.

De plus, Revenu Québec produira automatiquement la déclaration de revenus de certaines clientèles. Cette nouvelle démarche permettra d'automatiser le versement de certaines aides fiscales et de faire en sorte que les personnes vulnérables reçoivent bien le soutien auquel elles ont droit.

Plus de 1 G$ pour assurer la résilience des communautés

Afin de bâtir des communautés résilientes capables d'anticiper les aléas climatiques et de s'y adapter, le budget 2026-2027 prévoit des actions totalisant plus de 1 milliard de dollars sur six ans, dont 445 millions de dollars permettront de soutenir l'entretien durable des infrastructures locales et régionales, de soutenir l'essor et la vitalité de la métropole et des territoires, de poursuivre les actions de protection de l'environnement, de consolider l'amélioration des services publics auprès des personnes autochtones et d'encourager la pratique d'activités de loisir et de sport.

Une somme de près de 584 millions de dollars sur cinq ans sera consacrée à des actions visant à soutenir l'adaptation et à lutter contre les changements climatiques, dont la mise en place du volet adaptation du programme Rénoclimat et la bonification du programme LogisVert.

Près de 220 M$ pour faire rayonner la culture et le patrimoine culturel québécois

Afin de faire rayonner la culture et le patrimoine culturel québécois, le gouvernement prévoit, dans le cadre du budget 2026-2027, près de 220 millions de dollars sur cinq ans, dont 119 millions de dollars serviront à maintenir le financement de la culture à l'école et des sorties scolaires en milieu culturel.

Une somme de plus de 58 millions de dollars est prévue pour soutenir les organismes à vocation culturelle, ce qui se traduira notamment par une modernisation du réseau des bibliothèques du Québec et une bonification de l'aide au fonctionnement des institutions muséales.

De plus, près de 40 millions de dollars seront investis au cours des trois prochaines années pour préserver notre patrimoine culturel en bonifiant le Fonds du patrimoine culturel québécois, en assurant l'avenir de la Biosphère, en restaurant et en réhabilitant la Maison St-Pierre, située dans le quartier Centre-Sud à Montréal, afin que ce bâtiment patrimonial puisse mieux répondre aux besoins des groupes communautaires, et en poursuivant la restauration et la réhabilitation de la maison René-Lévesque.

Citation :

« Nous sommes conscients que plusieurs Québécois sont touchés par le contexte socioéconomique incertain et que certains vivent des situations difficiles. C'est pourquoi, dans ce budget, nous faisons le choix d'investir dans des gestes ciblés qui répondent aux besoins prioritaires tout en protégeant les citoyens les plus vulnérables. Nous agissons également pour faire rayonner notre culture et mettre en valeur notre patrimoine. »

Eric Girard, ministre des Finances

Lien connexe :

Tous les détails du budget 2026-2027 : https://www.québec.ca/budget.

SOURCE Cabinet du ministre des Finances

Source : Amelia Benattia, Directrice des communications, Cabinet du ministre des Finances, Tél. : 514 294-2806; Information : Charles-Étienne Bélisle, Responsable des relations avec les médias, Ministère des Finances, Tél. : 418 528-7382