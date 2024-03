Budget 2024-2025 - Des investissements significatifs pour soutenir la filière forestière

QUÉBEC, le 15 mars 2024 /CNW/ - Mme Maïté Blanchette Vézina, ministre des Ressources naturelles et des Forêts et ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région de la Gaspésie−Îles-de-la-Madeleine, se réjouit des investissements annoncés pour le secteur forestier dans le budget 2024-2025, présenté le 12 mars dernier par le ministre des Finances, M. Eric Girard. Ces investissements sont la démonstration de l'importance qu'accorde le gouvernement du Québec à la filière forestière, un secteur d'avenir nécessaire à la décarbonation de l'économie.

29 M$ supplémentaires pour accroître la capacité de la Société de protection des forêts contre le feu (SOPFEU) à combattre les feux de forêt

Face aux nouvelles réalités occasionnées par l'accélération des changements climatiques, une somme de 29 M$ est prévue pour la période 2024-2028 pour embaucher du personnel en zone de protection intensive, acquérir des équipements de lutte contre les feux de forêt et poursuivre le programme de prévention et d'atténuation des risques liés aux feux de forêt pour le Québec. Cet investissement contribuera également à la conclusion d'une entente avec le gouvernement fédéral visant l'obtention d'un financement additionnel de 32 M$ pour l'achat d'équipements et l'embauche de personnel supplémentaire.

Cette somme s'ajoute au montant de 16 M$ annoncé lors de la mise à jour budgétaire du 7 novembre dernier, montant qui donnait à la SOPFEU les moyens d'acquérir des équipements additionnels pour lutter contre les feux de forêt, d'être plus agile dans la formation de pompiers auxiliaires et de déployer un programme de prévention et d'atténuation des feux de forêt.

150 M$ additionnels pour mener des travaux sylvicoles en forêt publique et pour la production de plants forestiers

Le gouvernement réitère également l'importance qu'il accorde aux travaux sylvicoles dans la mise en œuvre des stratégies régionales d'aménagement forestier alors que des investissements supplémentaires de 150 M$ seront déployés au cours des cinq prochaines années. Ces sommes permettront notamment d'assurer la pérennité du cadre financier soutenant la production de semences et de plants forestiers afin d'en garantir une production suffisante pour les forêts publiques et privées, et de remettre en production des superficies forestières du domaine de l'État touchées par les feux historiques de 2023.

Cette somme s'ajoute également au montant de 200 M$ annoncé lors de la mise à jour économique du 7 novembre 2023 qui avait pour objectif de permettre la réalisation de travaux sylvicoles, dont la production de plants, pour accélérer le reboisement des superficies brûlées à la suite de la saison exceptionnelle de feux de forêt de 2023.

19 M$ pour maximiser la récolte des volumes de bois disponibles

Afin que le bois touché par les feux de forêt de 2023 soit disponible à la récolte et accessible aux entreprises forestières, un budget additionnel de 9 M$ est prévu pour aider à récupérer la biomasse forestière.

De plus, pour soutenir la filière industrielle de l'Outaouais et des Laurentides, une somme de 10 M$ sera à nouveau rendue disponible par l'intermédiaire du Programme exceptionnel d'écoulement des bois feuillus de faible qualité provenant de ces deux régions.

147 M$ pour poursuivre les investissements sylvicoles en forêt privée afin de soutenir l'approvisionnement des usines de transformation du bois

Le gouvernement souhaite maintenir le financement destiné aux propriétaires de boisés en bonifiant le Programme d'aide à la mise en valeur des forêts privées, augmenter les volumes de bois provenant des forêts privées, suppléer à la baisse appréhendée des volumes disponibles en forêt publique, notamment à la suite des feux de forêt, et enfin, être en mesure d'intervenir en cas d'événements climatiques extrêmes (feux, chablis, épidémies, verglas).

10 M$ pour lutter contre l'épidémie de la tordeuse des bourgeons de l'épinette (TBE)

Le gouvernement bonifie le Programme de protection des investissements sylvicoles contre la TBE de 10 M$. Les arrosages aériens supplémentaires favoriseront l'approvisionnement futur en matière ligneuse par la protection des investissements réalisés par le passé dans les forêts aménagées et les plantations. Cette mesure est d'autant plus nécessaire pour maintenir en vie les forêts et les plantations qui ont été épargnées par les feux de 2023.

Développement minier : ajouts substantiels au fonds Capital ressources naturelles et énergie

Afin que le fonds Capital ressources naturelles et énergie puisse soutenir, au cours des prochaines années, davantage de projets d'investissement, le gouvernement prévoit, dans le cadre du budget 2024-2025, qu'une enveloppe additionnelle de 500 M$ sera mise à sa disposition.

Ces sommes permettront notamment de soutenir des projets d'investissement structurants, en appui à la Stratégie québécoise de développement de la filière batterie et au Plan québécois pour la valorisation des minéraux critiques et stratégiques 2020-2025.

Citation :

« Le secteur forestier du Québec est appelé à évoluer au cours des prochaines années. Les feux de forêt et l'adaptation aux changements climatiques, ainsi que la place que l'on souhaite accorder au bois dans la décarbonation de notre économie, viendront influencer les manières d'aménager nos forêts. Les mesures annoncées dans le budget 2024-2025 permettront, j'en suis certaine, d'agir efficacement pour soutenir durablement les propriétaires forestiers et la filière forêt et bois dans ces changements, de manière à assurer la pérennité de ce secteur si important pour la société québécoise! »

Maïté Blanchette Vézina, ministre des Ressources naturelles et des Forêts et ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région de la Gaspésie−Îles-de-la-Madeleine

Liens connexes :

Pour obtenir des renseignements sur le ministère des Ressources naturelles et des Forêts ou en savoir plus sur ses activités et ses réalisations, consultez le mrnf.gouv.qc.ca ou ses réseaux sociaux : twitter.com/mrnfqc facebook.com/RessourcesNaturellesForets linkedin.com/company/ressourcesnaturellesforets youtube.com/RessourcesNaturellesForets instagram.com/mrnfqc



Source : Information : Gabrielle Côté Attachée de presse Cabinet de la ministre des Ressources naturelles et des Forêts, ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région de la Gaspésie−Îles-de-la-Madeleine Tél. : 438 368-1307 Relations médias Ministère des Ressources naturelles et des Forêts [email protected] Tél. : 418 521-3875

SOURCE Cabinet de la ministre des Ressources naturelles et des Forêts