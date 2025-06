Avis aux médias - ANNONCE EN LIEN AVEC LE SECTEUR MINIER

QUÉBEC, le 9 juin 2025 /CNW/ - La ministre des Ressources naturelles et des Forêts et ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, Mme Maïté Blanchette Vézina, invite les représentants et représentantes des médias à une annonce en lien avec l'innovation dans le domaine des minéraux critiques et stratégiques.

Pour l'occasion, elle sera accompagnée de Mme Kateri Champagne Jourdain, ministre de l'Emploi, ministre responsable de la région de la Côte-Nord et députée de Duplessis.

Date : Le 12 juin 2025



Heure : 13 h 30



Lieu : Havre-Saint-Pierre (Côte-Nord)

Pour y participer, les journalistes doivent s'accréditer au préalable en écrivant à [email protected]. Le lieu exact de l'événement sera envoyé par courriel avec la confirmation de l'inscription. Seules les personnes qui auront reçu une confirmation de leur inscription pourront assister à cette activité de presse.

Visite optionnelle de la mine avant l'événement

Un transport organisé partira à 9 h 30 (arrivée demandée à 9 h 15). Le trajet jusqu'à la mine dure environ une heure. La visite se déroulera de 10 h 30 à 11 h 30. La prise d'images sera permise à certains endroits désignés sur place. Un dîner sera offert au retour, avant le début de la conférence de presse. Le lieu exact du point de rassemblement sera communiqué par courriel lors de la confirmation d'inscription. Seules les personnes ayant reçu une confirmation de leur inscription pourront participer à la visite.

Pour confirmer votre présence à la visite de la mine, veuillez communiquer avec [email protected].

Sources :

Émilie Savard

Attachée de presse

Cabinet de la ministre des

Ressources naturelles et des Forêts,

ministre responsable de la région

du Bas-Saint-Laurent et de la région de

la Gaspésie−Îles-de-la-Madeleine

Tél. : 367 990-8473

[email protected]

Bénédicte Trottier Lavoie

Directrice des communications

Cabinet de la ministre de l'Emploi

et ministre responsable de la région

de la Côte-Nord

Tél. : 514 686-7100

SOURCE Ministère des Ressources naturelles et des Forêts