Budget 2022 : insuffisant pour réparer nos réseaux

MONTRÉAL, le 22 mars 2022 /CNW Telbec/ - En réaction au budget déposé aujourd'hui, la Fédération de la santé et des services sociaux (FSSS-CSN) aurait souhaité que le gouvernement en fasse davantage pour aider nos réseaux mal en point après deux ans de pandémie. Pour la FSSS-CSN, il aurait fallu aller chercher les revenus nécessaires pour avoir les moyens de nos ambitions pour réparer nos réseaux.

« Notre réseau de la santé et des services sociaux subit de plein fouet les impacts de la pandémie. Plus que du rattrapage, il faut aussi s'assurer de plus d'investissements qui assureront son attractivité auprès du personnel et l'accessibilité de ces services pour la population. Comme une anomalie dans le système que le gouvernement ne veut pas résoudre, le privé en santé est la brèche qui fait que notre réseau public ne peut pas se rétablir. Notre réseau a besoin d'une refondation en profondeur basée sur les principes de décentralisation, de démocratisation et d'amélioration des conditions de travail. Une réforme telle que celle-là aura besoin de financement pour se réaliser pleinement et ainsi répondre aux besoins de la population québécoise. C'est un budget qui manque d'ambitions et qui n'en fait pas assez pour régler l'enjeu du manque de personnel », lance Réjean Leclerc, président de la FSSS-CSN.

Il en va de même pour les services de garde éducatifs à l'enfance, souligne Lucie Longchamps, vice-présidente de la FSSS-CSN. « On nous a promis 37 000 nouvelles places. Les familles ne peuvent attendre encore 18 mois voire 2 ans avant de concrétiser le tout. Pourtant, ce n'est pas faute de les avoir informés de la situation du réseau dès le début de leur mandat. Le recul du droit des femmes pendant la pandémie est un fait qui ajoute à la situation. Si on y additionne le manque de places de qualité et à contribution réduite, cela devient une catastrophe pour de nombreuses jeunes familles et surtout pour les femmes alors contraintes dans beaucoup de cas de demeurer à la maison. Le gouvernement doit en faire plus pour appuyer les travailleuses des services de garde et les familles ! »

Avec le vieillissement de la population, la FSSS-CSN est également déçue de constater le peu d'investissement supplémentaire pour les soins et services à domicile. « C'est un investissement avec lequel tout le monde gagnerait, puisqu'il revient moins cher que d'aller en centre d'hébergement. Qui ne souhaite pas vieillir à la maison ? Pourtant, le gouvernement ne met pas ce qu'il faut pour rattraper le retard du Québec », de conclure Réjean Leclerc.

