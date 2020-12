LAVAL, QC, le 16 déc. 2020 /CNW Telbec/ - La Ville de Laval a adopté le Budget 2021 de la Société de transport de Laval (STL) qui s'élève à 171,3 M$. Dans le contexte actuel de la pandémie, la STL a mené un exercice budgétaire rigoureux respectant les conditions de financement édictées par le gouvernement du Québec Ainsi, les efforts de gestion de la STL permettront d'offrir à la clientèle un niveau de service en 2021 comparable à celui de 2019 en ce qui a trait aux heures de pointe, mais également un service bonifié hors de ces périodes.

Maintenir le cap, malgré les perturbations !

En excluant les coûts reliés à la mise en place des mesures d'atténuation pour la construction du Réseau express métropolitain (REM) et les dépenses attribuables à la Covid-19, la croissance du budget 2021 est limitée à 0,5%.

Depuis le 13 mars, l'achalandage dans les autobus de la STL a chuté drastiquement pour atteindre un plancher, en avril dernier, de 14 % sur le réseau régulier et de 11 % pour le transport adapté, en comparaison à l'année précédente. À ce jour, l'achalandage de la STL se situe à environ 42 % comparativement à l'année 2019.

La pandémie n'a pas seulement entrainé une chute des revenus, elle a également amené son lot d'aménagement et de contraintes afin de respecter les directives et les consignes de la Santé publique et de la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité au travail (CNESST) dans les véhicules, les terminus et sur les lieux de travail. Ainsi, pour l'année 2020, ce sont 3,2 M$, dont 2,3 M$ couverts par les programmes d'aide, qui auront servi à diverses mesures reliées à la Covid-19. En 2021, la STL prévoit attribuer 2,8 M$ pour ce type de mesures, dont 2,5 M$ qui seront épongés par les programmes d'aide.

Malgré les difficultés de l'année 2020, le transport collectif demeure au cœur des solutions pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, tout en répondant aux besoins de mobilité de la région. Le Plan d'investissement de la Société sur 10 ans, qui est axé sur le développement et l'innovation, vient soutenir la vision de la Ville de Laval quant au développement du transport collectif à Laval. Le projet d'agrandissement et de transformation du centre des opérations est le pivot de ce plan, qui est doté d'un budget de 812,6 M$ pour les 10 prochaines années.

Citation de M. Éric Morasse, président du Conseil d'administration de la STL :

« Notre plan d'investissement est un jalon important vers l'électrification de notre parc d'autobus, puisqu'il dotera la STL d'un garage moderne permettant l'exploitation d'un parc de véhicules électriques. Il va sans dire que ce projet s'arrime avec l'intégration à notre réseau de nos dix premiers autobus électriques qui seront mis en service au cours des prochains mois ».

Citation de M. Guy Picard, directeur général de la STL :

« Dans le contexte actuel, je suis persuadé que nos efforts de gestion permettent d'offrir à la clientèle un niveau de service répondant à ses besoins, tout en affichant un budget responsable. Il faut à tout prix éviter de tomber dans le piège de la réduction du service, si l'on veut offrir un environnement sécuritaire à notre clientèle et rebâtir notre achalandage. De plus, pour répondre aux requêtes exprimées par nos clients, la STL augmentera la fréquence sur certains circuits hors des heures de pointe ».

Faits saillants du Budget 2021

La STL prévoit une hausse des déplacements sur son réseau régulier en 2021, laquelle permettra d'atteindre environ 80 % de l'achalandage de 2019.

Pour le transport adapté, la STL prévoit atteindre, en décembre 2021, 95 % des déplacements prévus en 2020, soit 391 061 déplacements. Il s'agit d'une baisse de 29 % par rapport au Budget 2020 ;

La STL prévoit une augmentation des kilomètres parcourus de 2.5 % par rapport à 2019 pour 2021 pour un total de 18,2 millions de kilomètres ;

Conformément au Programme d'aide d'urgence au transport collectif des personnes mis en place par le gouvernement du Québec, l'ARTM versera plus de 2,5 M$ afin de compenser les dépenses additionnelles effectuées pour des raisons sanitaires ;

Près de 2,8 M$ s'ajoutent au budget 2021 pour les coûts Covid ; le nettoyage du matériel roulant, de même que pour l'entretien ménager et la sécurité, etc. Ces coûts supplémentaires sont directement attribuables à la pandémie ;

0,7 M$ sont prévus au budget 2021 pour permettre à la STL de réduire ses émissions de gaz à effet de serre (GES), et en conséquence, de contribuer à l'amélioration de la qualité de vie de la population ;

En lien avec le projet d'acquisition de 10 autobus électriques qui seront tous livrés d'ici les 6 prochains mois, la STL procédera à l'acquisition d'infrastructures et de bornes de recharge nécessaires à leur fonctionnement et à leur entretien. Le projet totalise 4,9 M$, dont 1,3 M$ entre 2021 et 2022 ;

2022 ; Les mesures d'atténuation pour bonifier le service pendant le chantier du Réseau express métropolitain (REM) s'élèveront à 8,8 M$ en 2021, une augmentation de 4,4 M$ comparativement au budget 2020 ;

La poursuite des travaux préliminaires en vue de l'agrandissement du garage dont la fin des travaux est prévue pour 2024} ;

Le projet de la solution de paiement par carte de crédit dans les autobus se poursuit. Les droits d'utilisation d'une solution de paiement sans contact étant finalisés en 2020, l'installation du système dans tous les autobus sera complétée en 2021.

