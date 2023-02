MONTRÉAL, le 27 févr. 2023 /CNW/ - Le Fonds de placement immobilier BTB (TSX: BTB.UN) (« BTB » ou le « Fonds ») annonce la nomination de Mathieu Bolté à titre de Vice-président exécutif, Chef des opérations et de la direction financière.

Le 24 février 2023, le Conseil des fiduciaires de BTB a accepté, à l'unanimité, cette nomination, effective le 1er mars 2023.

Depuis mai 2020, M. Bolté assume les fonctions et responsabilités de Vice-président et Chef des finances de BTB. En plus de participer activement au processus d'acquisition et de disposition du Fonds, M. Bolté assure l'intégration de l'ensemble des propriétés, réalise leur (re)financement et coordonne une équipe financière compétente et bien établie. Il n'est donc que logique que de le voir obtenir une telle promotion. Cette nouvelle nomination vient solidifier la structure organisationnelle de BTB tout en ouvrant la porte à de nouveaux champs d'actions.

« Au nom de chacun des membres du Conseil, nous félicitons Mathieu pour cette nomination et lui souhaitons le meilleur des succès devant ce nouveau défi. Nous avons confiance en ses compétences et son leadership, qui ne pourront être que bénéfique pour notre organisation. » conclut Jocelyn Proteau, Président du Conseil.

À propos de BTB

BTB est une fiducie de placement immobilier cotée à la Bourse de Toronto. BTB investit dans des propriétés industrielles, des bureaux situés en périphérie des centres urbains et des propriétés commerciales de première nécessité partout au Canada au profit de ses investisseurs. À ce jour, BTB possède et gère 74 propriétés, représentant une superficie locative totale d'environ 6,0 millions pieds carrés.

Les personnes et leurs histoires sont au cœur de notre succès.

Pour en savoir plus, visitez le site Web de BTB à l'adresse www.btbreit.com.

SOURCE Fonds de placement immobilier BTB

