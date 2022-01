BTB annonce la clôture de l'acquisition de 9 immeubles industriels de haute qualité et 1 édifice de bureau situés dans l'ouest canadien pour 94 millions $

MONTRÉAL, le 6 janv. 2022 /CNW Telbec/ - Tel que communiqué le 22 décembre 2021, le Fonds de placement immobilier BTB (TSX: BTB.UN) (« BTB » ou « le Fonds ») annonce la clôture de l'acquisition de 9 propriétés industrielles et 1 édifice de bureau de haute qualité situés à Edmonton, Alberta et à Saskatoon, Saskatchewan pour la somme totale de 94 millions $, excluant les frais de transaction (l'« Acquisition »). Cette Acquisition permet à BTB d'accroître sa participation dans le secteur industriel, tout en permettant au Fonds de diversifier sa présence géographique au Canada et ce, d'une manière ordonnée.