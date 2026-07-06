BRP inaugure son plus grand Centre de distribution et logistique mondial à Saint-Philippe, au Québec

Avec ce nouveau centre, BRP renforce sa capacité à soutenir sa croissance, à optimiser ses opérations logistiques à l'échelle mondiale et à offrir un service toujours plus performant à ses concessionnaires et à ses clients. Le centre regroupe les activités d'expédition des PAV pour l'ensemble de ses marques, incluant Ski-Doo, Lynx, Sea-Doo, Can-Am, LinQ, XPS et Rotax. Toutes les pièces, accessoires et vêtements de BRP transitent à présent par le site de Saint-Philippe, et sont ensuite expédiés directement aux consommateurs ou aux concessionnaires, ou redistribués à travers les 16 autres centres de distribution de l'entreprise dans le monde.

« Grâce à sa capacité de traiter plus de 2,5 millions de commandes par année, ce centre accentue à la fois la qualité, la rapidité et la précision du service offert à nos concessionnaires et à nos clients, tout en améliorant significativement notre efficacité opérationnelle », explique Michael Long, vice-président et directeur général Monde - pièces, accessoires et vêtements chez BRP. « C'est donc un maillon essentiel de nos opérations mondiales qui s'inscrit dans la stratégie de croissance à long terme de l'entreprise. »

Un pôle logistique d'envergure au Québec

Au Québec, les capacités de distribution de BRP ont évolué avec la croissance de l'entreprise, passant initialement de Sherbrooke à Saint-Jean-sur-Richelieu qui regroupait cinq établissements, puis aujourd'hui à Saint-Philippe, où les opérations sont désormais centralisées dans une installation de plus grande envergure. Avec une superficie de plus de 950 000 pi² - soit l'équivalent d'environ 18 terrains de football - ce centre, figure parmi les plus grands pôles de distribution et logistique au Québec. Visionnez la construction du centre en accéléré ICI.

BRP a choisi Saint‑Philippe en raison de la main‑d'œuvre expérimentée présente dans la région et de sa position stratégique, à proximité de marchés clés comme le Québec, l'Ontario, la région des Grands Lacs et les États‑Unis.

« L'arrivée de ce centre représente bien plus qu'un nouveau bâtiment. Elle reflète le dynamisme économique de notre région, contribue à la prospérité de notre communauté et confirme l'attractivité de Saint-Philippe auprès d'entreprises d'envergure internationale », a déclaré Christian Marin, Maire de Saint-Philippe.

Un engagement concret envers la communauté

À l'occasion de cette inauguration, BRP est fière d'annoncer un don de 75 000 $ sur deux ans à l'école primaire des Moussaillons-et-de-la-Traversée de Saint-Philippe, afin de soutenir le projet d'aménagement de sa cour d'école. Cette initiative vise à contribuer au bien-être, à la santé et au développement des jeunes, tout en offrant un espace rassembleur accessible à tous.

« Chez BRP, nous avons à cœur de contribuer activement au mieux-être des communautés dans lesquelles nous œuvrons », a ajouté Michael Long. « Nous sommes heureux de pouvoir soutenir cette initiative qui aura un impact durable sur l'ensemble de la communauté de Saint-Philippe. »

Une catégorie en forte croissance

Les PAV représentent un levier stratégique pour BRP. Cette catégorie, qui génère des revenus annuels de plus de 1 milliard de dollars canadiens, connaît une croissance importante. L'exercice financier 2026 a d'ailleurs marqué une année record, avec une hausse de près de 10 % des revenus, tandis que les ventes ont plus que doublé au cours des dix dernières années. L'équipe PAV regroupe environ 800 employés de BRP et de tierces parties à travers le monde, dont l'équipe du nouveau centre et une centaine d'employés dédiés au développement de produits, basée au Québec.

Mise en garde concernant les énoncés prospectifs

Certaines informations contenues dans ce communiqué de presse, y compris les énoncés concernant les bénéfices et impacts anticipés liés à ce centre de distribution, incluant en ce qui a trait au soutien à la croissance de BRP, à l'optimisation et l'efficacité de ses opérations, et à la performance, qualité et précision du service offert, ainsi qu'à la position stratégique du centre tant pour les fins de main d'œuvre que de proximité de marchés clés, les énoncés relatifs à l'engagement de BRP dans la communauté de Saint-Philippe et l'impact attendu, les énoncés relatifs à la forte croissance des PAV, et d'autres énoncés qui ne sont pas des faits historiques, constituent des « énoncés prospectifs » au sens des lois canadiennes et américaines sur les valeurs mobilières. Les énoncés prospectifs sont généralement identifiés par l'utilisation de termes tels que « peut », « sera », « devrait », « pourrait », « s'attend à », « prévoit », « planifie », « a l'intention de », « tendances », « indications », « anticipe « potentiel » au futur ou au conditionnel, ou à la forme affirmative ou négative ou d'autres variations de ces mots ou d'autres mots ou expressions comparables. Par leur nature, les énoncés prospectifs comportent des risques et des incertitudes et sont fondés sur plusieurs hypothèses, tant générales que particulières. La Société met le lecteur en garde contre le fait que ces hypothèses pourraient ne pas se concrétiser et que la conjoncture économique et politique mondiale, jumelée à un ou plusieurs des risques et incertitudes mentionnés dans la rubrique « Facteurs de risque » du rapport de gestion de la Société pour l'exercice 2026 clos le 31 janvier 2026, pourrait rendre inexactes ces hypothèses, bien qu'elles étaient considérées raisonnables au moment où elles ont été formulées. Ces énoncés prospectifs ne constituent pas des garanties de la performance future et comportent des risques, des incertitudes et d'autres éléments, connus ou non, qui pourraient faire en sorte que les résultats ou la performance réels de la Société ou du secteur diffèrent considérablement des perspectives ou des résultats ou de la performance futurs sous-entendus par ces énoncés.

À propos de BRP

BRP inc. est un chef de file mondial dans l'industrie des produits de sports motorisés et des groupes motopropulseurs, qui repose sur plus de 80 ans d'ingéniosité et d'innovation, ainsi que sur une attention particulière portée à sa clientèle. Grâce à son portefeuille de marques distinctives et de premier plan qui comprend les motoneiges Ski-Doo et Lynx, les motomarines et les pontons Sea-Doo, les véhicules hors route et sur route Can-Am, les bateaux Quintrex, ainsi que les moteurs Rotax pour karts, avions de loisir et bateaux à jet, BRP ouvre la voie à des aventures exaltantes et donne accès à des expériences sur différents terrains de jeux. La Société complète ses gammes de produits par un portefeuille dédié de pièces, d'accessoires et de vêtements afin d'optimiser pleinement l'expérience de conduite. BRP, dont le siège social est situé au Québec, Canada, a enregistré des ventes annuelles de 8,4 milliards $ CA provenant de plus de 110 pays, et employait près de 17 000 personnes ingénieuses et motivées au 31 janvier 2026.

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Ski-Doo, Lynx, Sea-Doo, Can-Am, LinQ, XPS, Rotax, Quintrex et le logo BRP sont des marques de commerce de Bombardier Produits Récréatifs inc. ou de ses sociétés affiliées. Toutes les autres marques de commerce appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

SOURCE BRP inc.

Demande média: Emilie Proulx, Relations avec les médias, [email protected]; Relations avec investisseurs: Philippe Deschênes, Relations investisseurs, [email protected]