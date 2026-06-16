Can-Am encourage tous les conducteurs à privilégier la sécurité et la conduite responsable à l'occasion du lancement de la Semaine nationale de la sécurité des véhicules hors route

Une conduite responsable ne se limite pas au simple respect des règles. Elle contribue à préserver l'accès aux sentiers et aux zones de pratique, à réduire les conflits avec d'autres amateurs de plein air, à minimiser l'impact sur l'environnement et à préserver la liberté de profiter du plein air pour les générations futures.

Pour y parvenir, Can-Am et BRP ont fait équipe avec Tread Lightly! afin de créer la série Formation Conduite Responsable 101, un ensemble de cours éducatifs gratuits conçus pour aider les adeptes à profiter des sports motorisés de manière plus sécuritaire et plus responsable.

« En tant qu'un des principaux leaders de l'industrie des sports motorisés hors-route, nous avons la responsabilité d'encourager notre communauté de passionnés à pratiquer leur activité de manière responsable. De cette manière, les conducteurs pourront continuer à faire du hors route en famille et entre amis pour les générations à venir », a déclaré Jérémi Doyon-Roch, directeur marketing, Can-Am hors route chez BRP. « Nous croyons tellement en ce programme que, pour les 2 000 prochaines Formations Conduite Responsable suivies, nous versons 35 $ à Tread Lightly! afin de soutenir des projets de préservation à travers l'Amérique du Nord, dans le cadre de l'initiative « Drive 35 » de l'organisation. À l'approche de l'été, nous souhaitons encourager les conducteurs de toutes les marques à suivre la Formation Conduite Responsable et à profiter pleinement de la saison en plein air ».

La Formation Conduite Responsable, propulsée par BRP.

BRP et Tread Lightly! ont lancé la Formation Conduite Responsable en février 2025 avec un premier cours s'adressant aux motoneigistes. Viennent ensuite les cours Eau 101 et Hors route 101. Le cours Hors route 101 met l'accent sur trois aspects essentiels : la sécurité, le comportement du conducteur et la protection de l'environnement. Il vise à fournir aux amateurs de hors route de tous niveaux les connaissances nécessaires pour rouler de manière responsable et montrer l'exemple. Cette formation en ligne gratuite et concise met en vedette le personnel de Tread Lightly! ainsi que les ambassadeurs de Can-Am, Terry Madden et Kira Block, qui transmettent les informations de manière ludique et facile à comprendre.

6 conseils pour rouler de manière responsable tout l'été

Même si les véhicules côte à côte (VCC), les véhicules utilitaires tout-terrain (UTV) et les véhicules tout-terrain (VTT) sont des machines solides et fiables, le respect de règles de sécurité de base permet de réduire le risque d'accidents évitables. Voici quelques conseils parmi tant d'autres à garder en tête :

Préparez-vous : mettez votre casque, vos gants, vos lunettes de protection et tout autre équipement de sécurité requis. Une fois à bord du véhicule, la première chose à faire est d'attacher votre ceinture de sécurité. Restez sur les sentiers : empruntez uniquement les sentiers balisés afin de préserver les habitats fragiles. Passez par-dessus les petits obstacles plutôt que de les contourner, pour éviter d'élargir le sentier. Faites preuve de respect : gardez vos distances, cédez le passage aux conducteurs plus petits, plus lents ou qui remontent la pente, évitez de soulever de la poussière et faites attention au bruit à proximité des zones résidentielles. Conduisez intelligemment : apprenez à connaître votre véhicule, familiarisez-vous avec le terrain et adaptez votre conduite à votre niveau. Conduisez attentivement et restez sobre : sur les sentiers, l'alcool et les drogues ne font jamais bon ménage. Ramassez vos déchets : apportez un sac à déchets lors de votre sortie et laissez chaque sentier plus propre que vous ne l'avez découvert.

Pour en savoir plus sur la sécurité en véhicule hors route, cliquez ici.

À propos de BRP

BRP inc. est un chef de file mondial dans l'industrie des produits de sports motorisés et des groupes motopropulseurs, qui repose sur plus de 80 ans d'ingéniosité et d'innovation, ainsi que sur une attention particulière portée à sa clientèle. Grâce à son portefeuille de marques distinctives et de premier plan qui comprend les motoneiges Ski-Doo et Lynx, les motomarines et les pontons Sea-Doo, les véhicules hors route et sur route Can-Am, les bateaux Quintrex, ainsi que les moteurs Rotax pour karts, avions de loisir et bateaux à jet, BRP ouvre la voie à des aventures exaltantes et donne accès à des expériences sur différents terrains de jeux. La Société complète ses gammes de produits par un portefeuille dédié de pièces, d'accessoires et de vêtements afin d'optimiser pleinement l'expérience de conduite. BRP, dont le siège social est situé au Québec, Canada, a enregistré des ventes annuelles de 8,4 milliards $ CA provenant de plus de 110 pays, et employait près de 17 000 personnes ingénieuses et motivées au 31 janvier 2026.

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SOURCE BRP inc.

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