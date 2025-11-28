« La Journée jaune est un excellent rappel que lorsque nous sommes unis, l'espoir se transforme en action. Bâtir un monde sans intimidation demande du courage, et nous sommes fiers de mener ce mouvement aux côtés de notre communauté », a déclaré Elise Auvachez Millot, vice-présidente, affaires publiques, relations gouvernementales et durabilité d'entreprise chez BRP. « Merci à toutes celles et ceux qui ont porté du jaune, fait entendre leur voix et relayé le message à travers le monde. Votre engagement contribue à créer des lieux de travail et des communautés où chacun se sent en sécurité et respecté. »

BRP s'est engagée à faire un don pour chaque photo publiée sur Facebook, Instagram ou LinkedIn comportant des personnes vêtues de jaune avec le mot-clic #Défionslintimidation lors de la Journée jaune. Grâce à la participation incroyable de sa communauté, BRP a pu donner généreusement à des organisations ayant des programmes dédiés à la sensibilisation et à la lutte contre l'intimidation: Abrace - Programas Preventivos (Brésil), Fondation Tel-Jeunes (Canada), Fundación Saloma para el Avance de la Educación A.C. (Mexique), Project Rockit (Australie), Tyttöjen Talo (Finlande), CESABI (Mexique), Tandem Kinderschutzzentrum (Autriche), Patouch (Suisse) et Stand for the Silent (États-Unis).

Une vague de jaune sur Instagram

Pour montrer leur soutien inébranlable à la cause, cinq ambassadeurs BRP se sont associés à un organisme de bienfaisance de leur choix pour créer une vidéo Instagram Reel. BRP a fait un don de 27 000 $ CA à chaque organisme afin de soutenir leur travail et leur contribution à la lutte contre l'intimidation. Cliquez sur les liens ci-dessous pour visionner les vidéos (en anglais) :

Ambassadeur Ski-Doo - Craig McMorris x McMorris Foundation

Ambassadeur Can-Am hors route - Dustin Jones x One Tribe

Ambassadrice Sea-Doo - Bri Andrassy x The Little Legs Big Heart Foundation

Ambassadeur Can-Am motos - Ellis Spieza x Boys & Girls Club of the Austin Are

Ambassadrice Can-Am 3 roues - Kellie Raspberry x Kidd's Kid

L'Australie s'illumine pour la cause

Grâce au partenaire de BRP Bully Zero , une organisation australienne offrant des programmes sur la cybersécurité, la prévention de l'intimidation, le bien-être et la résilience, plus de 20 monuments et routes principales à travers l'Australie ont été illuminés en jaune dans les jours précédant la Journée jaune. Parmi ceux-ci figuraient l'hôtel de ville de Melbourne (VIC), l'hôtel de ville de Newcastle (NSW), le Story Bridge (QLD), le Parlement (SA), le Sky Ribbon Gateway Bridge (WA) et l'hôtel de ville de Launceston (TAS). Cette démonstration vibrante de solidarité illustre une autre façon dont la Journée jaune de BRP favorise le dialogue et sensibilise à la problématique de l'intimidation.

Depuis 2022, BRP a investi plus de 10 millions $ en contributions caritatives à travers son programme Défions l'intimidation. Pour découvrir comment BRP encourage le changement au-delà de la Journée jaune, cliquez ici .

