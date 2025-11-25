Synonyme de travail acharné, de détermination et de cran, la gamme Can-Am Defender a gagné la confiance des agriculteurs, des éleveurs et des conducteurs du monde entier. Grâce à son prix plus abordable, le nouveau Defender DPS CAB HD10 avec système CVC offre les performances et la fiabilité éprouvées de la plateforme Defender à un plus grand nombre de conducteurs. Équipé d'une cabine complète, de chauffage, de ventilation et de climatisation, du groupe motopropulseur Rotax HD10, d'une transmission CVT fiable et d'un châssis robuste, ce nouvel ensemble continue d'offrir les capacités et la durabilité qui font la renommée du Defender.

Le VTT Outlander Electric continue de gagner en popularité grâce à sa conduite silencieuse unique en son genre. Fort d'un accueil favorable sur le marché, Can-Am lance la nouvelle coloration camouflage wildland foncé pour 2026. Conçue pour les chasseurs, cette nouvelle option améliore la dissimulation dans la nature, ce qui positionne le Outlander Electric comme le compagnon idéal pour traquer le gibier et naviguer sur des sentiers boisés, tout en offrant aux chasseurs une expérience plus naturelle et silencieuse.

« Nous sommes engagés à rendre l'aventure et l'utilitaire plus accessibles aux conducteurs venant de partout », a déclaré Jérémi Doyon-Roch, directeur du marketing mondial, Can-Am hors route chez BRP. « Notre nouveau Can-Am Defender DPS CAB HD10 avec ensemble CVC permet à davantage de personnes de profiter de la durabilité et de la polyvalence qui en font le véhicule utilitaire le plus performant sur le terrain. Et, grâce à notre nouvelle coloration camouflage wildland foncé sur le Can-Am Outlander Electric, les chasseurs peuvent désormais être mieux équipés que jamais dans l'arrière-pays. »

Le Defender DPS CAB HD10 avec système CVC et le Outlander Electric camouflage wildland foncé seront disponibles chez certains concessionnaires Can-Am au début de l'année 2026. Pour en savoir plus sur ces modèles et le reste de la gamme Can-Am hors route, rendez-vous sur can-am.brp.com .

À propos de BRP

BRP inc. est un chef de file mondial dans l'industrie des produits de sports motorisés, des systèmes de propulsion et des bateaux qui repose sur plus de 80 ans d'ingéniosité et sur une attention particulière portée à sa clientèle. Grâce à son portefeuille de marques distinctives et de premier plan qui comprend les motoneiges Ski-Doo et Lynx, les motomarines et les pontons Sea-Doo, les véhicules hors route et sur route Can-Am, les bateaux Quintrex et les systèmes de propulsion marine Rotax de même que les moteurs Rotax pour karts et avions de loisir, BRP ouvre la voie à des aventures exaltantes et donne accès à des expériences sur différents terrains de jeux. La Société complète ses gammes de produits par un portefeuille dédié de pièces, d'accessoires et de vêtements afin d'optimiser pleinement l'expérience de conduite. Engagée à croître de façon responsable, BRP développe des modèles électriques pour ses gammes de produits existantes. BRP, dont le siège social est situé au Québec, Canada, a enregistré des ventes annuelles de 7,8 milliards $ CA provenant de plus de 130 pays, et employait environ 16 500 personnes ingénieuses et motivées au 31 janvier 2025.

