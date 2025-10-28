VALCOURT, QC, le 28 oct. 2025 /CNW/ - Can-Am, marque emblématique de BRP inc. (TSX: DOO) (NASDAQ: DOOO), est fière d'annoncer un partenariat élargi avec MeatEater, l'une des voix les plus influentes du mode de vie en plein air et de la conservation. Les deux marques avaient déjà collaboré par le passé, mais cette nouvelle étape amènera Can-Am à rejoindre le programme officiel de partenariats de MeatEater à titre de partenaire exclusif en sports motorisés. Cette collaboration incarne la vision commune des deux marques, mettant de l'avant leur engagement pour des pratiques de chasse et de pêche éthiques et durables, et pour la poursuite de l'aventure en pleine nature.

Steven Rinella, fondateur de MeatEater, compte sur son Can-Am Defender pour explorer l’arrière-pays. (Groupe CNW/BRP inc.)

Dans le cadre de ce partenariat, les véhicules Can-Am seront présents dans les contenus MeatEater diffusés sur toutes ses plateformes : l'émission télévisée MeatEater, dont la 13ᵉ saison a débuté le 20 octobre, le réseau de balados MeatEater et les réseaux sociaux de la marque. Can-Am fournira à Steven Rinella et à l'équipe MeatEater des véhicules tout-terrain (VTT) et côte à côte (VCC) spécialement adaptés à leurs aventures, y compris dans la saison actuelle de leur série phare diffusée sur Sportsman Channel, YouTube (@MeatEaterTV), Samsung (MeatEater Channel) et d'autres plateformes de vidéo sur demande avec publicité. Qu'il s'agisse de transporter du matériel, d'accéder à des endroits éloignés ou simplement de s'amuser, les Can-Am Defender et Outlander sont conçus spécialement pour nourrir l'esprit d'aventure. En plus des produits Can-Am, l'équipe MeatEater aura accès à la gamme complète des produits BRP, incluant les motomarines Sea-Doo et les motoneiges Ski-Doo.

« Nous concevons des VTT et des VCC qui permettent aux gens de s'aventurer plus loin dans la nature, et ce partenariat avec MeatEater vise à garantir que ces espaces restent accessibles, respectés et appréciés pour les générations à venir, » a déclaré Jérémi Doyon-Roch, directeur marketing chez Can-Am Off-Road. « En tant que l'une des voix les plus authentiques de la communauté des chasseurs et des amateurs de plein air, MeatEater est le partenaire idéal pour Can-Am afin de mettre en valeur la polyvalence et les applications concrètes de nos machines. »

« Notre mission a toujours été d'inspirer les gens à vivre des expériences enrichissantes en plein air, » ajoute Andrew Barge, chef du contenu chez MeatEater. « Grâce à Can-Am et à sa famille de marques, nous offrons à notre équipe - et à notre public - les outils pour aller plus loin, explorer davantage et découvrir de nouvelles frontières en plein air. »

« J'utilise et recommande les produits Can-Am depuis des années, et je suis impatient de partir en randonnée cet hiver avec ma motoneige Ski-Doo, » a déclaré Steven Rinella. « Ce partenariat est tout à fait logique pour MeatEater, car il repose sur un véritable amour pour ce genre de machine. »

Ensemble, Can-Am et MeatEater s'engagent à inspirer une nouvelle génération de passionnés de plein air à explorer de manière responsable, à chasser de façon éthique et à protéger l'accès à la nature pour les années à venir.

Pour en savoir plus sur le partenariat et découvrir la gamme de véhicules Can-Am, visitez www.can-am.brp.com ou www.themeateater.com/about-us/official-partners .

À propos de BRP



BRP inc. est un chef de file mondial dans l'industrie des produits de sports motorisés, des systèmes de propulsion et des bateaux qui repose sur plus de 80 ans d'ingéniosité et sur une attention particulière portée à sa clientèle. Grâce à son portefeuille de marques distinctives et de premier plan qui comprend les motoneiges Ski-Doo et Lynx, les motomarines et les pontons Sea-Doo, les véhicules hors route et sur route Can-Am, les bateaux Quintrex et les systèmes de propulsion marine Rotax de même que les moteurs Rotax pour karts et avions de loisir, BRP ouvre la voie à des aventures exaltantes et donne accès à des expériences sur différents terrains de jeux. La Société complète ses gammes de produits par un portefeuille dédié de pièces, d'accessoires et de vêtements afin d'optimiser pleinement l'expérience de conduite. Engagée à croître de façon responsable, BRP développe des modèles électriques pour ses gammes de produits existantes. BRP, dont le siège social est situé au Québec, Canada, a enregistré des ventes annuelles de 7,8 milliards $ CA provenant de plus de 130 pays, et employait environ 16 500 personnes ingénieuses et motivées au 31 janvier 2025.

www.brp.com

@BRPnouvelles

Ski-Doo, Lynx, Sea-Doo, Can-Am, Rotax, Quintrex et le logo BRP sont des marques de commerce de Bombardier Produits Récréatifs inc. ou de ses sociétés affiliées. Toutes les autres marques de commerce appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

