VALCOURT, QC, le 15 août 2025 /CNW/ - BRP inc. (TSX: DOO) (NASDAQ: DOOO) a annoncé aujourd'hui avoir fait don d'une valeur de plus de 500 000 dollars canadiens en vêtements Lynx à sept communautés du Nord, en partenariat avec la fondation Healthy Horizons (HHF). Dans le cadre de son programme Défions l'intimidation , BRP collabore depuis 2023 avec la HHF qui se consacre à l'amélioration de la santé et du bien-être des jeunes dans les communautés du Nord du Canada.

BRP fait un don de 500 000 $ en vêtements Lynx à la fondation Healthy Horizons pour soutenir les communautés du Nord. (Groupe CNW/BRP Inc.) BRP et la fondation Healthy Horizons ont fait équipe pour lancer le programme parascolaire Northy Club en octobre 2024. (Groupe CNW/BRP Inc.)

« La fondation Healthy Horizons est un partenaire clé du programme Défions l'intimidation de BRP. Qu'il s'agisse de fournir des vêtements d'hiver essentiels ou d'investir dans le programme parascolaire Northy Club, le travail que nous accomplissons avec la HHF vise à responsabiliser les jeunes, à développer des environnements sécuritaires et à bâtir un avenir meilleur pour les communautés du Nord », a déclaré Elise Auvachez Millot, vice-présidente, affaires publiques, relations gouvernementales et durabilité d'entreprise chez BRP.

HHF a coordonné la logistique et les opérations avec les gérants de magasins et les responsables communautaires afin de distribuer les vêtements dans sept communautés différentes du Nord du Canada : St. Theresa Point (Manitoba), Sandy Lake (Ontario), Pikangikum (Ontario), Shamattawa (Manitoba), South Indian Lake (Manitoba), Aklavik (Territoires du Nord-Ouest) et Tulita (Territoires du Nord-Ouest). Les articles donnés ont été distribués dans les écoles, en priorité aux enfants. Au total, plus d'un millier de personnes ont bénéficié de ce don et, comme il s'agit de petites communautés, chaque membre a pu recevoir des articles.

« Le soutien de BRP nous a aidés à faire une réelle différence dans les communautés du Nord. Leurs généreuses contributions au fil des ans nous ont permis d'étendre notre portée à encore plus de communautés, en offrant non seulement des vêtements de qualité que les jeunes et les familles portent avec fierté, mais aussi des espaces uniques où les jeunes se sentent reconnus, soutenus et encouragés », a déclaré Jim Caldwell, président des ventes au détail au Canada chez The North West Company et membre du conseil d'administration de la fondation Healthy Horizons.

Le Northy Club, propulsé par BRP

En plus du don de vêtements Lynx, BRP et la fondation Healthy Horizons ont fait équipe pour lancer le programme Northy Club en octobre 2024. Ce programme parascolaire est conçu pour responsabiliser les élèves de la 5e à la 8e année dans les communautés autochtones du Nord en favorisant un environnement sécuritaire et structuré axé sur l'éducation, le développement personnel et des modes de vie sains, tout en intégrant l'importance accordée par BRP à la prévention de l'intimidation. Le programme sera de retour pour une deuxième année à l'automne 2025 à St. Theresa Point Middle Years School. Il est également prévu que le programme soit élargi en fonction des besoins de la communauté afin d'assurer sa pérennité et son impact à long terme.

À propos de la fondation Healthy Horizons

La fondation Healthy Horizons (HHF) est la fondation caritative de The North West Company qui s'engage à améliorer la santé et le bien-être des jeunes dans les communautés du Nord et isolées du Canada. Créée en 2015, la HHF investit dans des programmes à fort impact qui s'alignent sur ses piliers fondamentaux : santé et bien-être, nutrition et sécurité alimentaire, et culture et éducation. En favorisant les partenariats stratégiques et les initiatives communautaires, la HHF crée des opportunités durables pour permettre aux jeunes de s'épanouir, en donnant à la prochaine génération les moyens d'agir grâce à l'accessibilité, à l'équité et à un soutien à long terme.

Pour en savoir plus : https://www.northwest.ca/foundation/about-us

À propos de BRP

BRP inc. est un chef de file mondial dans l'industrie des produits de sports motorisés, des systèmes de propulsion et des bateaux qui repose sur plus de 80 ans d'ingéniosité et sur une attention particulière portée à sa clientèle. Grâce à son portefeuille de marques distinctives et de premier plan qui comprend les motoneiges Ski-Doo et Lynx, les motomarines et les pontons Sea-Doo, les véhicules hors route et sur route Can-Am, les bateaux Quintrex, les pontons Manitou et les systèmes de propulsion marine Rotax de même que les moteurs Rotax pour karts et avions de loisir, BRP ouvre la voie à des aventures exaltantes et donne accès à des expériences sur différents terrains de jeux. La Société complète ses gammes de produits par un portefeuille dédié de pièces, d'accessoires et de vêtements afin d'optimiser pleinement l'expérience de conduite. Engagée à croître de façon responsable, BRP développe des modèles électriques pour ses gammes de produits existantes. BRP, dont le siège social est situé au Québec, Canada, a enregistré des ventes annuelles de 7,8 milliards $ CA provenant de plus de 130 pays, et employait environ 16 500 personnes ingénieuses et motivées au 31 janvier 2025.

www.brp.com

@BRPnouvelles

Ski-Doo, Lynx, Sea-Doo, Can-Am, Rotax, Manitou, Quintrex, et le logo BRP sont des marques de commerce de Bombardier Produits Récréatifs inc. ou de ses sociétés affiliées. Toutes les autres marques de commerce appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

SOURCE BRP Inc.

