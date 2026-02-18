BRP Expériences repose sur une conviction simple : les meilleures expériences se mesurent en émotions, et non en distance. Grâce à un réseau d'opérateurs d'aventures diversifié et en pleine expansion, la plateforme propose des expériences en motoneige, en motomarine et en véhicule hors route, propulsées exclusivement par les marques emblématiques de BRP : Ski-Doo, Lynx, Sea-Doo et Can-Am.

« Notre mission est d'offrir des expériences inoubliables qui transportent, rassemblent et transforment les gens », a déclaré Patrick Corneau, directeur principal, Partenariats et expériences chez BRP. « BRP Expériences ouvre les portes de la découverte : de nouveaux endroits, de nouveaux moments, et même de nouvelles facettes de nous-même grâce aux produits de sports motorisés des marques BRP. Que ce soit votre première sortie en Can-Am, Sea-Doo, Ski-Doo ou Lynx ou le prochain chapitre d'une passion de toute une vie, BRP Expériences permet de découvrir des paysages magnifiques dans des régions que vous ne pensiez pas accessibles, d'observer la vie aquatique dans son habitat ou d'admirer les aurores boréales depuis le sommet d'une montagne enneigée ».

BRP Expériences en un clin d'oeil

Un réseau mondial de plus de 225 destinations gérées par des opérateurs locaux certifiés et de confiance.

Une présence établie dans 14 pays.

Plus de 2 millions d'expériences vécues depuis 2021.

Des expériences propulsées par les marques les plus reconnues de BRP : Ski-Doo, Lynx, Sea-Doo et Can-Am.

Des aventures guidées et des locations clé en main pour les conducteurs de tous les niveaux, des débutants aux aventuriers chevronnés.

La plateforme continue d'élargir son offre et les futurs conducteurs peuvent s'attendre à bénéficier d'outils améliorés pour planifier leurs sorties, incluant un choix plus large de destinations spécialement sélectionnées et de nouvelles façons de partager et de revivre leurs expériences de conduite.

À propos de BRP Expériences

BRP Expériences rassemble conducteurs, opérateurs et véhicules emblématiques afin de créer des aventures inoubliables en plein air à travers le monde. Axé sur la découverte et l'émotion, BRP Expériences permet à tous, débutants comme experts, d'explorer les grands espaces en toute confiance, animés par un esprit de curiosité.

Visionnez la vidéo d'introduction de BRP Expériences

À propos de BRP

BRP inc. est un chef de file mondial dans l'industrie des produits de sports motorisés, des systèmes de propulsion et des bateaux qui repose sur plus de 80 ans d'ingéniosité et sur une attention particulière portée à sa clientèle. Grâce à son portefeuille de marques distinctives et de premier plan qui comprend les motoneiges Ski-Doo et Lynx, les motomarines et les pontons Sea-Doo, les véhicules hors route et sur route Can-Am, les bateaux Quintrex et les systèmes de propulsion marine Rotax de même que les moteurs Rotax pour karts et avions de loisir, BRP ouvre la voie à des aventures exaltantes et donne accès à des expériences sur différents terrains de jeux. La Société complète ses gammes de produits par un portefeuille dédié de pièces, d'accessoires et de vêtements afin d'optimiser pleinement l'expérience de conduite. Engagée à croître de façon responsable, BRP développe des modèles électriques pour ses gammes de produits existantes. BRP, dont le siège social est situé au Québec, Canada, a enregistré des ventes annuelles de 7,8 milliards $ CA provenant de plus de 130 pays, et employait environ 16 500 personnes ingénieuses et motivées au 31 janvier 2025.

Ski-Doo, Lynx, Sea-Doo, Can-Am, Rotax, Quintrex et le logo BRP sont des marques de commerce de Bombardier Produits Récréatifs inc. ou de ses sociétés affiliées. Toutes les autres marques de commerce appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

