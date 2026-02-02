Dès le 6 février, la diffusion de cet événement sportif majeur par CBC/Radio-Canada permettra aux téléspectateurs à travers le Canada de découvrir ce que signifie réellement de vivre l'expérience BRP « À fond ». BRP cherche sans cesse à repousser les limites du possible. La Société innove sans relâche, cherchant constamment à atteindre l'excellence et se fixant des objectifs toujours plus ambitieux. Ses produits sont conçus pour performer et pour viser la plus haute marche du podium à chaque occasion. En tant que fier fleuron canadien qui rayonne à l'international, il était naturel que BRP soit partenaire de la diffusion par CBC/Radio-Canada des Jeux olympiques d'hiver de Milano Cortina 2026.

« À fond » est plus qu'un simple slogan, c'est un cri de ralliement qui invite tous les conducteurs à libérer leur passion et à aller de l'avant », a déclaré Josée Perreault, cheffe de la direction du marketing chez BRP. « Nous sommes fiers de dévoiler notre identité de marque renouvelée à un moment aussi significatif. La nouvelle image de marque renforce le lien entre BRP et ses marques emblématiques, Ski-Doo, Lynx, Sea-Doo, Can-Am et Rotax pour démontrer notre portfolio complet de produits, stimuler la croissance et renforcer notre leadership en matière d'innovation. »

La plateforme BRP Expériences rafraîchit également son image de marque. Toujours dans l'esprit de renforcer le lien avec BRP, son nom anglais, précédemment Uncharted Society, devient BRP Experiences. Grâce à ce réseau de plus de 225 opérateurs de confiance dans 14 pays, plus de 2 millions d'expériences propulsées exclusivement par les produits Ski-Doo, Lynx, Sea-Doo et Can-Am ont vu le jour jusqu'à maintenant, permettant ainsi aux conducteurs de tous niveaux de découvrir plus facilement les sensations fortes de l'exploration en plein air.

L'évolution de la marque BRP se fonde sur le lancement de son plan stratégique M28 et sur la nouvelle vision de l'entreprise : « créer l'expérience inégalée qui vous transporte de toutes les façons possibles ». Cette vision reflète la quête incessante d'excellence de BRP, qui vise à offrir aux consommateurs et aux conducteurs une expérience haut de gamme tout au long de leur parcours.

Pour en savoir plus sur ce nouveau chapitre et découvrir ce que signifie vivre l'expérience « À fond », rendez-vous sur brp.com .

À propos de BRP

BRP inc. est un chef de file mondial dans l'industrie des produits de sports motorisés, des systèmes de propulsion et des bateaux qui repose sur plus de 80 ans d'ingéniosité et sur une attention particulière portée à sa clientèle. Grâce à son portefeuille de marques distinctives et de premier plan qui comprend les motoneiges Ski-Doo et Lynx, les motomarines et les pontons Sea-Doo, les véhicules hors route et sur route Can-Am, les bateaux Quintrex et les systèmes de propulsion marine Rotax de même que les moteurs Rotax pour karts et avions de loisir, BRP ouvre la voie à des aventures exaltantes et donne accès à des expériences sur différents terrains de jeux. La Société complète ses gammes de produits par un portefeuille dédié de pièces, d'accessoires et de vêtements afin d'optimiser pleinement l'expérience de conduite. Engagée à croître de façon responsable, BRP développe des modèles électriques pour ses gammes de produits existantes. BRP, dont le siège social est situé au Québec, Canada, a enregistré des ventes annuelles de 7,8 milliards $ CA provenant de plus de 130 pays, et employait environ 16 500 personnes ingénieuses et motivées au 31 janvier 2025.

www.brp.com

@BRPGlobal

Ski-Doo, Lynx, Sea-Doo, Can-Am, Rotax, Quintrex et le logo BRP sont des marques de commerce de Bombardier Produits Récréatifs inc. ou de ses sociétés affiliées. Toutes les autres marques de commerce appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

SOURCE BRP inc.

Demande média : Émilie Proulx, Relations avec les médias, [email protected]