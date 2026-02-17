Modèles Skandic et Tundra : confort et polyvalence de niveau supérieur

Déjà chefs de file dans le segment utilitaire grâce à leurs performances solides et fiables jour après jour, les modèles Ski-Doo Skandic et Tundra 2027 mettent la barre encore plus haut :

Conçus sur la plateforme REV Gen5 en 2027 pour offrir une technologie de pointe et un style moderne, désormais standard sur tous les modèles.

en 2027 pour offrir une technologie de pointe et un style moderne, désormais standard sur tous les modèles. Équipés de la suspension arrière uMotion , qui intègre les derniers concepts de design pour offrir des performances et un confort exceptionnels sur les sentiers et hors-piste.

, qui intègre les derniers concepts de design pour offrir des performances et un confort exceptionnels sur les sentiers et hors-piste. Polyvalence améliorée grâce à la plaque Multi LinQ pour une intégration complète des accessoires, ainsi qu'à un coffre utilitaire redessiné (ensemble SE uniquement) permettant un ajustement rapide.

pour une intégration complète des accessoires, ainsi qu'à un redessiné (ensemble SE uniquement) permettant un ajustement rapide. Leur look moderne et leurs capacités inégalées font des Skandic et Tundra les motoneiges utilitaires par excellence pour le travail comme pour le plaisir.

Expédition LE : le meilleur rapport qualité-prix avec des caractéristiques haut de gamme

Pour 2027, Ski-Doo propulse le modèle Expedition vers de nouveaux horizons grâce à la combinaison de la plateforme 16 pouces et des caractéristiques haut de gamme de l'ensemble LE, permettant d'obtenir un prix plus accessible que jamais. Voilà une valeur que tous peuvent apprécier.

La nouvelle version Expedition LE à chenilles de 16 pouces est équipée de poignées chauffantes et protégées, d'une prise pour visière pour le passager, d'une prise pour visière conducteur, de rétroviseurs, de pare-chocs avant HD, d'un porte-bagages arrière, d'amortisseurs améliorés, et plus encore.

est équipée de poignées chauffantes et protégées, d'une prise pour visière pour le passager, d'une prise pour visière conducteur, de rétroviseurs, de pare-chocs avant HD, d'un porte-bagages arrière, d'amortisseurs améliorés, et plus encore. La palette de couleurs raffinée exclusive au modèle LE lui permet de se distinguer des autres modèles.

Moteur Rotax 600RR E-TEC : une puissance inégalée dans sa catégorie avec technologie intelligente

Un nouveau moteur qui offre aux acheteurs de modèles 2-temps de puissance moyenne exactement ce qu'ils recherchent : plus de puissance et une réponse plus rapide, avec des coûts d'opérations réduits, et quelques avantages supplémentaires.

Moteur le plus puissant de sa catégorie avec 130 ch.

de sa catégorie avec Mêmes injecteurs auxiliaires que ceux des moteurs 600RS E-TEC et 850 E-TEC, pour une réponse de l'accélérateur 20 % plus rapide et une accélération instantanée .

. La consommation d'huile est réduite de 20 %. Les motoneigistes peuvent être confiants de bénéficier d'une longévité accrue lorsqu'ils utilisent la nouvelle huile XPS E-TEC MAX.

Une première dans l'industrie : des modes Sport et Eco sur un moteur 2-temps. Le mode Eco réduit la consommation de carburant de 5 %. Les conducteurs apprécieront également les performances du mode Eco, qui réagit de manière fluide aux accélérations pour fournir plus de puissance, puis revient automatiquement en mode Eco.

sur un moteur 2-temps. La fonction Silent-Stop, une première dans l'industrie, permet de discuter ou d'écouter facilement lorsqu'elle est activée, et peut être activée ou désactivée au choix.

Modèles hors-piste : plus légers, plus robustes, plus agiles

Inspirés des motoneigistes hors-piste Ski-Doo les plus extrêmes, les modèles Freeride et Summit 2027 vont encore plus loin dans l'innovation et raviront les passionnés de montagne :

Réduction de poids pouvant atteindre 14 lb (6,3 kg) sur le Freeride grâce à la première chenille d'origine légère de 47 x 15 x 3 pouces avec un pas de 3,5 pouces en 2027, ce qui rend la version 147 pouces plus légère de 18 lb (8,2 kg) au cours des deux dernières années, et jusqu'à 10 lb (4,5 kg) de moins sur les versions de 154 et 146 pouces au cours de cette même période 1 .

sur le grâce à la première chenille d'origine légère de 47 x 15 x 3 pouces avec un pas de 3,5 pouces en 2027, ce qui rend la version 147 pouces plus légère de 18 lb (8,2 kg) au cours des deux dernières années, et jusqu'à 10 lb (4,5 kg) de moins sur les versions de 154 et 146 pouces au cours de cette même période . Le Freeride , avec sa courroie ajustable pour suspension et sa couleur Ultraviolet II , adopte une attitude sans limites, sérieux à l'avant, esprit rebelle à l'arrière, qui reflète l'audace du motoneigiste.

, avec sa courroie ajustable pour suspension et sa , adopte une attitude sans limites, sérieux à l'avant, esprit rebelle à l'arrière, qui reflète l'audace du motoneigiste. Le Summit Expert perd 4 lb (1,8 kg) supplémentaires, pour un total de 12 lb (5,4 kg) en deux ans, grâce à l'ajout du tMotion L/O avec suspension arrière à ressorts hélicoïdaux , bras en A en aluminium forgé et composants de châssis plus légers 1 .

perd 4 lb (1,8 kg) supplémentaires, pour un total de 12 lb (5,4 kg) en deux ans, grâce à l'ajout du , bras en A en aluminium forgé et composants de châssis plus légers . Le Summit Edge, disponible seulement en Amérique du Nord, s'aligne avec les caractéristiques et fonctionnalités du Expert, tandis que le Summit Adrenaline s'aligne avec les caractéristiques et fonctionnalités du X, tout en perdant respectivement 4 (1,8 kg) et 8 lb (3,6 kg)1.

Ensembles X-RS exclusifs 20e anniversaire

Les ensembles MXZ, Renegade et Backcountry X-RS célèbrent l'héritage de la course et le premier X-RS qui a établi le lien le plus direct entre la technologie des circuits de course et les motoneiges de série.

célèbrent l'héritage de la course et le premier X-RS qui a établi le lien le plus direct entre la technologie des circuits de course et les motoneiges de série. La coloration exclusive et les détails uniques les distinguent, incluant les emblèmes Evo Bee, en hommage à l'une des périodes les plus intenses de l'histoire des courses de motoneiges.

Pour plus de détails sur la gamme de motoneiges Ski-Doo 2027, visitez le site www.ski-doo.com .

À propos de BRP

BRP inc. est un chef de file mondial dans l'industrie des produits de sports motorisés, des systèmes de propulsion et des bateaux qui repose sur plus de 80 ans d'ingéniosité et sur une attention particulière portée à sa clientèle. Grâce à son portefeuille de marques distinctives et de premier plan qui comprend les motoneiges Ski-Doo et Lynx, les motomarines et les pontons Sea-Doo, les véhicules hors route et sur route Can-Am, les bateaux Quintrex et les systèmes de propulsion marine Rotax de même que les moteurs Rotax pour karts et avions de loisir, BRP ouvre la voie à des aventures exaltantes et donne accès à des expériences sur différents terrains de jeux. La Société complète ses gammes de produits par un portefeuille dédié de pièces, d'accessoires et de vêtements afin d'optimiser pleinement l'expérience de conduite. Engagée à croître de façon responsable, BRP développe des modèles électriques pour ses gammes de produits existantes. BRP, dont le siège social est situé au Québec, Canada, a enregistré des ventes annuelles de 7,8 milliards $ CA provenant de plus de 130 pays, et employait environ 16 500 personnes ingénieuses et motivées au 31 janvier 2025.

www.brp.com

LinkedIn

Ski-Doo, Lynx, Sea-Doo, Can-Am, Rotax, Quintrex et le logo BRP sont des marques de commerce de Bombardier Produits Récréatifs inc. ou de ses sociétés affiliées. Toutes les autres marques de commerce appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

1 Les poids indiqués correspondent au poids avec liquides, incluant carburant, huile et liquide de refroidissement, en configuration prête à rouler.

