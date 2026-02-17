RAVE RE ÉDITION 20e ANNIVERSAIRE : 20 ans à redéfinir les règles du jeu

En 2007, la Lynx Rave RE n'a pas seulement fait son entrée dans le segment des motoneiges de sentier, elle l'a révolutionné. Elle a redéfini la motoneige sport, passant d'« inspirée de la course » à gagnante de compétition, offrant ainsi une véritable technologie de suspension de compétition aux motoneigistes de tous les jours. En 2027, Lynx rend hommage à cet héritage avec une édition Rave RE spéciale qui célèbre la machine qui a redéfini les règles.

Suspension arrière PPS³ emblématique.

Deux longueurs de chenille, deux personnalités : 3500/137 pouces : stabilité inégalée à haute vitesse et accélération explosive en sortie de virage. 3300/129 pouces : disponible uniquement en Europe. Une agilité exceptionnelle pour les sentiers les plus étroits et sinueux.

Ensemble d'amortisseurs KYB haute capacité éprouvé en compétition qui a défini la norme de l'industrie.

qui a défini la norme de l'industrie. Des amortisseurs calibrés pour le sport , conçus pour les motoneigistes qui soumettent les sentiers à rude épreuve, et non l'inverse. Même les meilleurs amortisseurs sont inutiles sans un bon calibrage, et ceux du Rave RE sont réglés pour répondre aux besoins des motoneigistes les plus exigeants sur les terrains les plus difficiles. C'est ça, l'ADN RE.

, conçus pour les motoneigistes qui soumettent les sentiers à rude épreuve, et non l'inverse. Même les meilleurs amortisseurs sont inutiles sans un bon calibrage, et ceux du Rave RE sont réglés pour répondre aux besoins des motoneigistes les plus exigeants sur les terrains les plus difficiles. C'est ça, l'ADN RE. Couleurs et designs 20e anniversaire : en hommage au légendaire Rave RE 2007, l'édition anniversaire arbore des couleurs et des designs rétro qui suscitent une vague de nostalgie. C'est un clin d'œil à la motoneige qui a tracé la voie, et un avertissement à tous ceux qui tentent de suivre.

Moteur Rotax 600RR E-TEC : une puissance inégalée dans sa catégorie avec technologie intelligente

Un nouveau moteur pour encore plus de sensations fortes avec Lynx : plus de puissance et une réponse plus rapide, avec des coûts d'opérations réduits, et quelques avantages supplémentaires.

Moteur le plus puissant de sa catégorie avec 130 ch .

de sa catégorie avec . Injecteurs de suralimentation éprouvés en compétition qui apportent non seulement plus de puissance, mais aussi une réponse de l'accélérateur 20 % plus rapide et une accélération instantanée.

qui apportent non seulement plus de puissance, mais aussi une réponse de l'accélérateur 20 % plus rapide et une accélération instantanée. Systèmes d'admission et d'échappement redessinés pour offrir une meilleure circulation de l'air, plus de puissance et une meilleure réactivité.

pour offrir une meilleure circulation de l'air, plus de puissance et une meilleure réactivité. La consommation d'huile est réduite de 20 %. Les motoneigistes peuvent être confiants de bénéficier d'une longévité accrue lorsqu'ils utilisent la nouvelle huile XPS E-TEC MAX.

Une première dans l'industrie : des modes Sport et Eco sur un moteur 2-temps. Le mode Eco réduit la consommation de carburant de 5 %. Les conducteurs apprécieront également les performances du mode Eco, qui réagit de manière fluide aux accélérations pour fournir plus de puissance, puis revient automatiquement en mode Eco.

sur un moteur 2-temps. La fonction Silent-Stop, une première dans l'industrie, permet de discuter ou d'écouter facilement lorsqu'elle est activée, et peut être activée ou désactivée au choix.

SHREDDER RE : le Shredder le plus agile et le plus audacieux jamais construit

Les adeptes de hors-piste ont demandé plus. Lynx a livré davantage en 2026, puis a réduit le poids, amélioré la traction et rendu le tout encore plus incroyablement amusant pour 2027.

La plateforme 3700/147 pouces est l'équilibre parfait entre capacités en neige profonde et agilité dynamique. Plus de traction signifie plus de poussée, plus de cabrés, plus de sourires, en plus de la maniabilité caractéristique du Shredder.

Réduction de poids ciblée et maniabilité instinctive

Jusqu'à 12 lbs (5,2 kg) plus léger, grâce à des réductions ciblées de la masse en rotation et des composants du tunnel, ainsi qu'à un écartement des skis de 34 pouces plus étroit qui le rend encore plus agile. Conduire en position neutre, plus longtemps, sur des terrains que d'autres évitent. Le nouveau Shredder RE demande moins d'efforts pour tenir la ligne et offre une adhérence maximale lorsque la montagne vous met au défi.

Échangeur thermique à tunnel plus court : perte de 2,2 lb (1 kg) à sec et 3,3 lb (1,5 kg) avec liquides.

: perte de 2,2 lb (1 kg) à sec et 3,3 lb (1,5 kg) avec liquides. La nouvelle chenille 3700/147 pouces avec profil de 3 pouces , une première chez les fabricants d'équipement d'origine, permet d'économiser 8,2 lb (3,7 kg) et tourne plus vite que jamais. Le résultat? Un Shredder qui réagit instantanément, attaque les pentes avec plus de mordant et donne l'impression d'avoir éliminé ses mauvais réflexes. La puissance élevée associée à une chenille courte, adhérente et agressive garantit un sourire aux lèvres sous le casque .

, une première chez les fabricants d'équipement d'origine, permet d'économiser et tourne plus vite que jamais. Le résultat? Un Shredder qui réagit instantanément, attaque les pentes avec plus de mordant et donne l'impression d'avoir éliminé ses mauvais réflexes. La puissance élevée associée à une chenille courte, adhérente et agressive . Écartement des skis de 34 pouces plus étroit, associé à la suspension avant LFS-DS et aux mise à jour apportées au tunnel l'année dernière, réduisant la traînée et améliorant le contrôle sur les terrains les plus escarpés et accidentés.

GAMME PRO-UTILITAIRE DE NOUVELLE GÉNÉRATION : Des performances conçues pour les pros

Les motoneiges utilitaires Lynx sont de véritables bêtes de travail arctiques : robustes, fiables et conçues pour simplifier les tâches hivernales. Les nouveaux Rangers basés sur le châssis Radien² allient design audacieux, ergonomie optimisée et capacités de calibre professionnel pour affronter les travaux les plus exigeants.

Éléments clés du nouveau design Radien²

Style accrocheur avec une ergonomie améliorée pour faciliter les mouvements et offrir un maniement plus fluide.

Phares DEL haute performance à 4 modules pour les longues nuits polaires.

pour les longues nuits polaires. Garde-neige rabattable qui réduit la traînée dans la neige profonde et permet d'éviter de rester coincé sous la chenille lors des manœuvres en marche arrière ou du déchargement.

Fonctionnalités de calibre professionnel sur toute la gamme

Bras en A arqués pour un dégagement au sol plus important et une meilleure capacité hors-piste.

pour un dégagement au sol plus important et une meilleure capacité hors-piste. Pare-chocs avant ultra-robuste pour les travaux exigeants.

pour les travaux exigeants. Siège chauffant pour travailler dans toutes les températures.

pour travailler dans toutes les températures. Boîte de vitesses à 2 rapports (Ranger PRO 59 et 69 uniquement) pour une puissance de traction exceptionnelle.

Ranger PRO 69 : plus musclé que jamais

Plus de puissance : 900 ACE Turbo R à 180 ch, le héros des utilitaires ultra-robustes. Également disponible avec le 900 ACE Turbo à 130 ch.

Ranger PRO 49 : disponible avec le nouveau moteur 600RR E-TEC

La toute dernière technologie Rotax renforce les performances du Ranger 49. Un moteur raffiné offrant un embrayage plus fluide, une meilleure économie de carburant et des coûts d'opérations réduits.

Mode Eco pour une conduite plus détendue et jusqu'à 5 % d'économies de carburant.

Réduction de 20 % de la consommation d'huile.

Également disponible avec le moteur Rotax 850 E-TEC.

Pour plus de détails sur la gamme de motoneiges Lynx 2027, visitez le site www.brplynx.com .

