VALCOURT, QC et NORTH SALT-LAKE, UT, le 14 févr. 2025 /CNW/ - BRP inc. (TSX: DOO) (NASDAQ: DOOO) et Tread Lightly!, un organisme américain à but non lucratif dont la mission est de promouvoir la pratique responsable des sports motorisés par le biais de programmes d'éducation éthique, sont fiers d'annoncer le lancement de la Formation Conduite Responsable. La formation consiste en une série d'ateliers en ligne, gratuits, visant à donner aux conducteurs de sports motorisés les moyens de rouler de manière responsable et en toute sécurité, de veiller les uns sur les autres, et de protéger les sentiers et les espaces naturels.

BRP et Tread Lightly! lancent la Formation Conduite Responsable.

Le premier module de la série de formation est disponible pour tous les motoneigistes sur le site responsiblerider.com . D'autres formations, couvrant davantage de terrains de jeux (conduite sur route, hors route et sur l'eau) seront lancées dans les mois à venir en français, en anglais et en espagnol. Les formations font également appel à des ambassadeurs de sports motorisés, ce qui les rend interactives et divertissantes.



La Formation Conduite Responsable est basée sur les trois piliers du programme Conduite responsable de BRP : les bonnes pratiques de conduite, l'environnement et la sécurité. L'objectif du programme est de fournir les conseils nécessaires aux amateurs de sports motorisés du monde entier pour leur permettre de profiter de leurs sports préférés pour de nombreuses années à venir.

« Nous sommes ravis de lancer la Formation Conduite Responsable, avec le module Neige 101 », a déclaré Tom Zielinski, membre du conseil d'administration de Tread Lightly! « Que vous n'ayez jamais mis les pieds sur un sentier ou que vous soyez un expert chevronné, il y aura assurément un cours pour vous dans cette série d'ateliers. Nous encourageons les membres de la communauté à se joindre à nous pour poursuivre leur éducation, et faire leur part pour protéger les opportunités de loisirs pour aujourd'hui, demain et la prochaine génération. »

« Les sensations fortes et la liberté s'accompagnent de responsabilités - la responsabilité de porter le bon équipement, de rester dans les zones autorisées, de respecter les autres et de protéger nos terrains de jeux », a déclaré Élise Auvachez-Millot, vice-présidente, Affaires publiques, Relations gouvernementales et RSE chez BRP. « Avec la Formation Conduite Responsable, nous voulons donner aux conducteurs les moyens de faire la différence en adoptant des comportements sécuritaires, en favorisant la protection de l'environnement et en encourageant les bonnes pratiques de conduite lors de chaque sortie. »

BRP et Tread Lightly! travaillent ensemble depuis plusieurs années sur des projets de conservation des terrains de jeux. Depuis 2023 , l'objectif de cette collaboration est de développer des formations globales et les meilleurs outils afin de susciter des changements positifs pour notre industrie et pour tous les amateurs de sports motorisés.

Préparez-vous à maîtriser les règles de la conduite responsable avec la Formation Conduite Responsable.

À propos de Tread Lightly

Tread Lightly ! est une organisation nationale à but non lucratif dont la mission est de promouvoir des loisirs responsables par le biais de programmes d'intendance et d'éducation à l'éthique. Le message éducatif de Tread Lightly ! ainsi que ses initiatives uniques de formation et de restauration sont stratégiquement conçus pour promouvoir une éthique de la responsabilité auprès des amateurs d'activités de plein air et des industries qui les servent. Le programme a une portée à long terme et a pour objectif d'équilibrer les besoins des fans de loisirs de plein air et la nécessité de maintenir un environnement sain. Le matériel, les programmes et les services primés de Tread Lightly ! constituent des solutions à certains des problèmes de l'industrie les plus urgents du pays. Les particuliers et les entreprises peuvent s'engager auprès de Tread Lightly ! et protéger l'accès aux activités de plein air en devenant membre à l'adresse www.treadlightly.org.

À propos de BRP

BRP Inc. est un chef de file mondial dans l'industrie des produits de sports motorisés, des systèmes de propulsion et des bateaux qui repose sur plus de 80 ans d'ingéniosité et sur une attention particulière portée à sa clientèle. Grâce à son portefeuille de marques distinctives et de premier plan qui comprend les motoneiges Ski-Doo et Lynx, les motomarines et les pontons Sea-Doo, les véhicules hors route et sur route Can-Am, les bateaux Alumacraft et Quintrex, les pontons Manitou et les systèmes de propulsion marine Rotax de même que les moteurs Rotax pour karts et avions de loisir, BRP ouvre la voie à des aventures exaltantes et donne accès à des expériences sur différents terrains de jeux. La Société complète ses gammes de produits par un portefeuille dédié de pièces, d'accessoires et de vêtements afin d'optimiser pleinement l'expérience de conduite. Engagée à croître de façon responsable, BRP développe des modèles électriques pour ses gammes de produits existantes. BRP, dont le siège social est situé au Québec, Canada, enregistre des ventes annuelles de 10,4 milliards $ CA provenant de plus de 130 pays, et emploie près de 20 000 personnes ingénieuses et motivées à l'échelle mondiale au 31 janvier 2024.

www.brp.com

@BRPnouvelles

Ski-Doo, Lynx, Sea-Doo, Can-Am, Rotax, Alumacraft, Manitou, Quintrex, et le logo BRP sont des marques de commerce de Bombardier Produits Récréatifs inc. ou de ses sociétés affiliées. Toutes les autres marques de commerce appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

SOURCE BRP Inc.

Demande média : Tread Lightly!, Jerrica Archibald, Responsable des communications, [email protected]; BRP, Émilie Proulx, Relations avec les médias, [email protected]