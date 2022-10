BRP ENTAME LA CONSTRUCTION DE SA NOUVELLE USINE DE MOTOS CAN-AM ÉLECTRIQUES À QUERÉTARO

QUERÉTARO, Mexique, le 4 oct. 2022 /CNW/ - BRP Inc. (TSX : DOO) (NASDAQ : DOOO) confirme le début de la construction de sa première usine de fabrication de véhicules électriques et une étape importante dans le parcours électrique de l'entreprise. La cérémonie de la première pelletée de terre de l'usine de production de motos électriques à deux roues Can-Am à Querétaro, au Mexique, qui sera adjacente au campus actuel de BRP dans cette même ville a eu lieu le 3 octobre. La production du Can-Am Origin et du Can-Am Pulse, les deux premiers modèles de motos électriques de l'entreprise dévoilés lors du récent Club BRP, devrait commencer en mars 2024, avec des livraisons aux consommateurs prévues au cours de l'été 2024.

Pour marquer le début de la construction du bâtiment, un événement spécial a eu lieu aujourd'hui avec les dirigeants de BRP et des invités spéciaux, dont Graeme C. Clark, ambassadeur du Canada au Mexique, Luis Nava, maire de la ville de Querétaro, Íker Jiménez, directeur général de Global Economic Impulse, Tania Palacios, secrétaire au développement durable de la municipalité de Querétaro et Marco del Prete, secrétaire au développement durable. (Groupe CNW/BRP Inc.)

« Nous sommes déterminés à reconquérir notre héritage en matière de motos avec le lancement d'une gamme de motos électriques à deux roues, et nous nous préparons à exécuter notre plan, a déclaré Sandy Scullion, président, Groupe sports motorisés chez BRP. Nous sommes ravis de commencer la construction de cette nouvelle usine de fabrication de véhicules électriques à la fine pointe de la technologie à Querétaro, au Mexique, où nous produisons déjà nos motomarines Sea-Doo et nos moteurs ROTAX. Nous avons hâte de produire les premières motos électriques Can-Am pour la nouvelle génération de motocyclistes. »

L'usine de fabrication de motos électriques devrait initialement créer 500 nouveaux emplois. Elle a été conçue selon les principes LEED avec des matériaux durables, conformément au plan de responsabilité sociale d'entreprise de BRP visant à réduire l'empreinte carbone de ses activités. De plus, la Société entend offrir un environnement de travail inclusif et accessible à tous, avec des postes de travail modifiables qui peuvent être adaptés à différentes personnes.

MISE EN GARDE CONCERNANT LES ÉNONCÉS PROSPECTIFS

Certaines informations contenues dans le présent communiqué, y compris les déclarations relatives au nombre de nouveaux emplois qui seront créés après l'achèvement de la nouvelle installation de la Société au Mexique, la réduction prévue de l'empreinte environnementale de la Société, les plans commerciaux et stratégiques de la Société et d'autres déclarations qui ne sont pas des faits historiques, sont des « énoncés prospectifs » au sens des lois canadiennes et américaines sur les valeurs mobilières. Les énoncés prospectifs se reconnaissent généralement à l'emploi de termes comme « pouvoir », « devoir », « s'attendre à », « planifier », « avoir l'intention de », « prévisions », « tendances », « indications », « croire », « être d'avis que », « estimer », « perspectives », « prédire », « prévoir », « probable », « potentiel » ou « éventuel », à la forme affirmative ou négative, ou à l'emploi de leurs variantes ou de termes comparables. Par leur nature, les énoncés prospectifs comportent des risques et des incertitudes et sont fondés sur plusieurs hypothèses, tant générales que particulières. BRP met le lecteur en garde contre le fait que ces hypothèses pourraient ne pas se concrétiser et que, en raison de la conjoncture économique actuelle, ces hypothèses, qui étaient considérées raisonnables au moment où elles ont été formulées, pourraient comporter un degré d'incertitude élevé. Ces énoncés prospectifs ne sont pas des garanties quant au rendement futur de BRP et impliquent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs qui peuvent faire en sorte que les résultats ou la performance réels de BRP soient sensiblement différents par rapport aux perspectives ou aux résultats futurs ou à la performance future implicite dans ces énoncés. De plus amples détails et descriptions de ces facteurs et d'autres facteurs sont divulgués dans la notice annuelle de BRP datée du 24 mars 2022. Les énoncés prospectifs contenus dans ce communiqué de presse sont faits à la date de ce communiqué de presse, et la Société n'a pas l'intention et ne s'engage pas à mettre à jour ou à réviser les énoncés prospectifs pour refléter des événements futurs, des changements de circonstances ou des changements de croyances, à moins que cela ne soit requis par les règlements sur les valeurs mobilières applicables. Dans le cas où la Société mettrait à jour des déclarations prospectives contenues dans ce communiqué de presse, il ne faut pas en déduire que la Société fera des mises à jour supplémentaires concernant cette déclaration, les questions connexes ou toute autre déclaration prospective. Les déclarations prospectives contenues dans ce communiqué de presse sont expressément qualifiées par cette mise en garde.

À propos de BRP

Nous sommes un chef de file mondial dans l'industrie des produits de sports motorisés, des systèmes de propulsion et des bateaux; notre succès repose sur 80 ans d'ingéniosité et sur une attention particulière portée à notre clientèle. Notre gamme de produits de pointe et distinctive comprend les motoneiges Ski-Doo et Lynx, les motomarines et les pontons Sea-Doo, les véhicules hors route et sur route Can-Am, les bateaux Alumacraft, et Quintrex, les pontons Manitou et les systèmes de propulsion marine Rotax de même que les moteurs Rotax pour karts et avions de loisir. Nous complétons nos gammes de produits par un portefeuille de pièces, d'accessoires et de vêtements dédiés afin d'améliorer pleinement l'expérience de conduite. Avec des ventes annuelles de 7,6 milliards de dollars canadiens provenant de plus de 120 pays, notre main-d'œuvre mondiale comprend près de 20 000 personnes ingénieuses et motivées.

www.brp.com

@BRPnouvelles

Ski-Doo, Lynx, Sea-Doo, Can-Am, Rotax, Alumacraft, Manitou, Quintrex, et le logo BRP sont des marques de commerce de Bombardier Produits Récréatifs inc. ou de ses sociétés affiliées. Toutes les autres marques de commerce appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

SOURCE BRP Inc.

Renseignements: Demande média: Biliana Necheva, Relations avec les médias, [email protected]; Relations avec les investisseurs: Philippe Deschênes, Relations investisseurs, Tél.: 450 532-6462, [email protected]