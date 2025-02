« Chaque produit que nous concevons reflète la passion et l'engagement de notre équipe de design, » affirme Denys Lapointe, chef de la direction du design chez BRP. « Ces distinctions sont la preuve que l'innovation naît de la synergie entre le design, l'ingénierie et la stratégie de produit. Elles témoignent de notre engagement à repousser les limites et à offrir des expériences toujours plus exceptionnelles, façonnant l'avenir des sports motorisés. »

GOOD DESIGN: produits récompensés

Sea-Doo Spark

Le Sea-Doo Spark continue de redéfinir le plaisir sur l'eau en offrant des expériences accessibles et inoubliables aux conducteurs de tous niveaux. En tant qu'évolution du modèle emblématique de 2014, le nouveau Spark se distingue par un confort accru, un embarquement facilité et une stabilité améliorée. Son design emblématique Exoskel™ associe une construction légère à des matériaux recyclables, offrant un équilibre optimal entre performance et durabilité, tout en restant abordable. Le Sea-Doo Spark prouve qu'innovation et accessibilité peuvent aller de pair.

Can-Am Maverick R

Le Can-Am Maverick R repousse les limites de la performance hors route en alliant l'innovation inspirée de la course, avec la précision et la puissance. Chaque aspect de sa conception a été minutieusement étudié pour offrir une expérience de conduite incomparable, où stabilité, confort, praticité et performance se rencontrent. Son habitacle centré sur le conducteur propose une ergonomie optimisée et un écran tactile numérique de 10,25 pouces, offrant une visibilité et un contrôle exceptionnels pour une immersion totale. Avec son design audacieux qui reflète l'héritage de course de Can-Am, le Maverick R établit une nouvelle référence en matière d'aventure hors route.

Can-Am Outlander Pro

Le Can-Am Outlander Pro est le véhicule utilitaire par excellence, conçu pour accomplir les tâches les plus exigeantes, quelles que soient les conditions ou la saison. Résistant et polyvalent, il est doté d'un puissant moteur Rotax, d'une ergonomie améliorée pour les longues journées de travail, et d'une capacité de rangement exceptionnelle. Son design modulaire permet une intégration facile des accessoires, le transformant en un outil personnalisable pour les agriculteurs, les propriétaires de terres, de même que pour quiconque vit pleinement la vie tout-terrain. Avec des matériaux durables et des accessoires interchangeables, le Can-Am Outlander Pro allie robustesse et ingéniosité, établissant une nouvelle référence sur le marché des VTT.

Ski-Doo Grand Touring Electric

Le Ski-Doo Grand Touring Electric redéfinit l'expérience hivernale en offrant une motoneige sans émissions, idéale tant pour les nouveaux conducteurs que pour les expérimentés. Sa couleur blanche évoque un nouveau départ, la pureté, l'optimisation, la simplicité, la technologie et la neige. Avec le Ski-Doo Grand Touring, le son du moteur fait place aux bruits de la nature, permettant aux motoneigistes de se connecter d'une toute nouvelle façon aux paysages hivernaux.

Sea-Doo Switch Cruise Limited

Le Sea-Doo Switch Cruise Limited repousse les limites de la modularité et du confort pour des aventures inoubliables sur l'eau. Avec près de 100 options de personnalisation, des matériaux haut de gamme, un éclairage d'ambiance et un système audio intégré, il est idéal pour les sorties en famille. Son pont arrière repensé facilite l'embarquement, tandis que le siège du capitaine et l'écran tactile avec l'application BRP GO assurent une navigation sans effort. Conçu pour accueillir jusqu'à neuf passagers, le Sea-Doo Switch Cruise Limited allie polyvalence et raffinement pour un plaisir absolu.

Reconnaissance mondiale pour BRP en 2024

En plus des cinq prix GOOD DESIGN, les produits 2024 de BRP ont été salués à l'échelle internationale, remportant un total de 17 prestigieuses distinctions de design dans certaines des compétitions les plus renommées de l'industrie.

Le Sea-Doo Spark, reconnu pour son innovation et son accessibilité, s'est illustré aux prix Red Dot, iF Design et IDEA. De son côté, le Sea-Doo Spark Trixx, permettant d'exécuter des figures et des acrobaties, a été récompensé par un prix GOOD DESIGN Japan pour ses capacités uniques.

Le Ski-Doo Grand Touring Electric, le Lynx Adventure Electric et le casque de motoneige Advex incarnent l'engagement de BRP envers l'exploration sans émissions et la sécurité des conducteurs. Les motoneiges électriques ont été récompensées respectivement par un prix IDEA et par un prix Red Dot. Le casque a été primé par le jury du Red Dot pour son design avant-gardiste et ses caractéristiques de protection.

Les Can-Am Maverick R et Can-Am Outlander Pro, qui redéfinissent la performance hors route, ont aussi été reconnus par des prix Red Dot et GOOD DESIGN Australia. Ces récompenses saluent leur audace en matière d'innovation, leur robustesse et leur capacité d'adaptation à divers environnements.

Enfin, le Manitou Explore s'est démarqué auprès du jury de GOOD DESIGN Australia, grâce à sa performance exceptionnelle, sa modularité et sa capacité à transformer l'expérience sur l'eau.

Avec ces distinctions, BRP entame 2025 avec un élan renouvelé et une détermination constante à redéfinir l'expérience des sports motorisés pour les passionnés du monde entier.

À propos de BRP

BRP Inc. est un chef de file mondial dans l'industrie des produits de sports motorisés, des systèmes de propulsion et des bateaux qui repose sur plus de 80 ans d'ingéniosité et sur une attention particulière portée à sa clientèle. Grâce à son portefeuille de marques distinctives et de premier plan qui comprend les motoneiges Ski-Doo et Lynx, les motomarines et les pontons Sea-Doo, les véhicules hors route et sur route Can-Am, les bateaux Alumacraft et Quintrex, les pontons Manitou et les systèmes de propulsion marine Rotax de même que les moteurs Rotax pour karts et avions de loisir, BRP ouvre la voie à des aventures exaltantes et donne accès à des expériences sur différents terrains de jeux. La Société complète ses gammes de produits par un portefeuille dédié de pièces, d'accessoires et de vêtements afin d'optimiser pleinement l'expérience de conduite. Engagée à croître de façon responsable, BRP développe des modèles électriques pour ses gammes de produits existantes. BRP, dont le siège social est situé au Québec, Canada, enregistre des ventes annuelles de 10,4 milliards $ CA provenant de plus de 130 pays, et emploie près de 20 000 personnes ingénieuses et motivées à l'échelle mondiale au 31 janvier 2024.

