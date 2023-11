Briseurs de grève dans les bureaux du Cimetière Notre-Dame-des-Neiges

MONTRÉAL, le 29 nov. 2023 /CNW/ - Le 28 novembre 2023, le Tribunal administratif du travail (TAT) ordonnait à la Fabrique Notre-Dame, employeur du cimetière, de cesser d'utiliser les services de ses représentants pour accomplir en tout ou en partie les fonctions des salarié-es de l'unité de négociation.

Pour le syndicat, la direction utilise des briseurs de grève, notamment pour les fonctions des préposé-es à l'accueil et des conseillères et conseillers aux ventes, afin de contourner les moyens de pression exercés par les travailleuses et les travailleurs de bureau du cimetière, en grève depuis le 20 septembre 2022.

Pascal Schiavone et Anshley Ligondé, les deux représentants de l'employeur visés par l'ordonnance du TAT, auraient été embauchés après le début de la phase de négociation de la convention collective, et ce, en contravention des dispositions anti-briseurs de grève prévues au Code du travail.

De plus, le 9 novembre dernier, le syndicat a gagné un arbitrage de grief, lequel confirme que l'employeur ne respecte pas le plancher d'emploi comme établi dans la convention collective. « Comment un patron qui ne respecte ni la loi ni son contrat de travail peut-il prétendre que sa priorité absolue est d'accueillir les familles endeuillées dans le respect et la dignité ? C'est un non-sens, nous n'y croyons tout simplement pas », confirme Éric Dufault, président du syndicat des employé-es de bureau.

« Une fois de plus, l'employeur manifeste un immense mépris à l'égard de son personnel. L'issue du conflit n'est assurément pas l'embauche de briseurs de grève. L'employeur doit faire preuve d'ouverture et retourner rapidement à la table pour arriver enfin à une entente négociée », ajoute Linda Tavolaro, secrétaire générale de la Fédération des employées et employés de services publics-CSN.

« Cette situation est incroyable ! Sincèrement, nous faisons rarement face à un employeur aussi récalcitrant qui s'entête autant à ne pas vouloir trouver un terrain d'entente par la voie de la négociation. Aujourd'hui, le conseil central dénonce haut et fort l'utilisation de briseurs de grève par ces patrons sans vergogne ! Ce n'est toutefois pas le temps de baisser les bras : l'appui que nous offrons aux travailleuses et aux travailleurs du cimetière est et restera indéfectible », affirme avec aplomb Dominique Daigneault, présidente du Conseil central du Montréal métropolitain-CSN.

À propos

En grève depuis le 20 septembre 2022, le Syndicat des employé-es de bureau du Cimetière Notre-Dame-des-Neiges-CSN compte une quinzaine de membres. Ceux-ci revendiquent, entre autres, un salaire qui couvre l'inflation avec une rétroaction salariale. À ce jour, après quelque 40 rencontres de négociation/conciliation et 15 mois de conflit de travail, les parties n'ont toujours pas conclu de convention collective.

La FEESP-CSN, à laquelle sont affiliés les deux syndicats du cimetière, compte plus de 425 syndicats affiliés représentant environ 65 000 membres qui œuvrent dans le domaine des services publics et parapublics. CCMM-CSN regroupe près de 100 000 membres issus de tous les secteurs d'activité, répartis au sein de quelque 400 syndicats à Montréal, à Laval et dans le Grand Nord du Québec. La FEESP-CSN et le CCMM-CSN sont tous les deux affiliés à la CSN, qui regroupe plus de 330 000 membres.

SOURCE CSN

Renseignements: Ursule Ferland, Service des communications de la CSN, 514 578-1573, [email protected]